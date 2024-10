Završio je Burger Festival u Zagrebu: Provjerite koji burger je osvojio titulu najboljeg

Zadnjega dana zagrebačkog Burger Festivala, u nedjelju 20. listopada 2024. godine u 17:00 sati doznali smo tko su najbolji među najboljima. Pozornica kojom su tijekom Festivala vladali Kuzma i Shaka Zulu, Connect i 11 najboljih zagrebačkih DJ-a, u finalnoj večeri pripala je istinskim zvijezdama ovog festivala - ljudima koji su punih 11 dana vrijedno i s puno ljubavi spremali i posluživali burgere, a priznanja za prva tri mjesta na Festivalu najboljima je uručio Domagoj Jakopović Ribafish.

Foto: Sandro Sklepić

Nagrada na zagrebačkom Burger Festivalu prestižna je legitimacija s kojom se burger barovi i njihovi autori rado i s razlogom vole podičiti. Stoga ne čudi da su svi sudionici ovogodišnjeg zagrebačkog Burger Festivala s velikim nestrpljenjem iščekivali trenutak proglašenja najboljih.

A o tome su odlučivali isključivo posjetitelji svojim glasovima koje su mogli davati putem QR kodova na kućicama i računima i to za kućicu i burger koji im se najviše svidio. Glasati su mogli od otvaranja 10. listopada u podne sve do 19. listopada u 23:59 sati.

Za naklonost i glasove posjetitelja ove se godine borilo deset kućica koje su u ponudi imale burgere: od zagrebačkih legendi i višestrukih osvajača nagrada iz Burger Bara i dubrovačkih Guloso Burgers & More koji su lani čak pobijedili na međunarodnom Burger festivalu u Beogradu, preko višestruko nagrađivanih Instituta za burgere by Mate Janković i Chef’s Burgera by Ivan Pažanin, zatim također brojnim nagradama ovjenčanih zadarskih genijalaca iz Picnic Mingle & Funa.

Publika je glasala i za provjerenu kvalitetu Good Fooda, egzotične burgere Thai Thai Streetfooda, hvaljene kreacije novootvorenog Bold.Burgera, kreativne izvedbe chefa Vedrana Stojanca i njegova Oui Chef on Wheels, te izvrsnog debitanta Grofa Lovskog. Svi su redom imali svoje obožavatelje, a mediji i posjetitelji su više puta naglasili kako im se ove godine posebice dopala šarolika ponuda Burger Festivala, ali i pristupačne cijene.

Foto: Sandro Sklepić

A tko su po glasovima posjetitelja najbolji sudionici Burger Festivala Zagreb 2024. godine?

Treći po broju glasova publike na Burger Festivalu Zagreb 2024. godine Chef’s burger by Ivan Pažanin. Na ovogodišnjem se Festivalu predstavio novim verzijama svojih poznatih klasika: Original Cheese 2.0, Creamy Pomodoro 2.0 i Crispy Kapula 2.0. Osim u detaljima receptura, za razliku od ranijih godina, umjesto u brioche pecivima, burgere su posluživali su u pecivu od krumpirova tijesta.

Foto: Sandro Sklepić

Drugo mjesto po glasovima publike osvojili su Picnic Mingle & Fun. Vječno zaigrani i inspirirani Zadrani ove su godine osim svojih klasika Blackie burgera i burgera s kozicama, u ponudi imali i Smokey Cheez, te Blue Cheese burger. Publika je na prvo mjesto drugu godinu zaredom dovela Institut za burgere by Mate Janković koji je na Festivalu u ponudi imao Classic Cheese Smash, Onion Cheese Smash i Bacon Cheese Smash burgere.

Foto: Sandro Sklepić

Najveći broj bodova osvojio je Jankovićev Onion Cheese Smash burger koji je tako osvojio titulu najboljeg burgera ovogodišnjeg Festivala, drugo mjesto pripalo je Picnicovom Blackie burgeru, a treće mjesto Creamy Pomodoro burgeru Ivana Pažanina.

Svi sudionici nazdravili su s nagrađenima i proslavili kraj izuzetno uspješnog, devetog Burger Festivala Zagreb koji je još jednom pokazao da burgeri nisu trend već istinska strast, te da kreacije koje nudi nisu fast food već pravo gurmansko iskustvo.