Zbog brodoloma velebne Galiane podmorje nam krije pravo renesansno blago

Na svoje posljednje putovanje “Gagliana Grossa” krenula je sredinom jeseni 1583. godine. Trgovačka galija zaplovila je iz Venecije, a na odredište u Carigrad nikad nije stigla. Potonula je kraj Gnalića, nenaseljenog otočića južno od Pašmana. Riječ je o mletačkom brodu koji je, prema idejnoj rekonstrukciji, bio dugačak 52,88 i širok 13,32 metra što ga je u njegovo vrijeme svrstavalo u red najvećih. A za ono što je od 1967. godine do danas pronađeno na lokaciji havarije reći da je impresivno zaista zvuči preskromno. No “Gagliana Grossa” ne fascinira samo zbog onoga što je što je na brodu pronađeno, jednako je dojmljiva i priča o povijesti broda, kao i o intrigantnim likovima koji se uz njega vežu.

