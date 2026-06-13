Zbog jednog stresnog dana na poslu nećete posijedjeti - ali evo zbog čega biste ipak mogli

Iako ne posijede svi u isto vrijeme, neminovno je da će se to dogoditi. Sve što možete je prihvatiti svoj novi izgled ili odabrati nijansu boje za kosu koja vam se sviđa. Iako nije uobičajeno, neki počinju sijedjeti već u 20-ima ili 30-ima. Kada se to dogodi, razlog nije uvijek očit. Kruže glasine da sve, od stresa do jakog straha, može vašu kosu učiniti sijedom, ponekad trenutno. Četiri vrhunska liječnika specijalizirana za kosu pojasnila su da li je to istina.

Što uzrokuje sijedu kosu?

Kosa sijedi kada izgubi pigment zvan melanin. Obično se to događa kao dio normalnog procesa starenja koji počinje otprilike od 40-ih godina. Međutim, neki ljudi posijede u relativno mladoj dobi.

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- Najčešći razlog preranog sijeđenja je genetika. Ako su vaši roditelji posijedjeli u mlađoj dobi, vjerojatno će i vaša kosa pigment izgubiti ranije - rekao je dr. Akhil Wadhera, dermatolog iz Kaiser Permanente u sjevernoj Kaliforniji, za HuffPost.

Ipak, neki mladi odrasli čiji su roditelji zadržali jarku boju kose u starosti doživljavaju prerano sijeđenje iz različitih razloga. Neki od njih, poput genetike, izvan su njihove kontrole. Drugi su rezultat načina života ili čimbenika okoliša.

Stres može biti uzrok

Često ljudi kažu da su pod tolikim stresom da će posijedjeti. Iako većina ljudi te izjave iznosi u šali, u njima ima neke istine.

- Stres doista može uzrokovati prerano sijeđenje kose. Studija na više od 1000 mladih turskih odraslih osoba pokazala je da su rezultati percipiranog stresa u korelaciji s preranim sijeđenjem kose - rekao je dr. Wadhera.

Međutim, dr. Ehsan Ali, internist u Beverly Hills Concierge Medicine i Cedars-Sinai Medical Centeru sa specijaliziranom obukom iz gerijatrijske medicine, naglašava da je za uzrok preranog sijeđenja potreban akutni ili kronični stres. Ističe kako loš tjedan na poslu nije dovoljan da kosa posijedi.

- To je zato što akutni stres može izazvati reakciju borbe ili bijega. Kada se to dogodi, naša tijela oslobađaju hormone stresa, uključujući norepinefrin, koji može zaustaviti proizvodnju stanica koje proizvode pigment i daju kosi boju - pojasnio je dr. Zafer Çetinkaya, kirurg za transplantaciju kose u EsteNoveu u Istanbulu.

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Okolišni čimbenici kao uzrok

Vanjski čimbenici također mogu uzrokovati da kosa rano posijedi. Folikuli dlake posebno su osjetljivi na oksidativne stresore u okolišu poput zagađenja, ultraljubičastog svjetla, pušenja, vodikovog peroksida i ionizirajućeg zračenja, a sve to može rezultirati preranim sijeđenjem kose, kažu liječnici.

- Oksidativni stres uzrokovan izloženošću tim elementima nesrazmjerno utječe na stanice odgovorne za pigment kose. Tijekom vremena, ovo oštećenje smanjuje sposobnost folikula da održi konzistentnu boju - rekao je dr. Corey Maas, specijalist za transplantaciju kose u klinici Maas u Kaliforniji.

Međutim, ovi vanjski čimbenici obično igraju samo malu ulogu u procesu sijeđenja. Štoviše, koliko okoliš utječe na boju vaše kose ovisi o nekoliko čimbenika koji se uvelike razlikuju od osobe do osobe.

- Sijeđenje je rezultat složene interakcije između genetike, kumulativne izloženosti i koliko dobro tijelo pojedinca može popraviti i zamijeniti oštećene procese mladenačke pigmentacije - objasnio je Maas i dodao kako okolina može potaknuti proces, ali kada i koliko brzo ovisi o pojedincu.

Može li šok ili strah biti uzrok?

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- Ideja da kosa preko noći posijedi od straha često se naziva sindromom Marije Antoanete, jer je kraljičina kosa navodno iznenada posijedjela prije pogubljenja. U stvarnosti, kosa koja je već izvan vlasišta ne može prirodno promijeniti boju - rekao je Çetinkaya. .

Ipak, iznenadni šok ili intenzivan strah mogu uzrokovati da kosa s vremenom posijedi. Iznimno stresne situacije mogu izazvati stanje koje se naziva alopecija areata. Kada se to dogodi, imunološki sustav selektivno napada pigmentirane dlake, što uzrokuje brzo opadanje tamne kose.

- Kada osoba s već postojećom sijedom kosom razvije alopeciju areatu, sijede vlasi ostaju dok tamnija kosa opada. To stvara privid iznenadnog sijeđenja, dok se zapravo događa da gubitak tamnije kose čini postojeću sijedu kosu uočljivijom - objasnio je Çetinkaya.

Medicinski problemi kao uzrok

Nekoliko medicinskih stanja također može doprinijeti preranom sijeđenju. Cetinkaya ističe da, kao specijalist, traži nedostatak vitamina B12, pernicioznu anemiju i disfunkciju štitnjače.

- Ova stanja mogu poremetiti metaboličko okruženje folikula dlake, što može rezultirati preranim sijeđenjem kose. Rijetka autoimuna stanja poput vitiliga također mogu ciljati pigment, uzrokujući rast bijele kose - dodao je.

Foto: DREAMSTIME

Prema Wadheri, niske razine vitamina D3 i nedostaci minerala poput željeza i cinka također mogu uzrokovati prerano sijeđenje.

Ako počnete sijedjeti zbog godina, nema razloga za brigu, no ako do toga dođe rano, prije sredine 30-ih, možda biste trebali istražiti razloge. Jedna ili dvije sijede vlasi obično nisu razlog za zabrinutost, međutim, ako primijetite širenje sijedih vlasi rano ili vrlo brzo, to može biti znak da dublje pogledate prehranu, funkciju štitnjače, autoimune probleme ili stresore načina života.