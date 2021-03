Sarah i Ivan zajedno su već 14 godina, vode zajednički YouTube kanal pod imenom 'Royal Croatian Tours', imaju i zajedničku agenciju za putovanja po Hrvatskoj, a Sarah se zbog ljubavi prije devet godina i preselila u Zagreb.

- Kada mi je sezona klizanja u Zagrebu završila, vratila sam se natrag u Kanadu, a Ivan i ja smo neko vrijeme imali vezu na daljinu. Na kraju, 2012. godine, odlučili smo Zagreb učiniti svojim domom. Tako sam u Hrvatsku došla zbog ljubavi! Dakle, ovdje živimo zadnjih 9 godina - ispričala nam je Sarah koja je prije Zagreba živjela u Torontu.

S obzirom da je došla iz velikog grada u manji, priupitali smo je kako joj je bilo naviknuti se i kako joj se sviđa naš grad i naša kultura.

- Savršeno je. Nije golem, ali ima sve što vam treba, stvarno je lako za obići ga, centar je sav prohodan. Mislim da je Zagreb jedan od najboljih gradova za život. Navikla sam se na život ovdje i uživam u hrvatskom stilu života, a on je nešto opušteniji od tipičnog kanadskog načina života - govori.

Ono što je se najviše dojmilo, pa se može i reći kako se uklopila u naš način života, je 'kultura kave'.

- Ovdje volim kulturu kave. Volim kako se ljudi češće okupljaju i stvaraju više vremena jedni za druge, volim promjenu tempa ovdje u usporedbi s Kanadom. Nema baš puno stvari koje mi se ne sviđaju, osim sređivanja bilo kakvih papira - kaže Sarah.

S obzirom da je ovdje već 9 godina, Sarah si je kao prvi i glavni cilj odredila naučiti hrvatski jezik te kaže kako joj je to bio najteži dio i još uvijek jest.

- Puno sam rada uložila u učenje jezika prvih četiri do pet godina, ali to je vrlo težak jezik za učenje. Nisam uspjela uložiti puno vremena u učenje od 2015. godine, kada mi se rodilo prvo dijete, jednostavno nisam mogla pronaći vremena. Ali došla sam do razine na kojoj mogu voditi razgovore o većini tema, a i danas tu i tamo pokupim i nove riječi, tijekom razgovora ili dok gledam televiziju i čitam titlove na hrvatskom jeziku. Moja gramatika nikada neće biti savršena, ali s tim nemam problema. Hrvatska gramatika gotovo je nemoguća ako niste izvorni govornik - priča nam kanađanka te nadodaje da joj je osim hrvatskog jezika teško bilo i naučiti voziti automobil s brzinama jer se kod nje većinom voze automobili s automatskim mjenjačem.

Prije četiri mjeseca ona i Ivan na svom YouTube kanalu 'Royal Croatian Tours' su izbacili prvi video, a sada su skupili već nešto više od šest tisuća pretplatnika. Sa snimanjem su krenuli kako kažu, zbog pandemije.

- Ovdje u Hrvatskoj imamo turističku agenciju Royal Croatian Tours (organiziramo putovanja za one koji žele posjetiti Hrvatsku iz drugih zemalja), a otkako je svijet pogodila pandemija, sva putovanja su prestala. Dakle, naravno da uopće nismo imali posla, otkazane su sve ture koje smo planirali, a mi još uvijek čekamo povratak turizma. Tako smo prošlog ljeta mozgali što bismo mogli raditi u međuvremenu dok se putovanja / turizam ne vrate i pomislili smo kako bi mogli početi raditi videozapise koji ističu različita mjesta u Hrvatskoj, kako bismo promovirali Hrvatsku i svijetu pokazali ljepotu zemlje. Također to nam je pomoglo održati pozitivu i usredotočiti se, u ovo ludo vrijeme - objašnjava Sarah te dodaje kako su zajedno s video zapisima s putovanja počeli snimati i nekoliko videa o hrvatskoj kulturi koje ljudi, kako je primijetila, jako vole.

Osim kulture, najgledaniji video je onaj u kojem Sarah priča na hrvatskom

- Shvatili smo da su ljudi koji vole kulturu voljeli ovakve video zapise čak i više od putničkih. Dakle, radili smo kombinaciju različitih tema. Ljudi su također vrlo znatiželjni prema mom hrvatskom jeziku, tako da postoji jedan videozapis na kojem cijelo vrijeme govorim hrvatski jezik 'Najteži i najlakši dijelovi učenja hrvatskog jezika' i to je naš najgledaniji videozapis u ovom trenutku. No ljudi uglavnom vole vidjeti kako stranci gledaju na Hrvatsku i što je ovdje drugačije ili posebno u usporedbi s drugim mjestima - govori.

U njihovim videima pojavljuju se 'baka i djed' odnosno mama i tata od Ivana, koji su i više nego sretni što se nalaze ispred kamera. Baku uvijek možemo vidjeti kako priprema neka ukusna jela, dok djed priprema drva za peku.

Ona i djeca najviše vole bakinu juhu, a obavezno ju jedu svaki vikend

- Baka i djed stvarno podržavaju sve što radimo i uvijek se slažu sa svime što smislimo, pogotovo ako želimo da i oni budu u videu. Stvarno su sjajni i vrlo su voljni pomoći. Dida je pomalo stidljiv pred kamerama, ali baka je prirodna osoba pred kamerama! Jako volim bakinu juhu, a vole ju i moja djeca jako puno. Jedemo ju svaki vikend, bez iznimke. Jednostavno ne mogu napraviti juhu isto kao i ona, nitko to ne može - kaže Sarah.

Tradicionalnu hrvatsku hranu voli, a ono što joj nedostaje u odnosu na Kanadu je raznolikost hrane, primjerice indijska, vijetnamska, tajlandska i slična hrana. U jednom od videa Sarah je isprobala i hrvatske grickalice i bombone, ali nisu joj se svi svidjeli.

- Neke od njih stvarno volim (poput Tortice i smokija), ali jednostavno nisam najveći ljubitelj slatkiša općenito, pa su me neki iznenadili (poput Bronhija). Ali moja djeca vole sve što smo probali u videu. Nakon što smo snimili video, djeca su ga pogledala i poludjela su jer smo snimili video bez njih - priča nam sa smiješkom.

S obzirom da putuju diljem Hrvatske i svoja iskustva bilježe kamerom, priupitali smo ih koje mjesto ih se najviše dojmilo.

- To je teško, jer u ovoj zemlji ima toliko nevjerojatnih mjesta. Nije bilo mjesta koje mi se nije svidjelo. Volim zadarsku regiju, volim Istru (tamo još nismo radili video zapise, ali bili smo puno puta tijekom godina). Rovinj je definitivno jedan od mojih najdražih gradova u Hrvatskoj. Naravno da je Dubrovnik predivan. Jedan grad koji me zaista iznenadio bila je Rijeka, nikad nisam znala kakav je to nevjerojatan grad sve dok ga nismo stvarno istražili prije nekoliko mjeseci. Da se preselim negdje drugdje u Hrvatsku, to bi mogla biti Rijeka - kaže Sarah.

No osim putovanja, ono na što su doista ponosni je to što su nakon velikog potresa u Petrinji uspjeli otići tamo i pomoći ljudima kojima je to bilo najpotrebnije. Razgovarali su sa pet obitelji, a sve to zabilježili su i kamerom.

- Tamo smo išli otprilike tjedan i pol nakon velikog potresa, pa je još uvijek bilo sve 'friško'. Bilo je tako poražavajuće vidjeti sve te uništene kuće i koliko je taj potres zapravo nanio štete. Obitelji s kojima smo razgovarali bile su zaista otvorene i jako smo im zahvalni na svemu. Bili smo presretni što smo im mogli barem na neki mali način pomoći - tvrdi obitelj Ćosić.

Sarah i Ivan imaju troje mlađe djece od dvije, tri i pet godina, a djeca vole i Kanadu i Hrvatsku

- Vole oba mjesta, ali Hrvatska im je dom i to je sve što stvarno znaju jer su još uvijek mladi. Pokušavamo posjetiti Kanadu jednom godišnje, a kad odemo, djeca su jako uzbuđena kad vide moju obitelji i igraju se s rođacima. Sve je to za njih vrlo uzbudljivo, pa se tako vole i viđati sa svima u Kanadi - kaže Sarah.

Njihovi planovi za ovu godinu su što više putovati po Hrvatskoj i prikazati ljudima čari Lijepe Naše.

- Također želimo pokazati hrvatsku hranu, više kulture i zaista zainteresirati ljude da dođu ovdje u posjet. Kad se turizam vrati, nadamo se da ćemo nastaviti s našim poslom, organiziranjem putovanja za ljude iz inozemstva koji će posjetiti Hrvatsku, razgledati i istražiti svu ovu lijepu zemlju! - ispričala nam je za kraj kanađanka s hrvatskom adresom.