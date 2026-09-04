Zbog ovih 20 iritantnih navika ljudi će vas odmah zamrziti

Svi imamo navike kojih ponekad nismo ni svjesni, no neke od njih mogu ostaviti vrlo loš prvi dojam. Prekidanje drugih, stalno hvalisanje, gledanje u mobitel tijekom razgovora ili ogovaranje samo su neka ponašanja zbog kojih se ljudi u našem društvu mogu osjećati neugodno ili zanemareno. The Zen Parent izdvojio je 20 navika koje mogu ozbiljno narušiti odnose s drugima
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U nastavku saznajte 20 navika koje odmah odbijaju ljude od vas.
| Foto: 123RF
U nastavku saznajte 20 navika koje odmah odbijaju ljude od vas.
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Foto: 123RF
U nastavku saznajte 20 navika koje odmah odbijaju ljude od vas.
| Foto: 123RF
1. PREKIDANJE DRUGIH DOK GOVORE. Malo je stvari iritantnije od toga da vas netko prekine usred rečenice. Često upadanje drugima u riječ može ostaviti dojam da ne cijenite ono što imaju za reći. Čak i kada vam to nije namjera, druga osoba može se osjećati ignorirano i nevažno.
| Foto: 123RF
2. PRIKRIVENO HVALISANJE. Ljudi uglavnom vrlo brzo prepoznaju lažnu skromnost. Rečenice poput „stalno me svi hvale, baš mi je neugodno” mogu zvučati kao pokušaj izvlačenja dodatnih komplimenata. Iskreno samopouzdanje obično ostavlja bolji dojam od hvalisanja prikrivenog samokritikom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. STALNO NADMETANJE S TUĐIM PRIČAMA. Netko vam ispriča što mu se dogodilo, a vi odmah imate veću, bolju ili dramatičniju priču. Takvo ponašanje razgovor pretvara u natjecanje i drugoj osobi daje osjećaj da njezina iskustva nisu dovoljno važna.
| Foto: 123RF
4. GLEDANJE U MOBITEL DOK NETKO GOVORI. Možda mislite da samo na sekundu provjeravate ekran, ali sugovornik će to gotovo sigurno primijetiti. Posezanje za mobitelom tijekom razgovora može ostaviti dojam da vam je ono što se događa na ekranu važnije od osobe koja stoji pred vama.
| Foto: 123RF
5. DOMINIRANJE GRUPNIM RAZGOVOROM. Nije isto aktivno sudjelovati u razgovoru i ne dopustiti nikome drugome da dođe do riječi. Ako uvijek morate biti najglasniji i imati zadnju riječ, ostali se mogu povući i potpuno izgubiti želju za sudjelovanjem.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. DIJELJENJE SAVJETA KOJE NITKO NIJE TRAŽIO. Kada vam se netko povjeri o problemu, možda samo želi da ga saslušate. Automatsko nuđenje rješenja može djelovati osuđujuće ili pokroviteljski, čak i kada želite pomoći. Ponekad je dovoljno pitati želi li osoba savjet ili samo razgovor.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. STALNO KAŠNJENJE. Povremeno kašnjenje može se dogoditi svakome, ali kronično kašnjenje šalje poruku da tuđe vrijeme nije jednako vrijedno kao vaše. Ljudi koji vas stalno čekaju mogu početi osjećati da vam nisu prioritet.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. PRETVARANJE SVAKOG RAZGOVORA U PRIČU O SEBI. Bez obzira na temu, neki ljudi uvijek uspiju razgovor vratiti na vlastiti život, mišljenje ili iskustva. Sugovornik tada može imati osjećaj da nije ravnopravan sudionik razgovora, nego samo publika.
| Foto: Dreamstime
9. ŠALJENJE NA TUĐI RAČUN. Humor može povezivati ljude, ali prestaje biti zabavan kada netko drugi zbog njega mora biti ponižen ili posramljen. Posebno je neugodno kada se jedna osoba pretvori u metu šala pred cijelim društvom.
| Foto: 123RF
10. STALNO ŽALJENJE. Svatko se ponekad treba požaliti i izbaciti frustracije. Problem nastaje kada je gotovo svaki razgovor ispunjen samo prigovorima, problemima i negativnošću. Takva komunikacija s vremenom može postati iscrpljujuća za ljude oko vas.
| Foto: PROFIMEDIA
11. NEPOTREBNO ISPRAVLJANJE DRUGIH. Ispraviti važnu pogrešku jedno je, ali hvatati druge za svaku pogrešno izgovorenu riječ ili nevažan detalj može biti vrlo naporno. Osoba se zbog toga može osjećati nesigurno ili kao da je stalno na ispitu.
| Foto: 123RF
12. JAVLJANJE SAMO KADA NEŠTO TREBATE. Ako se nekome javljate samo kada trebate uslugu, preporuku, prijevoz, pomoć ili emocionalnu podršku, odnos brzo može početi djelovati jednostrano. Ljudi žele osjećati da ih cijenite i kada vam ništa ne trebaju.
| Foto: 123RF
13. POKROVITELJSKO PONAŠANJE. Pretjerano objašnjavanje jednostavnih stvari ili ton kojim dajete do znanja da druga osoba nešto „sigurno ne razumije” može biti izrazito odbojan. Kada se netko jednom osjeti podcijenjeno, teško će zaboraviti takav dojam.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. OTKAZIVANJE PLANOVA U POSLJEDNJI TRENUTAK. Neplanirane situacije događaju se svima, no učestalo otkazivanje dogovora neposredno prije susreta može narušiti povjerenje. Ljudi s vremenom mogu jednostavno prestati nešto planirati s vama.
| Foto: 123RF
15. OGOVARANJE SVIH OKO SEBE. Ogovaranje možda nakratko djeluje zabavno, ali može ozbiljno narušiti povjerenje. Ako stalno pričate o tuđim privatnim stvarima, osoba koja vas sluša vjerojatno će se zapitati što govorite o njoj kada nije prisutna.
| Foto: Fotolia
16. LOŠE PONAŠANJE PREMA KONOBARIMA I PRODAVAČIMA. Način na koji se netko odnosi prema konobarima, blagajnicima, dostavljačima ili djelatnicima korisničke službe drugima može mnogo otkriti o njegovu karakteru. Grubost i omalovažavanje ljudi koji samo rade svoj posao često ostavlja izrazito loš dojam.
| Foto: 123RF
17. ODBIJANJE PRIZNANJA VLASTITE POGREŠKE. Svi griješe, ali važno je kako se ponašamo kada pogrešku shvatimo. Prebacivanje krivnje, tvrdoglavo inzistiranje na svome ili odbijanje isprike može znatno smanjiti poštovanje koje drugi imaju prema nama.
| Foto: 123RF
18. PASIVNO-AGRESIVNO PONAŠANJE. Sarkastične opaske, namjerna šutnja i prikrivene provokacije tjeraju drugu osobu da nagađa što zapravo nije u redu. Takav način komunikacije stvara napetost, dok izravan i pristojan razgovor problem obično rješava mnogo lakše.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
19. NAMETANJE MIŠLJENJA KOJE NITKO NIJE TRAŽIO. Postoji razlika između sudjelovanja u razgovoru i pretvaranja svake teme u predavanje o vlastitim stavovima. Stalno iznošenje mišljenja bez interesa za ono što drugi imaju reći može učiniti komunikaciju vrlo jednostranom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
20. NE PAMTITE NIŠTA O LJUDIMA KOJE POZNAJETE. Zaboraviti nečije ime može se dogoditi, ali stalno zaboravljati razgovore koje ste već vodili ili nekome iznova postavljati ista pitanja može ostaviti dojam da vam ta osoba uopće nije važna. Pamćenje barem nekoliko osnovnih detalja pokazuje interes i daje drugoj osobi osjećaj da je primjećujete.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija