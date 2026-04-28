Zbog ovih 5 razloga ne možete smršaviti: Mnogi ih ignoriraju

Mjesecima se pridržavate strogog režima prehrane i redovito vježbate, ali vaga uporno pokazuje isti broj. Ako vam se čini da gubljenje kilograma postaje nemoguća misija, unatoč svim naporima, niste sami.

Problem vjerojatno nije u nedostatku volje ili motivacije. Za većinu ljudi, priča je puno složenija od jednostavne jednadžbe "manje jedi, više se kreći". Uzrok često leži dublje, u skrivenim medicinskim stanjima koja sabotiraju vaš trud.

Hormonska neravnoteža kao tihi saboter

Hormoni su kemijski glasnici koji upravljaju gotovo svim tjelesnim funkcijama, od metabolizma i ciklusa spavanja do raspoloženja i apetita. Oni su ključni za održavanje unutarnje ravnoteže, a kada su izbačeni iz takta, posljedice mogu biti značajne.

Čak i neznatno povišena ili snižena razina samo jednog hormona može poremetiti cijeli sustav i dovesti do stanja koja zahtijevaju liječenje. Mnogi se bore s kilogramima ne znajući da je pravi krivac zapravo hormonska neravnoteža koja usporava metabolizam, potiče skladištenje masti i povećava osjećaj gladi.

Inzulinska rezistencija i tvrdoglave masne naslage

Jedan od najčešćih hormonalnih problema koji otežava mršavljenje je inzulinska rezistencija. Inzulin je hormon koji gušterača proizvodi kako bi pomogao stanicama da iskoriste glukozu (šećer) iz krvi za energiju. Međutim, kod inzulinske rezistencije, stanice postaju otporne na djelovanje inzulina.

Kao odgovor, tijelo počinje proizvoditi sve više ovog hormona, što dovodi do kronično povišene razine. Taj višak inzulina signalizira tijelu da energiju skladišti u obliku masnog tkiva, umjesto da je koristi kao gorivo, a masnoće se najčešće nakupljaju upravo u području trbuha.

​- Kod inzulinske rezistencije, vaše tijelo sklonije je skladištiti energiju kao mast umjesto da je koristi za gorivo. To otežava gubitak kilograma, a olakšava debljanje - objašnjava dr. Mehak Gandhi iz Hartford HealthCare Medical Group.

Ovo stanje može se razvijati godinama bez očitih simptoma, no suptilni znakovi poput stalne želje za slatkim i umora nakon obroka mogu upućivati na problem.

Usporeni metabolizam zbog problema sa štitnjačom

Štitnjača, žlijezda smještena u vratu, proizvodi hormone koji reguliraju brzinu metabolizma. Kada ona ne proizvodi dovoljno hormona, stanje poznato kao hipotireoza, bazalni metabolizam (BMR) se usporava. To znači da tijelo u mirovanju troši manje kalorija, što može rezultirati debljanjem čak i uz kontroliran unos hrane.

Važno je naglasiti da debljanje kod hipotireoze nije uvijek posljedica nakupljanja masnoća. Većina viška kilograma kod osoba s ovim stanjem zapravo je posljedica prekomjernog nakupljanja soli i vode. Zbog toga se masovno debljanje rijetko povezuje s hipotireozom; obično se radi o dva do pet kilograma viška. Ako je debljanje jedini simptom koji primjećujete, manja je vjerojatnost da je uzrok isključivo u štitnjači.

Kronični stres i 'kortizolski trbuh'

Stres ne utječe samo na raspoloženje, već i na metabolizam. U stresnim situacijama tijelo luči kortizol, hormon koji nas priprema za "borbu ili bijeg" tako što povećava dostupnost energije. Međutim, u današnjem svijetu mnogi su izloženi kroničnom stresu, zbog čega razina kortizola ostaje stalno povišena.

​- Kortizol doprinosi skladištenju masti, posebno u području trbuha, a također može povećati žudnju za visokokaloričnom hranom - napominje dr. Gandhi.

Iako je "kortizolski trbuh" postao popularan izraz na društvenim mrežama, znanost pokazuje da je veza složenija. Povišeni kortizol ne uzrokuje izravno nakupljanje sala na trbuhu, već to čini neizravno, utječući na razinu inzulina, remeteći san i pojačavajući apetit. Većina ljudi s masnim naslagama na trbuhu ima normalne razine kortizola, a njihova tjelesna kompozicija više ovisi o genetici, prehrani i drugim metaboličkim faktorima.

Poremećaj hormona gladi i sitosti

Naše tijelo je biološki programirano da se odupire gubitku težine, što smatra prijetnjom za preživljavanje. Dva ključna hormona u tom procesu su grelin, poznat kao "hormon gladi", i leptin, "hormon sitosti". Kada počnete gubiti na težini, tijelo pokreće obrambene mehanizme. Razine leptina, koji mozgu signalizira da ste siti, padaju. Istovremeno, razine grelina rastu, potičući glad i želju za hranom.

​- Zbog toga se nakon dijete ljudi često osjećaju iznimno gladno. Vaše tijelo želi vratiti masnoću koju je izgubilo - ističe endokrinologinja dr. Lindsey VanDyke.

Osim toga, loš san dodatno remeti ovu osjetljivu ravnotežu. Nedostatak sna smanjuje razinu leptina i povećava razinu grelina, zbog čega tijelo češće signalizira glad, čak i kada mu energija nije potrebna.

Utjecaj spolnih hormona i starenja

Spolni hormoni poput estrogena, progesterona i testosterona također igraju važnu ulogu u regulaciji tjelesne težine i raspodjeli masnog tkiva. Kod žena, promjene u razini estrogena tijekom perimenopauze i menopauze usporavaju metabolizam i potiču nakupljanje masnoća oko struka.

Slično tome, stanja poput sindroma policističnih jajnika (PCOS) karakterizira hormonska neravnoteža koja često dovodi do debljanja, osobito u području abdomena. Kod muškaraca, s godinama može doći do pada razine testosterona, što može usporiti metabolizam i dovesti do gubitka mišićne mase te povećanja masnog tkiva.

*Uz korištenje AI-ja