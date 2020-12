Kako su većinu vremena proveli kod kuće, ljudi su se ove godine više okrenuli hobijima i izradi vlastitih umjetničkih djela te su uredili svoje domove. Stručnjaci navode kako su zato odlučili odbaciti plastična božićna drvca i umjesto njih vratiti se svježe odrezanim jelkama, piše Yahoo.

Glasnogovornik američke udruge National Christmas Tree Association (NCTA) Doug Hundley kaže kako predstavljaju više od 700 aktivnih rasadnika, udruge kroz 29 saveznih država te više od 4000 manjih poduzeća povezanih s industrijom božićnih drvaca.

- Ove godine skočila je prodaja pravih božićnih jelki. Ovaj trend zovem COVID odgovor jer naše živote ništa nije toliko poremetilo kao ova pandemija, a to uključuje i blagdanske planove. Više ljudi ove će godine Božić slaviti kod kuće i neće se okupljati kod drugih, pa zato trebamo više drvaca - kazao je on.

Usto, mirisno drvce u dom unosi dojam otvorenog vanjskog prostora i privlačnije je od lažne verzije kupljene u trgovini, osobito jer se ljudi okreću tradiciji.

- Stresna godina poput ove ljude potiče da se okrenu tradicionalnim načinima obavljanja određenih stvari. Volimo misliti da pravo božićno drvce u ovakva vremena može mnogo toga pružiti. Ono unosi više veselja u blagdane, a to je ono čega nam svima treba što više - kaže Hundley.

Sličan trend primjećuje i tvrtka Mr. Jingles Christmas Trees koja prodaje svježa drvca online te na 10 lokacija diljem SAD-a. Kazali su kako su ove godine rano počeli zaprimati zahtjeve kupaca te da su već imali prve isporuke od konca studenog. Smatraju kako je uzrok pandemija jer su ljudi željeli što prije unijeti u svoj dom duh Božića, kao i radost jer imaju što raditi kićenjem drvca.

Hundley je također primijetio da ljudi ove godine rado obilaze rasadnike u potrazi za savršenim drvcem jer je riječ o velikim otvorenim prostorima na kojima nije teško održati socijalnu distancu.

- Znali smo da će se božićna drvca odlično uklopiti u želju ljudi da rade nešto na otvorenom. Primjerice, ranije ove godine ljudi su umjesto kupovine bundeve u trgovini, od tog običaja napravili aktivnost za cijeli dan jer su otišli na farmu i ondje birali bundevu koju žele kupiti. Isto je i s božićnim drvcem. Rasadnici u kojima možete birati drvce koje želite predivno su iskustvo, osobito ako imate djecu ili nekoga tko je puno vremena proveo u zatvorenom ove godine - kazao je Hundley.

Opovrgnuo je i navode da zbog velikih požara koji su harali na zapadu zemlje ondje vlada nestašica te je istaknuo da su požari uništili nekoliko rasadnika, ali to nije utjecalo na nacionalnu opskrbu. Na bogatu ponudu neće utjecati ni činjenica da neki prodavači božićnih drvaca ove godine uopće neće otvoriti svoja prodajna mjesta kojih je ionako iz godine u godinu sve manje.

Ako je kupcima teško pronaći svježe odrezanu jelku, Hundley kaže da je vjerojatno riječ o pogrešnom trenutku. Ističe kako se većina svježe rezanih drvaca proda u prva četiri tjedna nakon Dana zahvalnosti, pa ne ostaje velik izbor onima koji će drvce kupiti kasnije.

- Većina ljudi je nabavila svoje drvce, pa ne čudi što je desetak dana prije Božića slabiji izbor. To je normalno - kaže Hundley.

I on je svoj drvce kupio nakon Dana zahvalnosti, a kaže da uz kvalitetnu skrb ono može potrajati i do pet tjedana. Odmah nakon kupnje treba ga staviti u stalak s vodom i ne izlagati dno zraku. Iako je to puno više posla nego kupnja plastičnog drvca, Hundley vjeruje kako će se i sljedećih godina nastaviti potražnja za svježe rezanim drvcima.

- U nekom trenutku u prošlosti ljudi su se okrenuli od pravih drvaca prema plastičnima jer su bili previše zauzeti. Na neki način, COVID im je dao vremena da razmisle o kvaliteti života umjesto da projure kroz njega. Pravo drvce u ovom trenutku zadovoljava tu potrebu za kvalitetom - zaključio je on.

