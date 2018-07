'Zbog podstanara je poludjela i zaboravila na svog supruga...'

Poštovani Mevludine,

zabrinjava me moja kći. Ima 36 godina, udana je, već 11 godina je u braku. Imaju sina od 10 godina. Kupili su stan na otplatu i sve je bilo dobro dok nije kupila kuću. U kući je bio podstanar, koji je tu, naravno, ostao kad je došla po prvu stanarinu da joj plati.

Od onda je sve gotovo zaboravila, dijete i muža, i sad traži rastavu braka, odlazi podstanaru. Ne znam što se tu dogodilo da je tako luda.

šifra: očajna mama

Odgovor:

Draga gospođo, vaša kći je pogriješila i sad je zaluđena. Kreativna je i energična, ali i posesivna te nezadovoljna. Zadužila se za stan, nije ni to riješila pa kupila kuću, ulazi iz problema u problem.

Suprug joj je duševno dobar. Vidim da je bio pažljiv i siguran i u sebe i u nju, no ona je pogriješila. On je spoznao da je sve to bilo nepotrebno. Vidim da u zadnje vrijeme oni ne funkcioniraju, a sve zbog njenih nepromišljenih postupaka.

No ovdje će biti još kriza. Treba se potruditi da ne dođe do većih problema i rastave braka jer to im je na pomolu. Vidim da im se može pomoći i da bi trebali očuvati brak jer on bez nje i ona bez njega neće uspjeti. Trebali bi razgovarati i doći do kompromisa kad je prođe zaluđenost.

