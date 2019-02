Zbog raka je ostala bez jezika: Novi napravili od mišića iz ruke

Joanna Smith (58) iz Claphama u Bedfordshireu prvi put je shvatila da nešto nije u redu kad je u listopadu prošle godine u ustima uočila sićušni 'čir'. Otišla je kod doktora opće prakse koji ju je poslao doma s gelom i tabletama za čir na jeziku. No izraslina je nastavila rasti pa je baka s četvero unuka poslana u bolnicu u Bedfordu na biopsiju.

Dobila je dijagnozu koja joj je promijenila život, te je bila zakazana za operaciju u bolnici Luton i Dunstable. Doktori su joj rekli da je u pitanju rak i da će, ako ne odstrane jezik, imati samo još osam mjeseci života.

- Doktor mi je rekao da ću imati sreće ako dobijem još šest do osam mjeseci. To je bio šok - prisjeća se bolnog razgovora nakon biopsije.

Ali, početkom ove godine, 10. siječnja, gospođa Smith je bila na operaciji koja je trajala 15 sati te je uključivala rad 29 doktora. Doktori su gospođi Smith, koja radi kao čistačica, napravili novi jezik koristeći kožu, mišiće i dugu venu iz lijeve ruke.

Iako nema okusne pupoljke, gospođa Smith, koja se uspješno izliječila od raka, je mogla pričati čim se probudila iz anestezije nakon operacije, te normalno može jesti i piti.

- Malo je čudno. Gledam u svoju ruku i vidim odakle je moj jezik. Razmišljam kako je taj dio mene sad u mojim ustima i kako mogu pričati, a to je malo čudno - rekla je gospođa Smith.

- Prije nego što sam otišla na operaciju, pitala sam se kako će to funkcionirati, ali sad kad su mi stavili novi jezik, oduševljena sam. To je stvarno čudno, ali pokazuje što danas sve kirurzi mogu napraviti. Ne mogu isplaziti jezik i ne mogu reći da to doista ima osjećaj jezika. Osjećam se pomalo nestvarno - ispričala je za Daily Mail.

Kad se odlučila otići pod nož, kirurzi su uklonili sve osim 'malene trakice' pravog jezika gospođe Smith, koju su ostavili kako bi mogla 'upravljati' novim jezikom.

Doktori su također izrezali sve žlijezde u vratu gospođe Smith, kao i sve osim deset zuba, prije nego su uklonili dio kože, mišića i vene iz desne noge. Potom su spojili tkivo i mišiće s ostavljenom trakom jezika, ali je tkivo 'pocrnilo', što je bio znak da je transplantirano tkivo mrtvo.

Dok je gospođa Smith bila u nesvijesti, kirurzi su od njezine obitelji zatražili dopuštenje da se vrate u operacijsku halu i pokušaju ponovno joj napraviti jezik, sada koristeći tkivo s njezine lijeve ruke.

- Nisam imala pojma što se događa. Doktori su pitali moju kćer mogu li pokušati s tkivom iz ruke, a ona je rekla 'sve što može spasiti život mame' - rekla je gospođa Smith.

Zatim je doktorima trebalo još pet sati da zamijene jezik gospođe Smith s mišićem i venom iz lijeve ruke. Gospođa Smith je na kraju prošla treću, i posljednju, operaciju kojom su kirurzi popravili štetu uzrokovanu postupcima tijekom prve dvije.

- Bila sam malo dezorijentirana kad sam se probudila, ali sam odmah mogla pričati. Činilo mi se da imam nešto čudno u ustima - rekla je.

Gospođa Smith se od operacija oporavljala 11 dana u bolnici prije nego što joj je konačno bilo dopušteno da ide kući. Iako je operacija bila uspješna, kaže da sad mora 'misliti' o jelu i razgovoru.

- Moram se uvjeriti da ne grizem jezik, jer ga ne mogu osjetiti. Osjećam se kao da imam nešto u ustima što želim izvaditi, ali znam da ne mogu jer je to moj jezik - rekla je

- Ne zvučim baš kao prije. Često sišem usnice jer me je strah da ne počnem sliniti - dodala je.

Zabrinuta da se ne bi opekla, gospođa Smith je izbjegavala vruću hranu i tek je nedavno počela jesti krutu hranu nakon što je u početku jela samo shakeove.

Doktori se nadaju da će gospođi Smith moći zamijeniti zube koje su izvadili kad usta zacijele. Prošli tjedan razveselila ju je vijest da raka više nema i da ne treba ići na kemoterapiju ili radioterapiju.

Što je rak jezika?

Rak jezika je oblik raka glave i vrata. Oko 12.000 ljudi u Velikoj Britaniji je svake godine dijagnosticiran oblik raka glave i vrata. Godišnje se u SAD-u dijagnosticira 51.540 novih pacijenata.

Rak se može razviti u oralnom dijelu, na jeziku - prednje dvije trećine koje su vidljive kad se isplazi jezik - što je klasificirano kao rak usta. Ili se rak može pojaviti u bazi jezika blizu grla, što je oblik raka ždrijela, piše na stranicama Cancer Research UK.

Simptomi mogu uključivati:

Crvenu ili bijelu mrlju koja ne nestaje

Upornu grlobolju

Čir ili grudica na jeziku koji ne prolaze

Bol kod gutanja

Utrnulost u ustima

Neobjašnjivo krvarenje

Bol u uhu (rijedak simptom)

Većina raka glave i vrata nema jasan uzrok, međutim faktori su pušenje, prekomjerno pijenje alkohola i HPV.

Rani rak (kada je rast manji od 4 cm i sadržan u jeziku) može se ukloniti operacijom. Ponekad je potrebno ići i na radioterapiju. Napredni rak može zahtijevati operaciju uklanjanja cijelog jezika, kao i kemoterapiju i / ili radioterapiju.

