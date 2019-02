'Zbog raka se bojim seksa, ne krivim dečka što me napustio'

Histerektomija je uništila moj seksualni život. Ranije sam imala sam odnose i do šest puta na dan, a nakon dijagnoze raka vrata maternice u trećem stadiju u svibnju 2017., nakon čega mi je odstranjena maternica, te činjenice da još nisam pobijedila rak i moram nastaviti s liječenjem, izgubila sam interes za seks, a onda i partnera, kaže 30-godišnja Jessica Shaw iz Yorka, inače majka četvero djece.

Naime, Jessica se neko vrijeme nakon rođenja četvrtog djeteta, kćeri Ivyi, osjećala umorno i bolesno, boljela su je leđa i počela je krvariti, pa sve žene koje se osjećaju tako nakon poroda savjetuje da se svakako jave liječniku, odnosno da ne čekaju. Naime, danas joj se čini da je neke simptome raka vrata maternice imala i dok je bila trudna, no tada nije htjela obaviti testiranja da ne ugrozi plod. No sve bi bilo lakše da se lani nije pokazalo da liječenje nije bilo do kraja uspješno, pa mora i na dodatna zračenja.

Foto: Caters News

- Nema sumnje da je glavni razlog za to što me je dečko napustio moja dijagnoza. Sama histerektomija vjerojatno nije glavni razlog zbog kojega nisam imala interes za odnose, već moj strah. Naime, tih dana kad sam se suočila s dijagnozom čula sam i pročitala mnogo užasnih priča žena koje su prošle taj zahvat, što me izluđivalo i jednostavno se više nisam mogla opustiti s partnerom ni kad je sve bilo gotovo, tako da dvije godine nismo imali odnose - priča Jessica.

Iako se nadala da će ju dečko podržati tijekom liječenja i činilo se da je sve u redu kad joj je kupio prekrasnu haljinu, nakon što je čuo da liječenje nije gotovo i da mora nastaviti sa zračenjima, on to nije izdržao. Nikada to nije tako rekao, no Jessica je uvjerena da je problem upravo u tome što je zaključio da ona i dalje neće biti zainteresirana za intimne odnose. Dodaje kako je u početku bila ljuta na svog bivšeg partnera, no sad ga više ne krivi za to što je odlučio prekinuti.

- Seks je oduvijek bio važan dio mog života tako da je to i za mene bilo jako teško - kaže nesretna Jessica te dodaje kako bi voljala ponovo biti intimna s nekim.

Foto: Caters News

No to bi, kaže, morao biti netko poseban, tko će imati strpljenja za njene strahove nakon tako teškog liječenja. Ističe kako je odlučila progovoriti o svojim problemima za Daily Mail, jer smatra da je ženama koje se bore s rakom izuzetno važno da se progovori o toj temi.

Inače, liječnici savjetuju da pacijentica koja je podvrgnuta histerektomiji izbjegava odnose četiri do šest tjedana nakon zahvata, što je vrijeme potrebno da zarastu ožiljci i zaustavi se krvarenje ili iscjedak. Kažu kako mnoge žene nakon zahvata zapadaju u depresiju i imaju osjećaj gubitka ženstvenosti, pa mogu imati manji interes za seks, no on se tijekom oporavka uglavnom vraća. Nakon zahvata nema prepreke za užitak, jer nakon odstranjenja maternice žena i dalje može doživjeti orgazam i nema razloga da se seksualni život ne obnovi.