DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pacijenti su u grad dolazili iz svih krajeva sjeverne Dalmacije, od Splita do Nina - a doktore s cijenili i hvalili, te ih nazivali 'anđeoskima'
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Zbog šibenskih doktora spavali su i na bolničkim hodnicima
Čitanje članka: 1 min
Šibenska bolnica prije Drugog svjetskog rata bila je mjesto na kojem su pomoć tražili pacijenti iz cijele sjeverne Dalmacije, piše u rubrici Spomenar Šibenik News. Tolik broj oboljelih u svibnju 1939. pristizao je u Šibenik da je bolnica primala dvostruko više pacijenata nego što su joj kapaciteti dopuštali. Bolesnici su ležali u sobama, po hodnicima, pa čak i na podu, a uvjeti su, prema tadašnjim zapisima, bili iznimno teški i gotovo nepodnošljivi. Ipak, unatoč svemu, pritužbi gotovo da nije bilo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku