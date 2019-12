Zbog zaostale posteljice nakon poroda doživjela moždani udar

Katie Shirley (21) iz Manchestera tvrdi da joj je zaostala posteljica nakon poroda prouzročila infekciju zbog koje je umalo umrla, piše Daily Mail.

Bakterija je ušla u krvotok i prouzročila štetu na arterijama u mozgu što je rezultiralo moždanom aneurizmom. Morala je na hitnu operaciju kako bi snizili tlak u mozgu zbog arterije koja je prsnula i prouzročila moždani udar.

Liječnici su joj rekli da ima sreće što je preživjela. Srušila se u kupaonici sedam tjedana nakon što je rodila sada jednogodišnju Oliviju. Smatraju da je aneurizmu prouzročila infekcija koja je oslabila stijenke krvnih žila, no nije jasno o kojoj je bakteriji točno riječ. Provela je dva dana na intenzivnoj njezi, a zahvaljujući operaciji snizili su tlak u mozgu. U bolnici je bila još tjedan dana prije nego što su je otpustili na kućnu njegu.

- Kod svakog poroda moguće su komplikacije, pa i zaostatak posteljičnog tkiva u maternici. Ako se ono ne očisti, javlja se infekcija. Takve su situacije rijetke, no kao i kod drugih infekcija, moguće je da bakterija uđe u krvotok i stvara probleme na drugim organima - pojašnjava porodničar prim.dr. Jozo Blajić. Ističe kako je zato važno nakon poroda obratiti pažnju na simptome koji ukazuju na moguće probleme.

- Žena mora provjeriti osjeća li bolove u donjem dijelu trbuha, ima li povišenu tjelesnu temperaturu i općeniti osjećaj slabosti i malaksalosti. U ovom slučaju pitanje je je li uzrok infekcija sama po sebi, ili je ona potaknula probleme koji su postojali od ranije. Infekcije u babinju mogu se širiti brzo te izazvati niz komplikacija, pa je stoga važno dijagnosticirati ih na vrijeme i spriječiti razvoj težih stanja - ističe dr. Blajić.

Kad je riječ o tipu krvarenja kakvo je preživjela Katie, stručnjaci ističu da dva od tri pacijenta zbog njega mogu umrijeti unutar dva tjedna. Katie je majka dvoje djece i radi u trgovini.

- Sretna sam što sam preživjela. Službeno su mi dijagnosticirali postpartalno subarahnoidno krvarenje. Oporavila sam se dva tjedna poslije. Trudnoća mi je bila uredna, imala sam samo anemiju, no kad sam dogurala do 36. tjedna počela sam krvariti. Moja mama Caroline bila je uz mene i pomagala mi, a liječnici su prepoznali hitno stanje te su me poslali na carski rez. Olivia se rodila dva i pol tjedna prije termina, 7. prosinca 2018. godine. Već tada posteljica je bila zahvaćena infekcijom pa su malenu liječili antibioticima. Da su čekali još koji dan s porodom, ne znam bi li preživjela. Čudo je da je uopće dobivala potrebne nutrijente iz posteljice - kazala je ona. Malena je dobila potrebne antibiotike i stanje joj se popravljalo, a Katie se iz dana u dan osjećala sve lošije. Priča kako je bila svjesna da nešto nije u redu.

- Ozbiljni problemi su započeli 27. siječnja kad sam se srušila u kupaonici dok sam telefonski razgovarala s mamom. Tada sam doživjela prvi napadaj. No tek kad sam stigla u bolnicu i doživjela drugi napadaj, CT je pokazao da mi je prsnula aneurizma u mozgu. Osjećala sam strašnu paniku i općenito to je iskustvo bilo užasno. Iznenada mi se zacrnilo pred očima i pala sam u nesvijest - nastavila je ona. Operirali su je odmah sljedećeg dana, 28. siječnja i od tada se počela oporavljati.

- Jako sam sretna što sam bila u bolnici kad sam doživjela taj drugi napadaj te sam zahvalna liječnicima - istaknula je. Svoju je priču podijelila s javnošću kako bi upozorila na opasnosti koje prijete novopečenim majkama. Ako bakterije prodru u krvotok, mogu oštetiti stijenke krvnih žila i stvoriti aneurizmu.

- Teško je zamisliti da moje djevojčice Olivia i Esmae odrastaju bez majke. Samohrani sam roditelj i ako je iz ovoga proizašlo išta dobro, onda je to svijest o mogućnosti moždanog krvarenja nakon poroda. Nisam ni znala da infekcija može prouzročiti aneurizmu dok to sama nisam doživjela. Voljela bih da drugi inzistiraju na pregledu kod liječnika ako osjećaju da nešto nije u redu. Mogla sam izgubiti Oliviju ili vlastiti život - zaključila je. Dobro se oporavila i raduje se Božiću u krugu najmilijih. Svakih šest mjeseci mora na kontrole kako bi se provjerilo stanje mozga.

Što je aneurizma i kako uzrokuje udar?

Aneurizme su proširenja krvnih žila koja nastaju zbog oslabljenih stijenki. Kako krv prolazi kroz takvu stijenku, pritiskom stvara malenu oteklinu nalik balonu. Može se razviti na bilo kojoj krvnoj žili u tijelu, no najčešće su to abdominalna aorta koja prenosi krv iz srca te mozak. Većina moždanih aneurizmi izaziva simptome tek ako prsnu. To vodi do krvarenja koje može oštetiti mozak.

Simptomi krvarenja u mozgu

Moždano krvarenje će prouzročiti iznenadnu snažnu glavobolju, kao kod udarca u glavu. Vrat će postati gotovo nepokretan, a javljaju se i mučnina i povraćanje. Od pet ljudi koji su doživjeli moždano krvarenje, troje će umrijeti. Više od pola preživjelih može pretrpjeti oštećenja moždanog tkiva i invaliditet.

