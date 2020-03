'Ostalo mi je 700 kg mesa, a to sad nikome ne mogu prodati...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Preporuke iz Dumovca: Sjetite se starijih i prošećite im pse!

Ostalo mi je 700 kila mesa, a imam još toliku zalihu suhe robe. Sad dolazi Uskrs. Mi mesari se pripremamo za dva događaja u godini - za Božić i Uskrs, to su nam najjači poslovi. Ljudi su navikli na domaće šunke koje sami radimo, moraš nasoliti, okretati, sušiti, dimiti, to je sve pripremljeno. Imam sigurno 150 šunki, a to pripremam već od Nove godine. Svježe meso smo potrpali u škrinje i zamrznuli za obiteljsko korištenje, a suho držimo u hladnjači doma – priča nam mesar Ivica Zubec (55) čija je mesnica na Dolcu poznata među Zagrepčanima.

Kaže kako ga je odluka o zatvaranju tržnica zaprepastila. Nabavio je svježeg mesa jer se pripremao za vikend. Imao je puno robe i većinu je uspio rasprodati.

Foto: privatna arhiva

– Zvao sam poznate i molio da uzmu ispod cijene, samo da prodam. Inače opskrbljujem samostane, časne koje zbrinjavaju stare i nemoćne. Imao sam sreće da su one uzele većinu robe. Uspio sam još nešto prodati stalnim kupcima ispod cijene, a ostatak sam smrznuo u tri škrinje pa ćemo sad doma jesti samo to – kazao je on dodajući kako uz suprugu ima sina i kćer, a žive u Lekeniku pa mu čak ni dostava robe kupcima u Zagreb na malo nije opcija jer se ne isplati. Ima i dvoje zaposlenika koji su sad kod kuće te im može isplaćivati plaću iz zaliha, no pita se kako će sve izgledati ako ova situacija potraje i izolacija se rastegne još koji mjesec, a posla nema.

Mario Dimlić (34) ima mesnicu Don Vito kraj tržnice na Kvaternikovom trgu. I njega je odluka iznenadila.

Foto: privatna arhiva

- Mislili smo da će samo tržnicu zatvoriti, a ne i nas jer smo malo odvojeni, ali ipak su zatvorili sve lokale. Bilo je puno posla ovih dana, prodalo se, i najavljivali su da će zatvoriti pa smo bili oprezni i nismo naručivali puno robe. Ostalo nam je nešto, a sad to nekako uspijemo prodati dostavom do kućnih vrata jer ljudi naručuju. Pazimo da se unovči svaki dekagram. Imamo troje zaposlenih i još ne znamo što ćemo do kraja mjeseca. Morat ćemo stezati remen. Imam dvoje djece, a posao vodim s bratom Filipom koji također ima dvoje mališana. I naši radnici imaju djecu, tako da ukupno od našeg posla živi četiri obitelji – objasnio je Mario.

Foto: privatna arhiva

Njegov kolega iz Mesnice Lazo koja se nalazi na tržnici u Dubravi kaže kako su bili spremni na zatvaranje.

- Nismo naručivali previše jer smo očekivali takav rasplet jer se ljudi nisu pridržavali uputa i nisu nosili maske. Mi smo se solidno pokrili, razdijelili smo narudžbe i ništa nam nije ostalo. Već tjedan prije sam očekivao da će sve zatvoriti jer je samo bilo pitanje vremena kad će sve eskalirati. Zato smo zadnjih dana radili isključivo po narudžbama, a ostatak smo stavljali u pult na prodaju. Ima nas četvero zaposlenih. Nismo otpuštali, no sad ćemo vidjeti što će biti dalje. I Vlada je obećala pomoći, pa se nadam da ćemo nekako prebroditi sve ovo – kazao nam je Lazar Glasnović (26).

Foto: Korisnik

U Mesnici Neno na Dolcu ostalo je 150 kila mesa, a vlasnik je očajan jer mu je ta investicija posve propala.

- Kao prvo ne radimo, dečki su doma. Imam četiri zaposlena i nemamo zamjenu za taj prostor mesnice na Dolcu. Plaća im ide, mala smo ekipa i nadam se da ćemo uspjeti sve plaćati i dalje. Kad su nam u nedjelju navečer javili da će se tržnica zatvoriti, molili smo poznate i stalne kupce pa smo u ponedjeljak uspjeli dio zaliha rasprodati po kućama. Ostalo smo stavili u duboko smrzavanje, oko 150 kila mesa. No problem je što ne možemo više ući u našu mesnicu, a ljudi zovu i željeli bi naručiti dostavu koju im ne možemo isporučiti. Tako da nam je situacija da imamo i po 20 poziva na dan, a ne možemo do mesa i nemamo drugi prostor u kojem bismo mogli raditi i skladištiti robu. Ma užas – požalio nam se Nenad Erdelić (51) koji u svojoj mesnici na Dolcu radi već 30 godina i mahom ima stalne kupce.

Nada se da će im vlasti makar dopustiti da iz Dolca obavljaju dostavu mesa po kućama, jer to bi ih spasilo. U trenutačnoj situaciji može izdržati još mjesec dana, a onda – ključ u bravu.

