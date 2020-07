'Zdrava' hrana: Müsli su krcati šećerom, a popečci pak škrobom

<p>Hrana označena natpisima "light", "fit" i "bio" često nije zdrava kao što se najčešće misli. Takvi natpisi često nemaju veze sa stvarnom situacijom, smatra nutricionistica <strong>Jasna Čerić</strong>.</p><p>- Treba čitati što piše na deklaraciji jer se samo na njoj vidi sadržaj šećera, soli i masnoća. Osobito oprezan treba biti s proizvodima koji su namijenjeni djeci i često se reklamiraju kao zdravi, no sadrže visoku koncentraciju šećera koji može pojačati hipe raktivnost. Kukuruzne pahuljice imaju mnogo soli, pa se ne preporučuju srčanim i bubrežnim bolesnicima, a margarin može sadržavati štetne transmasne kiseline - objašnjava Jasna Čerić.</p><h2>Pahuljice krcate šećerom</h2><p>Popularni müsli nisu idealan izbor za doručak jer su često krcati šećerom ili čokoladom. Želite li jesti zdravo, pomiješajte obične zobene pahuljice sa suhim voćem i orasima.</p><h2>Smrznuto nije uvijek zdravo</h2><p>Zamrznuto povrće ili bobičasto voće je zdravo, no gotova zaleđena jela nisu. Popečci od povrća tako su krcati škrobom, a s obzirom na to da se pripremaju prženjem u ulju, sadrže i previše masti.</p><h2>U rižinim keksima zapravo nema ničeg</h2><p>Kolačići od riže koji izgledom podsjećaju na stiropor nemaju nikakvu hranjivu vrijednost. Iako mogu pomoći u mršavljenju jer su prilično bezukusni pa ih je teško pojesti mnogo, želite li se hraniti zdravo, možete ih izostaviti.</p><h2>Smeđi šećer udebljat će vas jednako kao i bijeli</h2><p>Mnogi smatraju da je smeđi šećer zdraviji od bijelog, ali to nije točno. Oba imaju gotovo iste sastojke. Smeđi sadrži tek neznatno više minerala, no to je toliko malo da je to zanemarivo. Vjerovanje da je smeđi šećer zdraviji i da ćemo se manje udebljati ako ga jedemo obična je zabluda.</p>