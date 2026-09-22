Zdrave oči u digitalnom dobu: Evo kako ih zaštititi od plavog svjetla i sačuvati dobar vid

U današnje vrijeme prosječna osoba provede više od deset sati dnevno gledajući u različite digitalne ekrane. Od pametnih telefona i tableta do prijenosnih računala i televizora, ekrani su postali neizbježan dio radnog okruženja i slobodnog vremena. Iako nam tehnologija olakšava mnoge aspekte života, naša su tijela, a posebno oči, pod sve većim opterećenjem. Zbog dugotrajnog gledanja u ekrane oftalmolozi bilježe drastičan porast pacijenata koji se žale na neugodne simptome. Gotovo 60 posto ljudi koji svakodnevno koriste digitalne uređaje suočava se s problemom koji stručnjaci nazivaju digitalno naprezanje očiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO dr. Ana Bišćan Tvrdi o zdravlju vida | Video: josip regović/pixsell

Što je zapravo sindrom računalnog vida

Sindrom računalnog vida odnosi se na skupinu problema s vidom i očima koji nastaju kao posljedica dugotrajnog korištenja digitalnih ekrana. Bilo da tipkate izvještaj na računalu ili pregledavate društvene mreže na mobitelu, vaši očni mišići rade prekovremeno. Oči moraju neprestano fokusirati i izoštravati sliku, što s vremenom dovodi do osjećaja umora. Ljudi koji pate od ovog sindroma najčešće prijavljuju simptome poput zamagljenog ili dvostrukog vida, osjećaja peckanja i suhoće u očima te pojačane osjetljivosti na svjetlost. Osim samih očiju, problem se često širi na ostatak tijela pa se javljaju tenzijske glavobolje te bolovi u vratu i ramenima zbog nepravilnog držanja tijela tijekom gledanja u ekran.

Smanjeno treptanje i utjecaj plavog svjetla

Jedan od glavnih razloga zašto nam ekrani isušuju oči leži u jednostavnoj fiziološkoj promjeni. Kada gledamo u udaljene objekte ili komuniciramo s ljudima uživo, trepnemo oko petnaest do dvadeset puta u jednoj minuti. Međutim, studije pokazuju da tijekom korištenja digitalnih uređaja trepćemo znatno rjeđe. Smanjena učestalost treptanja znači da se suzni film na površini oka ne obnavlja dovoljno brzo, što uzrokuje suhoću i iritaciju. Uz smanjeno treptanje, veliki problem predstavlja i plavo svjetlo. Iako plavo svjetlo postoji u prirodi te nam pomaže u regulaciji ciklusa spavanja tijekom dana, pretjerana izloženost umjetnom plavom svjetlu napreže retinu. Ono ometa proizvodnju melatonina pa stručnjaci savjetuju izbjegavanje ekrana barem dva sata prije odlaska na spavanje.

Pravilo koje čuva vaš vid

Srećom, postoje jednostavni i vrlo učinkoviti načini da zaštitite svoje oči bez da se u potpunosti odreknete tehnologije. Oftalmolozi preporučuju primjenu revolucionarnog pravila za rad za računalom. Svakih dvadeset minuta trebate odvojiti pogled od ekrana i pogledati u neki predmet koji je udaljen oko šest metara. Zadržite pogled na tom predmetu dvadeset sekundi. Ovaj kratki odmor omogućuje mišićima oka da se opuste i resetiraju svoj fokus. Uz to, stručnjaci preporučuju i barem dva sata dnevne aktivnosti na otvorenom. Gledanje u daljinu opušta očne mišiće i drastično smanjuje rizik od progresije kratkovidnosti.

Prilagodba radnog okruženja

Način na koji sjedite i postavke uređaja igraju presudnu ulogu u zdravlju vaših očiju. Važno je obratiti pažnju na pravilno pozicioniranje monitora na radnom stolu. Zaslon bi se trebao nalaziti na udaljenosti ispružene ruke, a njegov gornji rub trebao bi biti u ravnini s vašim očima ili malo ispod nje. Na taj način vaše oči gledaju blago prema dolje, što smanjuje naprezanje očnih mišića i vrata. Izbjegavajte korištenje mobitela dok ležite jer to stvara pritisak na vrat i tjera oči na neprirodan kut gledanja. Također je ključno prilagoditi osvjetljenje ekrana okolini u kojoj se nalazite. Ekran ne bi smio biti znatno svjetliji od prostorije. Većina pametnih telefona danas nudi opciju noćnog načina rada. Ova funkcija mijenja boju zaslona u toplije tonove. Pazite i na odsjaj s prozora ili jakih stropnih svjetiljki na ekranu, što dodatno umara vaše osjetljive oči.

Kada potražiti stručnu pomoć

Ponekad promjena navika i prilagodba radnog prostora nisu dovoljni. Ako redovito koristite umjetne suze, slijedite pravilo za odmor očiju i radite u dobro osvijetljenoj prostoriji, ali i dalje osjećate zamućen vid ili česte glavobolje, ne biste trebali ignorirati te znakove. Redoviti pregledi vida iznimno su važni za rano otkrivanje problema i pravovremenu intervenciju. Stručnjak oftalmolog može preporučiti nošenje dioptrijskih naočala s posebnim premazima koji blokiraju plavo svjetlo i smanjuju refleksiju, čime se direktno smanjuje vizualni umor i naprezanje tijekom dugotrajnog rada za računalom. Na taj način dugoročno štitite zdravlje svojih očiju i sprječavate daljnje pogoršanje vida u modernom svijetu koji se svakodnevno u potpunosti oslanja na tehnologiju.

*uz korištenje AI-ja