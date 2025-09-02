Žele novi Guinnessov rekord: Na Štrudla festu planiraju napraviti štrudlu od čak tri kilometara!

Na Štrudlafestu se već radila najduža štrudla te su 2015. ušli u knjigu rekorda s dužinom od 1.479,38 metara. Sada, deset godina kasnije, ide se s dužinom od čak 3 kilometra. Postavljanje ove slastice kreće već od 11 sati ujutro, a organizatori se nadaju da bi se štrudla mogla složiti do 15 sati kada će službeni sudac iz Londona proglasiti rekord ukoliko on bude oboren.

Štrudla koja ima misiju oboriti GUINNESS WORLD RECORDS naslov ima još jedan zadatak - štrudla rekorderka bit će donirana u razne institucije i ustanove te za one kojima je najpotrebnije. Dakako ovaj veliki događaj ima golemu podršku svoje lokalne zajednice, a ako bude sreće ponos će ispuniti srca svih sudionika ali i mještana ovog kraja.

Iako smo već sada svi uzbuđeni u iščekivanju da Lijepa Naša obori ovaj rekord, Štrudlafest nudi još čitav niz sjajnih događanja za cijelu obitelj. Štrudla i ove godine dolazi uz šetnju, na biciklu, na kajaku, a nezaobilazan će biti i piknik Štrudlomanijak. Naravno i ove vas godine čekaju brojne kreativne i edukativne radionice, a sve to začinit će se prikazom starih običaja ali i Karlovačkom zvijezdom koja stiže u selo štrudle.

I dok je subota rezervirana za obaranje rekorda, u nedjelju 7. rujna očekuje vas uzbudljiv Izbor za najbolju štrudlu Hrvatske. Kao i svake godine brojni natjecatelji dat će sve od sebe kako bi u svoje mjesto odnijeli titulu najbolje štrudle, a cijeli vikend u večernjim satima Štrudlafest će začiniti dobar glazbeni program. U subotu će nastupiti Hrvatske ruže, a festival u nedjelju zatvara Damir Kedžo popodnevnim koncertom.

Cijeli program možete pronaći na web stranici Štrudlafesta, a u nastavku vam otkrivamo sjajan recept za savršenu štrudlu.

Glazbena štrudla - Bachova kantata o kavi (cca 12 porcija)

Tijesto:

850 g brašna

50 ml ulja

20 g soli

300 ml vode

Nadjev:

6 jaja

5 žlica šećera

15 dkg oraha ili lješnjaka

bijela i crna čokolada

turska kava

šalica cornflakesa ili Petit keksa

suhe smokve

Priprema:

Od navedenih sastojaka zamijesite tijesto koje treba odstajati oko 30 minuta. Za to vrijeme pripremite nadjev: 6 žutanjaka miksati i smjesi dodati 5 žlica šećera i 15 dkg oraha. Skuhati šalicu crne kave i dodati u smjesu nekoliko žlica po ukusu. Od 5 bjelanjaka napraviti snijeg i dodati toj smjesi. Smjesi dodati naribanu narančinu koricu. Nakon što je tijesto odstajalo, razvaljajte tijesto valjkom i namažite uljem te ostavite ulje 2-3 minute kako bi ga tijesto upilo. Zatim prstima razvucite tijesto što je moguće tanje. Na razvučeno tijesto na polovicu staviti nadjev. Na nadjev staviti zdrobljene cornflakese ili Petit kekse ili po želji sjeckane orahe ili lješnjake. Nadjev se stavlja do polovice razvučenog tijesta, a drugom polovicom zarolajte štrudlu. Štrudlu zarolajte u željeni oblik (u manje porcije, čime se dobije više okrajaka za sve one koji vole okrajke ili oblikujte puža ili neki drugi oblik). Štrudlu stavite u lim za pečenje kojeg ste prethodno premazali uljem. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva, 25-30 minuta. Dok se štrudla peče rastopite čokoladu za preljev. Prelijete štrudlu čokoladom, po želji naribajte još narančine korice i dodajte nasjeckane suhe smokve.

Recept je inspiriran Bachovom kantatom o kavi, a osmišljen u suradnji s Glazbenom školom Karlovac u sklopu proslave Noći glazbe na projektu „Music Food“.