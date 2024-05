Želite spavati s bivšim? Niste jedini, evo zašto to ljudi rade

Gotovo svi mi možemo priznati da smo barem jednom u životu imali spolni odnos s bivšim. To je izuzetno česta pojava, ali zašto je tako prokleto privlačna? Zamolila sam pojedince da mi kažu razloge zašto su se vratili tome, čak i ako je prekid bio bolan, kaže Tracey Cox, poznata stručnjakinja za seks i odnose iz Velike Britanije.

- Istraživanja pokazuju da 43 posto slobodnih žena i 47 posto slobodnih muškaraca redovito imaju spolne odnose s bivšim partnerima, i to u vrijeme dok traže nove ljubavi - dodala je.

Evo što su joj neki ljudi rekli:

'Ne mogu odoljeti. Svaki put kad seks završi, oboje se složimo da to više nikada ne smijemo ponoviti. Dva tjedna kasnije opet smo u klinču.'

'Varao je, ništa nije plaćao, svi moji prijatelji su ga mrzili, a ja sam sve to trpjela zbog seksa. Još uvijek imam spolne odnose s njim, ali nikome o tome ne govorim.'

'Ako je veza bila ležerna, nitko nije bio povrijeđen, seks je bio dobar, a i oboje smo raspoloženi za to, zašto bismo rekli ne?'

'Imam dvije ili tri bivše ljubavi na koje mogu računati kad sam napaljena, uvijek su raspoloženi za neobavezan seks. Sigurna sam da će to prestati kad svi uđemo u ozbiljne veze, ali sad funkcionira!'

'To je kao da se vraćam kući. Čak i ako više niste zajedno, to ne može izbrisati prošlost koju ste imali. Njihov miris, dodir, slatke nadimke, seks...'

'Moj bivši ima neku moć da me uvijek privuče. To me u kombinaciji s intenzivnim kontaktom očima tjera da se vraćam po još i još, iako je bio katastrofalan kao pravi dečko.'

'Bivši i ja neobavezno spavamo već oko osam mjeseci. Seks nam je uvijek bio dobar i imalo je smisla nastaviti s intimom sve dok ne nađemo nekoga s kim želimo ući u ozbiljnu vezu. Prekinuli smo bez ikakve drame i ostali prijatelji s povlasticama.'

'Uvijek ostajem prijatelj sa svojim bivšima, oni su najbolja podloga za seks s budućim partnerima. Jasno im dajem do znanja da tražim iskrenost, a ne komplimente i rado će mi reći u čemu sam dobra, ali i što trebam poboljšati.'

'Loš dečko ili djevojka - oni koji su očajni kao ljubavni partneri, ali odlični u seksu - privlačni su s razlogom. Gotovo uvijek dobro izgledaju i blagoslovljeni su velikom količinom seksualne energije.'

- Seks na za jednu noć ima svoju privlačnost, ali većini je daleko ugodniji kad to rade s nekim koga poznaju. Njihovo tijelo pamti tijelo partnera, mogu mu vjerovati i osjećati se sigurno s njim. Poznavanje partnera je afrodizijak za neke ljude, osobito za žene - kaže Cox.

- Postoji još jedan razlog: što ste češće bili s nekim, veća je vjerojatnost da će taj netko znati što vam se sviđa, a što ne. Vaš bivši točno zna što i kako volite u seksu - dodala je i savjetovala da u takvim aranžmanima s bivšim uvijek dogovorite neka pravila.

- Postoji jedan ključan uvjet koji valja razjasniti odmah u početku, a to je činjenica da ste oboje na istoj valnoj dužini što se tiče neobaveznog seksa. Jer, ako je jedna strana tu radi seksa i druženja, a druga očajnički priželjkuje obnoviti vezu, to će završiti u suzama - pojasnila je, a prenosi Daily Mail.