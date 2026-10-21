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MIJENJATE KARIJERU?

Želite veliku plaću? Ovo je 25 najplaćenijih poslova na svijetu

Neka zanimanja danas donose iznimno visoke plaće, a na njihovu visinu utječu potražnja, stručnost, lokacija i trendovi u industriji. Donosimo popis najplaćenijih zanimanja koja bi mogla privući sve koji razmišljaju o promjeni karijere
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Želite veliku plaću? Ovo je 25 najplaćenijih poslova na svijetu
U nastavku pogledajte koji su najplaćeniji poslaovi na svijetu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koji su najplaćeniji poslaovi na svijetu. | Foto: 123RF
Komentari 0

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