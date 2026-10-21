Želite veliku plaću? Ovo je 25 najplaćenijih poslova na svijetu

Neka zanimanja danas donose iznimno visoke plaće, a na njihovu visinu utječu potražnja, stručnost, lokacija i trendovi u industriji. Donosimo popis najplaćenijih zanimanja koja bi mogla privući sve koji razmišljaju o promjeni karijere
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U nastavku pogledajte koji su najplaćeniji poslaovi na svijetu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koji su najplaćeniji poslaovi na svijetu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koji su najplaćeniji poslaovi na svijetu.
| Foto: 123RF
25. RADIOTERAPEUT Radioterapeuti provode terapiju zračenjem kod pacijenata oboljelih od raka. Pritom moraju osigurati da zračenje precizno dopre do tumora, uz što manje izlaganje okolnog zdravog tkiva. Njihova prosječna satnica iznosi 37,58 američkih dolara.
| Foto: 123RF
24. RADNI TERAPEUT Radni terapeuti pomažu ljudima svih dobnih skupina koji se suočavaju s fizičkim, razvojnim ili emocionalnim poteškoćama. S pacijentima rade na razvijanju ili ponovnom usvajanju vještina potrebnih za svakodnevni život i veću samostalnost. Njihova prosječna satnica iznosi 39,18 američkih dolara.
| Foto: 123RF
23. LOGOPED Logopedi pomažu ljudima poboljšati govorne i jezične sposobnosti, kao i sposobnost gutanja. Bave se i problemima kognitivne komunikacije, uključujući teškoće s razumijevanjem, pamćenjem i izražavanjem. Njihova prosječna satnica iznosi 40,45 američkih dolara.
| Foto: 123RF
22. VODITELJ MARKETINGA Voditelji marketinga istražuju tržište, osmišljavaju marketinške kampanje i promoviraju proizvode ili usluge kako bi potaknuli rast poslovanja. Pritom analiziraju potrebe potrošača i razvijaju strategije za privlačenje novih kupaca. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 72.703 američka dolara.
| Foto: 123RF
21. INŽENJER ZA PODATKE Inženjeri za podatke osmišljavaju, izgrađuju i održavaju infrastrukturu i sustave za prikupljanje, obradu i pohranu velikih količina podataka. Njihov je posao osigurati da podaci budu dostupni, pouzdani i spremni za daljnju analizu. Prosječno godišnje zarađuju 96.661 američki dolar.
| Foto: 123RF
20. VETERINAR Veterinari se brinu o zdravlju životinja, dijagnosticiraju bolesti i provode liječenje kako bi spriječili komplikacije i širenje zaraza. Rade s kućnim ljubimcima, domaćim životinjama, ali i divljim vrstama. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 97.993 američka dolara.
| Foto: 123RF
19. ZNANSTVENIK ZA PODATKE Znanstvenici za podatke koriste statistiku, strojno učenje i vizualizaciju podataka kako bi iz velikih količina informacija izvukli korisne zaključke. Njihove analize pomažu tvrtkama donositi informiranije poslovne odluke i prepoznati nove prilike. Prosječno godišnje zarađuju 100.449 američkih dolara.
| Foto: 123RF
18. AKTUAR Aktuari procjenjuju i upravljaju financijskim rizicima za osiguravajuća društva, financijske institucije i druge organizacije. Koriste matematičke i statističke modele kako bi izračunali vjerojatnost budućih događaja i njihov mogući financijski učinak. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 102.318 američkih dolara.
| Foto: 123RF
17. DEVOPS INŽENJER DevOps inženjeri povezuju razvoj softvera i IT operacije kako bi ubrzali i pojednostavili isporuku programskih rješenja. Automatiziraju postavljanje infrastrukture, nadziru rad sustava i nastoje osigurati njegovu stabilnost i učinkovitost. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 105.841 američki dolar.
| Foto: 123RF
16. LIJEČNIČKI ASISTENT Liječnički asistenti pružaju zdravstvenu skrb pod nadzorom liječnika ili kirurga. Njihovi zadaci uključuju procjenu zdravstvenog stanja pacijenata, sudjelovanje u dijagnostici i pružanje opće medicinske skrbi. Prosječno godišnje zarađuju 107.148 američkih dolara.
| Foto: 123RF
15. INŽENJER ZA NAFTU I PLIN Inženjeri za naftu i plin razvijaju tehnologije za vađenje ugljikovodika iz podzemnih ležišta. Pritom vode računa o sigurnosnim propisima, učinkovitosti proizvodnje i zaštiti okoliša. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 107.487 američkih dolara.
| Foto: 123RF
14. INVESTICIJSKI BANKAR Investicijski bankari savjetuju tvrtke, vlade i druge organizacije o financijskim pitanjima, prikupljanju kapitala i velikim poslovnim transakcijama. Pomažu im pronaći izvore financiranja, provesti spajanja i preuzimanja te donijeti važne investicijske odluke. Prosječno godišnje zarađuju 117.343 američka dolara.
| Foto: 123RF
13. INŽENJER ZA STROJNO UČENJE Inženjeri za strojno učenje kombiniraju znanja programiranja i umjetne inteligencije kako bi razvijali sustave koji uče iz podataka. Osmišljavaju algoritme koji računalima omogućuju prepoznavanje obrazaca i poboljšavanje rezultata bez potrebe za zasebnim programiranjem svake radnje. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 118.347 američkih dolara.
| Foto: 123RF
12. KORPORATIVNI ODVJETNIK Korporativni odvjetnici pružaju pravne savjete tvrtkama i zastupaju ih u različitim pravnim pitanjima. Bave se ugovorima, poslovnim transakcijama, usklađenošću sa zakonima i zaštitom interesa svojih klijenata. Prosječno godišnje zarađuju 118.590 američkih dolara.
| Foto: 123RF
11. OPTOMETRIST Optometristi su stručnjaci za njegu očiju i zdravlje vida. Obavljaju preglede vida, otkrivaju određene probleme s vidom te propisuju naočale i kontaktne leće. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 120.123 američka dolara.
| Foto: 123RF
10. VIŠI SOFTVERSKI INŽENJER Viši softverski inženjeri imaju napredno znanje programiranja i razvoja softvera te često preuzimaju odgovornost za složene tehničke projekte. Njihov je cilj stvarati kvalitetna, učinkovita i skalabilna rješenja koja mogu pouzdano funkcionirati i uz rast broja korisnika. Prosječno godišnje zarađuju 127.319 američkih dolara.
| Foto: 123RF
9. SOFTVERSKI ARHITEKT Softverski arhitekti osmišljavaju strukturu programskih sustava i nadziru njihov razvoj. Pri donošenju tehničkih odluka posebno vode računa o performansama, sigurnosti i mogućnosti prilagodbe sustava budućim potrebama. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 138.449 američkih dolara.
| Foto: 123RF
8. ARHITEKT POSLOVNIH SUSTAVA Arhitekti poslovnih sustava povezuju poslovne ciljeve tvrtke s tehnološkim rješenjima koja ih trebaju podržati. Analiziraju procese i sustave te predlažu načine za povećanje učinkovitosti, sigurnosti i mogućnosti rasta organizacije. Prosječno godišnje zarađuju 147.936 američkih dolara.
| Foto: 123RF
7. GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR (CEO) Glavni izvršni direktor najviše je rangirana osoba u tvrtki i odgovoran je za njezino ukupno poslovanje. Određuje strateške ciljeve, donosi ključne odluke i usmjerava rad različitih odjela kako bi organizacija ostvarila planirane rezultate. Njegova prosječna godišnja plaća iznosi 165.364 američka dolara.
| Foto: 123RF
6. MEDICINSKA SESTRA SPECIJALIZIRANA ZA ANESTEZIJU Medicinske sestre specijalizirane za anesteziju sudjeluju u pripremi i primjeni anestezije tijekom kirurških zahvata. Prate vitalne funkcije pacijenata i njihovo stanje prije, tijekom i nakon zahvata kako bi se osigurala što veća sigurnost. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 162.517 američkih dolara.
| Foto: 123RF
5. ORTODONT Ortodonti dijagnosticiraju, sprječavaju i ispravljaju nepravilnosti položaja zuba i čeljusti. Koriste fiksne aparatiće, prozirne udlage i druge ortodontske naprave kako bi poboljšali funkciju zagriza i izgled osmijeha. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 204.436 američkih dolara.
| Foto: 123RF
4. PSIHIJATAR Psihijatri su liječnici specijalizirani za dijagnosticiranje i liječenje mentalnih poremećaja te problema povezanih s emocionalnim zdravljem. U radu s pacijentima koriste različite metode liječenja, uključujući psihoterapiju i lijekove, ovisno o njihovim potrebama. Prosječno godišnje zarađuju 241.558 američkih dolara.
| Foto: 123RF
3. ORALNI I MAKSILOFACIJALNI KIRURG Oralni i maksilofacijalni kirurzi specijalizirani su za kirurško liječenje bolesti, ozljeda i drugih stanja koja zahvaćaju usta, čeljusti i lice. Njihov posao uključuje zahvate na zubima i čeljustima, rekonstrukcijske operacije te liječenje složenih ozljeda lica. Njihova prosječna godišnja plaća iznosi 250.000 američkih dolara.
| Foto: 123RF
2. KIRURG Kirurzi izvode operativne zahvate kako bi liječili bolesti, ozljede i različite tjelesne deformacije. Za njihov posao potrebni su visoka razina stručnosti, preciznost i sposobnost donošenja brzih odluka, osobito tijekom složenih operacija. Prosječno godišnje zarađuju oko 308.047 američkih dolara.
| Foto: 123RF
1. ANESTEZIOLOG Anesteziolozi su liječnici specijalizirani za primjenu anestezije tijekom operativnih zahvata i drugih medicinskih postupaka. Kontroliraju vitalne funkcije pacijenata, prate njihovo stanje tijekom operacije i brinu se o sigurnom buđenju nakon anestezije. S prosječnom godišnjom plaćom od 338.742 američka dolara nalaze se na prvom mjestu ove ljestvice najplaćenijih zanimanja.
| Foto: 123RF