Zemlja duhova: Četiri mjeseca za zaustavljanje apokalipse

Tehnološki napredak polako mijenja naš svijet, a kako je to Arthur C. Clarke jednom prilikom rekao: “Dovoljno naprednu tehnologiju nemoguće je razlikovati od magije”. A što ako je izvor misteriozne, pomalo i neobjašnjive, tehnologije jednako tako misteriozan? Otprilike je to premisa niza romana Patricka Leeja gdje iz neobične pukotine redovito iskaču predmeti kojima ne znamo svrhu, a ni kako su nastali.

Posljednja naprava otvara prozor u budućnost gdje vidimo pravu zemlju duhova. Što se dogodilo u budućnosti pa je svijet sutrašnjice tako očito mrtav? Glavni lik knjige Travis Chase je bivši policajac i zatvorenik, a pomalo podsjeća i Johna McClainea svojim sposobnostima. Njegova suputnica, ali ne i dama u nevolji, Paige Campbell je agentica tajnovite organizacije zadužena za čuvanje onih misterioznih predmeta.

Zajedničkim snagama pokušat će zaustaviti smrt milijarde ljudi. Leejeve knjige odlikuje pomalo užurbani tempo radnje i ponekad se čini da preskače karakterizaciju likova, ali u određenim situacijama je to čak i pozitivno. On nije George R.R. Martin pa da detaljno opisuje svaki obrok u svakom danu svojih likova niti je neki ruski pisac pa da čitave tomove posveti tapetama u pansionu. Međutim, kad glavni junaci imaju samo četiri mjeseca kako bi spriječili apokalipsu, zar je stvarno potrebno znati koliko kalorija su unijeli u organizam tih dana ili jesu li nosili modno osviještene odjevne kombinacije? Stvarno nema potrebe.

Drugi veliki problem žanra znanstvene fantastike je što autori vole previše vremena posvetiti znanosti iza fantastike pa će pojašnjavati zašto ovaj “cincilator” pokreće onaj dio motora. Neke epizode “Zvjezdanih staza” znale su stvarno zabrazditi u tom smjeru, ali Lee to elegantno izbjegava. Pogotovo kad je riječ o putovanju kroz vrijeme i mijenjanju budućnosti. Mnogi autori toliko zakompliciraju radnju da se iluzija stvarnosti raspline tamo negdje do trećeg ili četvrtog poglavlja. Istini za volju, “Zemlja duhova” neće osvojiti neke velike nagrade, ali zato će ispuniti svoju najvažniju svrhu - zabavit će čitatelja.

Prijevod Brune Ogoreleca elegantno zaobilazi zamjerku koju su čitatelji imali na Leejev račun. On voli koristiti riječ “hell” u brojnim sintagmama (“nervous as hell” je jedan od primjera), ali Ogorelec je imao dovoljno slobode da to malo izmijeni. Tristotinjak stranica knjige formata A5 stvarno tečno prolazi kroz ruke i za lagano štivo koje ćete progutati u jednom, možda čak i dva, sjedenja stvarno je teško tražiti nešto više.

Dok vi udobno smješteni u fotelji prebacujete stranice, naši heroji pokušavaju spasiti svijet od apokalipse. Za koju su možda oni osobno odgovorni, a možda samo njihova smrt može spasiti milijarde ljudi. Ukratko, što više možete tražiti od knjige osim da vam pruži uvjerljiv bijeg od stvarnosti? Patrick Lee (1976.) rođen je u saveznoj državi Michigan te je talentirani američki pisac koji se proslavio trilerima u kojima kombinira napetu radnju i tehnologiju budućnosti, a u središtu radnje je karizmatični akcijski junak koji rješava misteriozne slučajeve i bori se za pravdu.

Do sada je objavio pet romana: “Trkač” i “Signal” prate Sama Drydena, a “Zemlja duhova” je drugi nastavak trilogije u čijem je središtu Travis Chase. Kad posjetite njegovu stranicu i vidite da je s mnogo humora opisao svoj omanji uspjeh u Hollywoodu, gdje je prodao dva scenarija koja nikad nisu pretočena u film, dobijete i dojam o njegovim knjigama. Nimalo pretenciozne i zabavne. Sasvim dovoljno.

