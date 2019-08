'Žena je drugome slala gole fotke, trebam li joj oprostiti?'

Muškarac je posumnjao da mu žena ima aferu, a kad ju je napokon uvjerio da mu kaže o kome se radi, saznao je da već dvije godine s istim tipom izmjenjuje seksualne poruke i gole fotke. Zatražio je savjet na Mirroru, od njihove redovne kolumnistice Coleen.

Ovo je njegova priča, a niže je savjet koji je dobio:

Nakon što sam neko vrijeme sumnjao, prošli sam se tjedan uvjerio da mi je supruga u 'online vezi' s drugim muškarcem. Naime, ponekad bih letimice pogledao njen dnevnik koji piše od kad ju znam, a primijetio sam kako sve češće spominje nekog koga je tamo oslovljavala sa slovom 'D'. Kad sam ju napokon malo 'pritisnuo', priznala mi je da je 'D' dečko s kojim se 'seksa' na internetu već gotovo dvije godine.

Počelo je tako da su u stvarnom životu izlazili na ručkove, nakon čega se on vratio kući, na drugi kraj zemlje. Međutim, brzo su počeli razmjenjivati seksualne poruke, koje su uključivale i gole selfije, zajedničke orgazme i stalno međusobno tepanje.

Foto: 24sata

Počela je vršiti pritisak da ju dođe posjetiti, ali on ju je odbio. Krajem lipnja nazvala ga je da prekine vezu, ali on to nije htio jer se zbog nje 'osjećao dobro'. Svejedno je prekinula, ali onda sam ja prošli mjesec vidio poruke koje je slala astrologinji s kojom komunicira, i pitala postoji li ikakva budućnost za nju i tog tipa.

Astrologinja joj je rekla da postoji, što ju je uvjerilo da ga opet nazove i ponovno se s njim 'dublje' poveže. U tom sam trenutku odlučio intervenirati.

Nikada nisu imali fizički odnos, tako da nisam siguran kako postupiti sa svime što se dogodilo. Seks s nekim drugim je po mojim kriterijima neoprostiv.

Ne znam da li da se razvedem od nje ili da pristanem na to da se pomirimo. Ako se pomirimo, kako ću krenut naprijed dok znam da drugi muškarac još uvijek ima njene gole fotke? Inače, imamo dvoje djece tinejdžera i prilično veliku zajedničku imovinu, od čije podijele nitko ne bi profitirao.

Savjet kolumnistice Coleen

Internetska komunikacija je olakšala interakciju, ali su se zbog nje i prešle granice koje se inače ne bi mogle prijeći. Mislim da ono što je vaša supruga radila nije bilo 'koketno' ili 'razigrano' - bilo je tajnovito i očito je seks bio u planu.

Foto: Dreamstime

Nazovite to kako želite - internetska nevjera ili cyber varanje - ali činjenica je da takve stvari mogu potpuno uništiti odnos dvoje ljudi, a u mnogim slučajevima na kraju dođe do fizičke afere. Dakle, slažem se s vama, prešla je neku zamišljenu moralnu crtu i izdala vas, pa je normalno i da se osjećate povrijeđeno.

Smatram li da možete ići naprijed ako to oboje želite? Da. No, u tom slučaju trebate zajedno doći do korijena problema i do toga zašto je uopće bila otvorena za tu aferu. Što ne funkcionira ili što ona ne dobiva u vašem braku?

Jer, afera bilo koje vrste - emocionalna, fizička ili online - obično je samo pokazatelj da se neka veza raspada. Vaša supruga mora biti iskrena o svojim razlozima, a mislim da bi vam i savjetovanje moglo pomoći.