DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Vijeće riječkog Okružnog suda, kojem je predsjedala sutkinja Đurđa J., osudilo je Refiju M. (38) s adresom u Rijeci na godinu dana zatvora
Žena je smutila najveću Loto prevaru u Hrvatskoj: Htjeli je pustiti, ali zaprijetila je tužbom
Naime, nezaposlena majka petero djece neutvrđenog je datuma, ali svakako poslije 10. studenoga 1987. godine, kad su izvučeni brojevi 45. kola Lota, krivotvorila sistemski listić na kojem je imala četiri pogođena broja, u namjeri da se domogne glavnog dobitka, 12,608.754 dinara, piše Večernji list na današnji dan 1989. godine.
