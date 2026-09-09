Žena koja ne odustaje: Katica Jerleković vratila je glas hrvatskim seoskim ženama

Dok mnogi još spavaju, Katica Jerleković već je na nogama. Dan joj počinje oko pet sati ujutro, brigom o životinjama na obiteljskom gospodarstvu u Kravarskom. Potom odlazi na posao u osiguranje, vodi brigu o roditeljima, svekrvi i 98-godišnjem djedu, a između svih tih obveza pronalazi vrijeme za Udrugu koja je postala velik dio njezina života.

Majka je troje odrasle djece, baka jednog unuka, vlasnica OPG-a i žena koja, kako sama kaže, voli kada se oko nje nešto događa i kad može biti korisna. Premda je odrasla u gradu, njezini roditelji potječu sa sela, pa je povezanost sa zemljom oduvijek bila dio njezina obiteljskog života. Udajom i dolaskom u Kravarsko vratila se onome što joj je bilo prirodno.

– Kad bih trebala u nekoliko riječi reći tko sam izvan svoje funkcije, rekla bih: žena sa sela koja puno radi, voli ljude, voli svoju obitelj i kojoj je najvažnije da iza nje ostane nešto dobro – govori Katica.

Koliko joj znače ljudi i odnosi koje gradi možda najbolje pokazuje podatak da je čak 18 puta bila kuma.

Od kandidatkinje do predsjednice Udruge prošla je put koji joj je omogućio da izbor upozna iz dviju perspektiva | Foto: Privatni album

Od kandidatkinje do predsjednice

Njezina povezanost s Izborom za najuzorniju hrvatsku seosku ženu nije počela predsjedanjem Udruge. Počela je 2013. godine, kad se i sama našla među kandidatkinjama. Predstavljala je Zagrebačku županiju i osvojila lentu druge pratilje.

To joj je iskustvo, kaže, ostalo duboko u srcu. Tad je iz prve ruke osjetila koliko izlazak pred javnost znači ženama koje žive i rade na selu te koliko se ponosa, truda, emocija i ljubavi prema obitelji, domu i zemlji nalazi iza svake kandidatkinje.

– Danas, kad već deset godina vodim Udrugu, često se sjetim sebe iz tog vremena. Možda upravo zato toliko dobro razumijem naše kandidatkinje. Znam koliko je potrebno hrabrosti stati pred ljude i pokazati ono što svakodnevno radiš, često tiho i bez velike buke – ističe.

Od kandidatkinje do predsjednice Udruge prošla je put koji joj je omogućio da izbor upozna iz dviju perspektiva. Zna kako se osjeća žena koja prvi put predstavlja svoj rad, ali i kolika je odgovornost organizirati događaj kojim se želi skrenuti pozornost na vrijednost svih hrvatskih seoskih žena.

Foto: Privatni album

Udrugu je preuzela kad je bila gotovo na koljenima

Prije deset godina nazvala ju je tadašnja predsjednica Udruge Dragica Vučković i rekla joj da Predsjedništvo razmatra kome povjeriti daljnje vođenje. Katica priznaje da tada nije mnogo razmišljala o svemu što je očekuje.

– Iskreno, nisam puno razmišljala što me čeka. Da sam tad znala koliko će biti izazovno, možda se ne bih ni uhvatila u koštac s tim – kaže.

Udrugu je, prisjeća se, preuzela u teškom razdoblju. O ženama sa sela gotovo se nije govorilo, nedostajalo je razumijevanja i podrške, a bilo je i ismijavanja. Izbor se održavao bez sponzora i pokrovitelja, pa mnogi nisu vjerovali da cijela priča može ponovno zaživjeti.

Katica je ipak krenula korak po korak.

– Ja sam, valjda, takva – uporna. Kad nešto smatram vrijednim, ne odustajem lako. Pokrenula sam lavinu koja danas, deset godina poslije, sve snažnije govori o vrijednosti hrvatske seoske žene – naglašava.

Taj put nije bio jednostavan. Stajao ju je mnogo vremena, živaca i odricanja, a ponekad, priznaje, i zdravlja. Ipak, danas zadovoljstvo pronalazi u sve većoj prepoznatljivosti Udruge i činjenici da su seoske žene postale vidljivije i cjenjenije.

– Hrvatska seoska žena zaslužuje da se njezin rad vidi, čuje i poštuje – poručuje.

Foto: Privatni album

Izbor je kruna cjelogodišnjeg rada

Za Katicu Jerleković Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu nije tek završna svečanost i dodjela lenti. On je kruna svega što Udruga radi tijekom godine i trenutak u kojem se brojne pojedinačne sudbine spajaju u veliku priču o hrvatskom selu.

– To je prije svega ponos. Ponos na našu hrvatsku baštinu, na svaku kandidatkinju i na članice ove jedinstvene Udruge koje svojim radom čuvaju ono što vrijedi – kaže.

Smatra da javnost treba upoznati žene koje stoje iza obiteljskih gospodarstava, domaćih proizvoda, inovacija, turističkih sadržaja, rukotvorina i očuvanja tradicije. No želi da se govori i o onome što se na uređenim štandovima i svečanoj pozornici ne vidi – o njihovim borbama, odricanjima, neprospavanim noćima i svakodnevnim problemima.

– Da nema naše Udruge i ovog Izbora, za mnoge od tih žena možda se nikada ne bi čulo. Svaka od njih ima priču vrijednu poštovanja i svaka svojim životom pokazuje koliko je snažna, vrijedna i sposobna hrvatska seoska žena – ističe.

Foto: Privatni album

Dvije tisuće kilometara u samo dva dana

Pripreme za ovogodišnji izbor ponovno su je odvele na put po cijeloj Hrvatskoj. U Ilok dolazi 21 kandidatkinja iz 20 županija, a Katica je osobno organizirala dogovore i susrete sa ženama, putovanja, razgovore i fotografiranja.

Sve to usklađuje sa stalnim poslom, gospodarstvom i obiteljskim obvezama. Koliko je organizacija zahtjevna pokazuje podatak da je u samo dva dana prošla oko dvije tisuće kilometara, uz vrlo malo sna.

– Kad ljudi vide fotografije na društvenim mrežama, misle da uživam i razgledavam Hrvatsku. A ja zapravo samo projurim – stanem, odradim susret i idem dalje – opisuje.

Ipak, upravo susrete s kandidatkinjama smatra najvrjednijim dijelom cijelog puta. U brojnim županijama dočekivale su je članice Udruge, ponosne na ženu koja predstavlja njihov kraj. Iza svake kandidatkinje upoznala je obitelj, gospodarstvo, svakodnevicu i razloge zbog kojih je odlučila stati pred javnost.

Foto: Privatni album

Iza svake kandidatkinje stoji obitelj i životna priča

Katica teško može izdvojiti samo jednu kandidatkinju ili životnu priču koja ju je posebno dirnula. Svaka je, kaže, ostavila trag na svoj način.

Tek kad uđe u domove i gospodarstva tih žena, može se vidjeti koliko je truda, odricanja i ljubavi utkano u ono što su godinama stvarale. Posebno je diraju susreti na kojima kandidatkinju dočeka cijela obitelj – suprug, djeca i roditelji – i kad osjeti koliko su svi ponosni na nju.

– Tad shvatim da ovaj Izbor nije samo natjecanje. Iza svake kandidatkinje stoji jedna obitelj, jedan život i bezbroj priča koje često nitko izvan njihova doma ne zna – govori Katica.

Kandidatkinje se međusobno razlikuju po godinama, obrazovanju, zanimanjima i životnim okolnostima. Među njima su visokoobrazovane žene, stočarke, poljoprivrednice, turističke djelatnice, poduzetnice i čuvarice tradicijskih vještina. Neke se posebno ističu humanitarnim i društvenim radom, uključujući pomaganje ženama oboljelima od teških bolesti.

Sve je više mladih žena koje svoju budućnost vide na selu, što predsjednicu Udruge posebno raduje.

– Nije ih jednostavno uspoređivati jer imamo žene različitih sudbina, karaktera, obrazovanja i životnih putova. Ali upravo je u tome ljepota ovog Izbora – objašnjava.

„Niste suparnice – vi pokazujete što ste stvorile“

Katica kandidatkinjama poručuje da na izbor ne dolaze kako bi jedna drugoj bile neprijateljice niti kako bi umanjivale tuđa postignuća. Svaka dolazi pokazati ono što je vlastitim radom, znanjem i upornošću stvorila.

– One nisu neprijateljice niti se međusobno trebaju dokazivati. One pokazuju svoj rad, trud i ono što su svojim životom stvorile – naglašava.

Titula najuzornije hrvatske seoske žene pripast će jednoj kandidatkinji, ali Katica vjeruje da rezultat nije jedino mjerilo uspjeha. Svaka će sudionica iz Iloka ponijeti iskustvo, nova poznanstva i potvrdu da ono što radi ima vrijednost.

– Za mene su sve one pobjednice. Svaka će iz ovog Izbora ponijeti nešto – iskustvo, nova poznanstva, vjetar u leđa i potvrdu da vrijedi ono što radi. A onoj koja ponese titulu želimo dati još veću priliku da bude primjer i glas svih hrvatskih seoskih žena – poručuje kandidatkinjama.

Foto: Privatni album

Žene koje nose hrvatsko selo

Tijekom višegodišnjih obilazaka Katica je, kaže, upoznala Hrvatsku na način na koji je nije moguće upoznati iz ureda ili statističkih izvještaja. Ulazila je u domove, gospodarstva i živote žena te se svaki put iznova uvjerila koliko obveza jedna žena može nositi na svojim leđima.

One su istodobno majke, supruge, domaćice, poljoprivrednice i poduzetnice. Mnoge rade i izvan gospodarstva, a nakon radnog vremena nastavljaju brinuti o obitelji, proizvodnji i zajednici. Čuvaju tradiciju, stvaraju nove proizvode i razvijaju svoje sredine, često bez traženja priznanja.

Iza te snage nalazi se i teža strana seoskog života: umor, administrativne prepreke, nedostatak vremena, novca i potpore. Mnoge žene, unatoč svemu što rade, sebe ne doživljavaju kao uspješne ili posebne.

– Kažu mi: 'Pa što sam ja napravila? Samo radim ono što moram.' A ja im tad kažem: 'Upravo u tome i jest vaša vrijednost' – govori Katica.

Ono što te žene smatraju običnom svakodnevicom, dodaje, golema je vrijednost za njihove obitelji, sela i cijelu Hrvatsku.

Ilok postaje mjesto susreta hrvatskih seoskih žena

Ovogodišnji izbor održat će se u Iloku, u organizaciji Udruge Uzorne hrvatske seoske žene. Domaćinstvo je povezano i s uspjehom Aleksandre Zajac iz Iloka, koja je 2025. godine ponijela naslov najuzornije hrvatske seoske žene.

Na istoku Hrvatske okupit će se žene iz gotovo svih dijelova zemlje. Svaka će predstaviti svoj život, gospodarstvo, proizvode, znanja, običaje i kraj iz kojega dolazi. Posjetitelji će dobiti priliku vidjeti raznolikost hrvatskog sela, ali i ono što povezuje sve kandidatkinje – rad, ustrajnost, privrženost obitelji i želju da njihova zajednica napreduje.

Izbor u Iloku stoga neće biti samo odluka o tome koja će žena ponijeti lentu. Bit će to javno priznanje ženama čiji rad često ostaje skriven iza svakodnevnih obveza, a bez kojih hrvatska sela ne bi mogla opstati.

Za Katicu Jerleković taj je događaj završetak još jedne zahtjevne organizacijske godine, ali i početak novog kruga. Nakon što se ugase svjetla pozornice i proglasi pobjednica, vratit će se u Kravarsko, svojem OPG-u, poslu i obitelji. A onda će ponovno krenuti tražiti žene čije životne priče Hrvatska još nije čula.

– Hrvatsko selo nisu samo poljoprivreda i proizvodnja. Hrvatsko selo su ljudi, a njegove žene njegova su golema snaga – zaključuje Katica Jerleković.

Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu organizira Udruga Uzorne hrvatske seoske žene. Projekt podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Partneri projekta su: Brodsko-posavska županija, Istarska županija, Zadarska županija, Međimurska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Koprivničko-križevačka županija, Osječko-baranjska županija, Hrvatska turistička zajednica i hotel Zlatni Lug, a medijski partner su 24sata.