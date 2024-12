'Žena me poklonila svom mužu za rođendan, evo kako je bilo'

Lucy je prije nekoliko mjeseci kontaktirala žena koja je naišla na njezinu stranicu na TikToku, a potom je odlučila angažirati je. No, ne za sebe, već za supruga. Dejt je trajao dva sata, a počelo je tako što je Lucy sjedila s parom u hotelskom baru uz nekoliko pića, prije nego što je odvela slavljenika u sobu.

Žena je mužu rekla za ovo iznenađenje tek uoči rođendana te je pritom Lucy ispričala sve o tome što on želi u krevetu.

- Sada ga mogu iznenaditi stvarima koje voli, a da ne mora ni tražiti, mislim da će biti zabavno - objasnila je u videu na TikTok profilu. Nakon toga je otišla na dejt, a kasnije objavila kako je bilo.

Lucy je na početku videa naglasila da je rezervacija prošla "vrlo dobro", te da je imala "toliko toga zajedničkog" sa ženom.

Nakon otprilike 45 minuta druženja u baru, supruga je otišla kako bi im omogućila da prijeđu na stvar.

- Ispostavilo se da je ovo bio njihov prvi korak u ne-monogamiju - rekla je Lucy, dodajući da su u braku više od deset godina. No, žena je bila ta koja je odlučila "da želi da njezin muž bude s nekim drugim".

- Osjećala sam se jako počašćenom što sam bila dio njihova prvog iskustva. I da, bilo je super i nadam se da ću ih ponovno vidjeti - navela je.

Međutim, ljudi u komentarima nisu bili uvjereni da je sesija bila idealan rođendanski poklon, pa je jedan od njih odlučno napisao: "Ljubav je mrtva." "Nadam se da takva ljubav nikad neće doći do mene", dodao je drugi.

- Da sam u braku, nikada ne bih dijelila svog muža s drugom osobom, čak ni da je profesionalka - komentirala je neka žena.

- Umro bih od ljubomore i ljutnje. Ne znam kako ljudi to rade! Sama pomisao na to me ljuti - složila se druga osoba.

- To je tako odvratno - napisao je netko.

No, bilo je i onih koji su skloni toj ideji.

- Voljela bih da su svi ovako otvoreni - rekla je jedna osoba.

- Ovo je prava ljubav. Postoje sklonosti koje ovo čine zabavnim za oba partnera. Samo zato što TI to ne voliš, ne znači da i par u pitanju to ne voli - zaključio je netko, piše The Sun.