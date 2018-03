'Žena me pravi ludim, vara me sa susjedom, a neće priznati'

Poštovani Mevludine,

Moja me žena pravi ludim. No nije to bila neka ljubav, ja sam je morao oženiti samo nakon tri mjeseca hodanja. Nije tada u pitanju bilo dijete nego neka viša sila, a prijateljica moje žene je govorila “ja sam ih oženila”. No bitno je da me stalno pravi ljubomornim.

Bez ikakva srama je prilazila muškarcima, znanim i neznanim, kao da se vječno poznaju. Držala se s njima za ruke, kao da je udana za njih, a ne za mene. No na sve to ona laže i govori da sam ljubomoran.

Bila je s četiri-pet muškaraca u krevetu, a neće priznati. No slučaj sa susjedom iz prošle godine mi ne ide iz glave. Bio sam tad šest mjeseci odsutan, a ona je tražila od susjeda svaki mjesec da mijenja plinsku bocu. Kad sam se vratio, vidio sam je više puta u njegovom zagrljaju. Ona sve to negira i laže, a on me izbjegava i glas mu podrhtava kad me vidi. Sigurno je nešto skrivio. Što da napravim?

Šifra: ranjeni lav

Odgovor:

Vidim da ste nagli i eksplozivni, no brzo se povučete. Povremeno ste napeti i ljutiti, no vi od prvog dana niste voljeli suprugu, silom prilika ste ušli u brak. Ali eto, s godinama se čovjek navikne i nekog zavoli. No vaše svađe i nezadovoljstva često dovode do većih sukoba.

No ja ovdje vidim igru vaše žene, voli zavoditi, no to ne znači da vas je prevarila. Želi da joj posvetite više pažnje, puna je seksualnog naboja i vrlo često bi to radila s vama. Voli ona vas pa vas i zbog toga pravi ljubomornim. No nije istina sve što ste naveli u pismu.

Vidim da ste ljubomorni i sumnjate da vas vara sa svima. Ja to tako ne vidim. Vi ćete i dalje po svome, to je jače od vas. No takvim ponašanjem ćete samo pogoršati već narušene odnose.

Dugo ste zajedno i trebate potražiti adekvatnu pomoć. Pokušajte sa savjetovalištem za brak i obitelj, tamo svi ponekad trebaju otići na razgovor. Tako biste povratili povjerenje i samopouzdanje. Shvatite da vas ona voli i da je to sve njena igra. Vi to shvaćate preozbiljno zato predlažem savjetovalište. A vi me odmah nazovite kad ovo pročitate.