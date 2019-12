Žena mi je umrla. Mislila je da ima virozu, ali bilo je puno gore

Saima Herz probudila se jednog prohladnog jutra, a osjećala je groznicu i bolove u glavi. Tada 30-godišnjakinja bila je uvjerena da ima gripu. Na putu s posla otišla je liječniku i rekla mu da je, izgleda, pokupila virozu. On joj je rekao da uzme paracetamol pa je odmarala cijeli vikend pijući čaj s limunom dok joj je suprug pripremao juhu. Nekoliko dana kasnije je umrla.

To je bilo 17. prosinca prošle godine, a uzrok je bilo encefalitis, upala mozga. Simptomi su tihi, a uključuju glavobolju, vrućicu i malaksalost.

Poduzetnik Mike Herz je tako, dva mjeseca nakon vjenčanja postao udovac. U šokantnoj ispovijesti progovorio je o svojoj pokojnoj supruzi i svom životu. Isto tako, istaknuo je kako želi podići svijest o stanju, koje svake godine pogađa 6000 ljudi u Velikoj Britaniji i oduzima 1800 života.

No, to nije jedina tragedija koja ga je zadesila. Donedavno je mislio kako će 2002. godina biti najgora godina za njega. Tada je imao 12 godina te je s obitelji bio na putovanju u Africi. Imali su prometnu nesreću u kojoj su otac i on bili ozlijeđeni, a njegova majka Jane i 9-godišnji brat Ben su poginuli.

To ga je potpuno slomilo, a kada je upoznao Saimu prije četiri godine, osjećao se kao da se ponovo rodio.

- Čim sam upoznao ovu smiješnu, lijepu ženu, znao sam da me može izliječiti - započeo je priču pa dodao: 'Nekoliko minuta nakon našeg prvog sastanka, znao sam da želim biti s njim do kraja života'.

Nakon prometne nesreće nitko mu se nije uspio približiti. Bio je, kako kaže, poprilično hladan, a Saima ga je duhovitošću i toplinom naučila da se može ponovno otvoriti i voljeti.

- Nemam ni riječi kojima bih opisao što se dogodilo. To je kao jeziva, nevjerojatna i neshvatljiva šala - rekao je Mike.

Ispričao je kako je nakon što je provela vikend odmarajući, u ponedjeljak rano ujutro otišla na posao dok je Mike spavao. Poslala mu je poruku da mu kaže da ga voli. Kasnije tog jutra, jedan od njezinih kolega nazvao ga je da mu kaže da je njegova supruga dezorijentirana i da ima vrtoglavicu.

- Odmah sam otišao do nje. Kad sam je vidio, moja prva pomisao bila je da je doživjela moždani udar ili alergijsku reakciju. Pomagao sam joj jer je jedva uspjela hodati. Razgovarao sam s njom dok smo se vozili u bolnicu, ali je govorila nepovezane stvari. Srušila mi se u naručje dok smo ulazili u hitnu. Sljedeća 24 sata prošla su nejasno. Saima je bila na intenzivnoj njezi, a liječnici su napravili pretrage i otkrili masivno oticanje mozga.

Jedan liječnik je rekao da je to upala mozga, ali da nema razloga za brigu jer će se ona potpuno oporaviti. Mike mu je vjerovao. No, nekoliko sati kasnije, bilo joj je sve gore i bilo je prerizično premještati je i raditi pretrage.

- Kada su mi to rekli znao sam da će umrijeti. Sjedio sam pored njenog kreveta i govorio joj da se bori i da je volim - priča udovac.

Pet dana kasnije, Mikeu su rekli da Saimino srce slabi. Naime, kad mozak nabubri, pritišće se dio koji kontrolira disanje i cirkulaciju, a može ga i blokirati. Liječnici su mu rekli da živi na aparatu za održavanje života.

- U tom trenutku sam se smrznuo. Zatvorio sam oči i prisjećao se svega što smo prošli. Naše vjenčanje, naš medeni mjesec na Mauricijusu. Samo naš svakodnevni život. Neprestano sam istraživao sve o upali mozga. No, znao sam da je vrijeme da je pustim. Prije nego što sam to učinio, nazvao sam oca. Moja mama je bila poput Saime, na aparatu za održavanje života nakon nesreće. Pitao sam ga je li ostao u sobi kad su ga isključili - otkriva Mike.

Otac je rekao kako to nije mogao napraviti i da od tog trenutka žali. Mike se nakon toga vratio u sobu, nježno poljubio suprugu i rekao joj da će je učiniti ponosnom. Dopustio je da isključe aparate dok je bio pored nje.

- Bol je bila tako intenzivna, čak nisam mogao niti plakati. Stotine ožalošćenih bilo je na Saiminom sprovodu, a pokopana je u svojoj vjenčanici. Rekla je da bi je jednog dana ponovo voljela nositi - govori.

Svakog tjedna bilo mu je sve gore, a prijatelji su mu dolazili pomagati kod kuće kako ne bi bio sam. Radili su sve kako bi mu ublažili bol. Ipak, kako su mjeseci prolazili, kaže kako je shvatio da mora nešto učiniti. Ovog ljeta otputovao je kod njezine obitelji u Australiju.

- To mi je pomoglo da se saberem. No, htio sam učiniti i nešto pozitivno za druge, ne samo za Saimu - rekao je Mike.

Organizirao je Cycle For Saima koji prikuplja novac za istraživanje liječenja upale mozga. Ističe kako su mnogi slučajevi nepredvidljivi, kao i onaj njegove supruge.

Osim toga, to je posvetio svojoj majci i bratu koje je davno izgubio.

- Proživio sam stvari koje bi dokrajčile većinu ljudi. Kako vrijeme prolazi, pitam se zašto sam još u stanju nastaviti dalje. No, pomoći drugim ljudima najbolji je način da se sjetim onih koje sam toliko volio i koji mi užasno nedostaju - zaključuje.

