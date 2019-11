Žena pala u anafilaktički šok zbog seksa sa svojim mužem

Amerikanka (46) iz Baltimorea u Marylandu, pretrpjela je anafilaktički šok, po život opasnu alergijsku reakciju na penicilin nakon nezaštićena seksa sa suprugom.

U roku od sat vremena od snošaja po koži su joj izbile crvene mrlje, počela se jako znojiti i uhvatila ju je jaka vrtoglavica. Kad su joj se simptomi pogoršali, s izrazitim svrbežom kože i proljevom, odveli su je na hitnu. Liječnici su ustanovili da je imala alergijsku reakciju na penicilin, iako im je rekla da nije uzimala nikakav lijek ili bilo koju neobičnu hranu tog dana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No prvo su pretpostavili da boluje od sepse, jer joj je krvni tlak bio izrazito nizak. Dali su joj infuziju, te antibiotike za suzbijanje sepse. No naknadni testovi otkrili su da nema infekcije i da je ona zapravo bila u anafilaktičkom šoku - prekomjernoj reakciji imunološkog sustava na tvar za koju "vjeruje" da je štetna za tijelo. Anafilaktički šok uzrokuje i nagli pad tlaka, a dišni putevi se sužavaju, uzrokujući gušenje, a to nekad može biti kobno.

Njezin suprug uzimao je nafcilin, oblik penicilina, za liječenje upale srčanog mišića, pa je njenu reakciju uzrokovao "sjemenski prijenos nafcilina", kako su naposljetku zaključili liječnici. Tada su joj dali adrenalin, koji se daje kod anafilaktičkog šoka, jer opušta mišiće oko dišnih putova u plućima, te pomaže da se podigne krvni tlak.

Foto: Dreamstime

Ženini su se simptomi "popravili" u roku 24 sata i mogla je napustiti bolnicu. Liječnici su joj propisali i epipen za slučaj da ponovno dođe do slične reakcije. Zabranili su joj seks sa suprugom najmanje tjedan dana nakon što on popije kuru antibiotika.

Penicilini, kao i drugi antibiotici, koncentriraju se u spermi, a vagina ih može apsorbirati. Zato liječnici sada apeliraju na kolege i farmaceute da budu svjesni potencijalnih rizika propisivanja tih lijekova, pogotovo ljudima čiji partneri imaju alergijske reakcije.

U ožujku je 31-godišnja Španjolka također završila u anafilaktičkom šoku nakon što je partneru pružila oralni seks. Nepoznata žena progutala je sjeme svog ljubavnika i nakon toga počela povraćati, gušila se i osula crvenim mrljama.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: