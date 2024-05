Žena s najvećim usnama na svijetu sada je stavila filere oko nosa kako bi 'izjednačila' lice

Moj liječnik je rekao da je jako važno imati filere na tim područjima jer ako ih nema, s godinama će moje lice izgledati staro. Kako imam veliku količinu filera u usnama, a i u jagodicama, dolazi do nakupljanja filera s obje strane lica, što uzrokuje bore. Tako osjetljiva područja potrebno je hidratizirati i injektirati kako bi stvari bile svježe i mlade. Navikla sam na ovu slatku bol i volim prekrasne rezultate nakon toga, rekla je Andrea Ivanova (26) iz Bugarske koja godinama nosi titula žene s najvećim usnama na svijetu.

Primijetila je da su joj se bore oko nosa produbile pa je otišla na zahvat popunjavanja područja oko nosa 2. svibnja ove godine. Priznaje kako je u početku imala dvojbi koliko je taj zahvat siguran.

- Ovo područje je prilično riskantno za injekcije jer se tu nalaze sinusi, kao i mnoge krvne žile. Moguće je da bi situacija mogla biti opasna po život kad bi se one blokirale. No, iako je opasno, po mom mišljenju, ubrizgavanje u to područje je obvezno kako bi se očuvalo mladoliko lice - pojasnila je.

Prije svih tih zahvata bila je vrlo lijepa

Mnogi se pitaju što se dogodilo da se odlučila toliko transformirati. Prije svih tih zahvata bila je izuzetno lijepa mlada žena, a danas je neprepoznatljiva. Samo u usne su joj ubrizgali 30 injekcija hijaluronske kiseline.

- Osim injekcija koje su mi ubrizgali u usne, prepravili su mi i bradu te liniju čeljusti. Lice sam oblikovala dermalnim filerima. Sve zahvate sam obavila u Sofiji, no puno putujem svijetom radi liječničkih pregleda i konzultacija, a to sve financiram velikodušnim donacijama bogatih obožavatelja - rekla je.