Žene bolje skrivaju preljub od muškaraca - i brže ga otkriju

Znanstvenici sa sveučilišta Western Australia skupini od 1500 ispitanika pokazali su fotografije 189 bijelaca (101 muškarca i 88 žena) koji su prije toga odgovarali na pitanje jesu li bili nevjerni svojim partnerima. Ispitanici su ta lica trebali poredati po kategorijama od 1 do 10 ovisno od toga je li bilo "iznimno vjerojatno" do "malo vjerojatno" da su bili nevjerni.

Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu Royal Society Open Science pokazuju da su i muškarci i žene točno 'pogađali' preljubnike ali ne i preljubnice.

Ranija istraživanja provedena u svijetu o preljubima pokazuju da je 70 posto ljudi u više od 50 različitih kultura izvijestilo da je pokušalo oteti partnera druge osobe a 60 posto tvrdilo je da je u tome uspjelo.

Znanstvenici nisu željeli samo utvrditi mogu li muškarci i žene uočiti potencijalnu nevjeru kod pripadnika suprotnog spola nego i je li moguće otkriti preljubnika, pripadnika istog spola.

Znanstvenici su kazali kako rezultati nisu bili očekivani. Muškarci su uspijevali otkriti suparnike no žene su bile poput sfingi i njih nisu mogli 'provaliti' ni muškarci ali ni žene.

- Uzevši sve u obzir i muškarci i žene pokazali su iznadprosječnu točnost za razotkrivanje lica muškaraca no ne i za lica žena. Doživljaj nevjere doista se može skrivati u licu muškarca - napisali su znanstvenici.

Što nagna ženu na sumnju da muškarac "šara"?

Prema istraživanju to svodi se na doživljaj muškosti. No znanstvenici su došli do još jednog neočekivanog rezultata koji sugerira da najviše ne 'šaraju' najzgodniji muškarci.

- Iznenađujuće je da su, iako su zgodniji muškarci rangirani kao najnevjerniji, u stvarnosti bili u razmjerno manjem broju slučajeva nevjerni - navode znanstvenici. Unatoč tim rezultatima znanstvenici upozoravaju da na temelju toga ne treba donositi zaključke već na prvom 'spoju'.

- Ako se oslonimo isključivo na prve dojmove kako bismo detektirali preljubnike počinit ćemo velike greške. Naše rezultate ne smijemo tumačiti tako da ih možemo primijeniti u svakodnevnim situacijama - - kaže znanstvenik Yong Zhi Foo za AFP.

