Žene, frajera s ovih 11 vrlina nemojte pustiti iz svog života!

1. Sluša što govorite

Ako vas muškarac gleda ravno u oči i sluša - to je znak istinskog zanimanja. Sudjelovanje u razgovoru i postavljanje potpitanja odaje njegov interes - on želi zaviriti u žensku dušu, shvatiti kakva je ona osoba. Njemu nije interes samo seks, niti mu žena služi samo kao dodatak, on želi partnera kojeg cijeni.

2. Nježan, ali i hrabar

Postoji agresivan tip muškaraca koji svojim stavom i ponašanjem odaju kako misle da su bolji od svih drugih. S druge strane, postoje muškarci pasivnog karaktera i slabe volje koji se silom trude da ih drugi prihvate te uvijek slijede druge. Najvrjedniji je muškarac koji objedinjuje to dvoje - on ima mjeru između poniznosti, ali i samopouzdanja. Njegovo je srce nježno, ali može biti brutalan i učinkovit u bitkama koje treba boriti.

3. Zna kuhati

Pritom se ne misli da on treba biti vrhunski kuhar, impresivno je da zna osnove kuhanja, kako bi naposljetku mogao sam sebe prehraniti. Osim što ljubav ide kroz želudac, kulinarska vještina je pokazatelj njegove snalažljivosti kao i volje da s vama dijeli i druge kućanske zadatke, bez "macho" stavova, već sa željom da se poslovi što prije obave i raspodjele, kako bi zajedno mogli uživati.

4. Ima ciljeve

Ljudi koji ne teže za nečim boljim u životu i nisu spremni raditi za to, osuđeni su na dosadno i pasivno preživljavanje. Nije poanta u tome da muškarac bude vizionar i sanjar s nemogućim snovima o tome kako će biti milijunaš ili da radi super plaćen posao, već da njegov mozak radi, želi uspjeh radi osobnog priznanja svojih sposobnosti, napretka, ali kako bi i zajedno ostvarili lagodniji život.

5. Vježba mu je bitna

Njegova fizička aktivnost usko je povezana s time kako izgleda, ali i time koliko drži do sebe - svog izgleda i zdravlja. Ona je velik plus u seksualnom životu, odličan ispušni ventil i hobi koji samopouzdana žena treba cijeniti.

6. Inteligentan je

Muškarac koji je inteligentan, brz i mudar, svakako je partner kojeg bi žena trebala zadržati u životu. Lijepo je razgovarati, raspravljati i primati savjete od nekog pametnog, no sve dok on nije umišljen i ne nameće svoje mišljenje. Biološki smo programirani da cijenimo i divimo se inteligenciji, pa i određenoj (no umjerenoj) dozi drskosti koja otkriva samopouzdanje i zaigranost.

7. Zna vas nasmijati

Ako vam muškarac ne može izmamiti osmijeh na lice i oraspoložiti vas, taj odnos nema smisla i bolje ga je odmah okončati. Humor i pozitivan stav osobine su partnera za cijeli život i najvažnije oružje u zajedničkom životu s kojim ćete se boriti protiv rutine, nesreća, stresa...

8. Doista vas voli

Ovo je daleko najvažnija vrlina muškarca kojeg biste trebali imati kraj sebe cijeli život. Prava i dugotrajna ljubav nije nešto što se može odglumiti, ali ni prikriti. Otkriva se u pogledu, načinu na koji vas dodiruje, brine, savjetuje. Takva ljubav rađa univerzalan osjećaj sigurnosti, otklanja strah i ljubomoru te sa sobom nosi zajedničku budućnost.

9. Zna priznati svoju grešku

Postoji puno muškaraca, naposljetku kao i žena, koji u svemu moraju biti prvi, u pravu, najpametniji. Muškarac koji ponekad zna popustiti, odustati od rasprave ili je ne započinjati jer unaprijed shvaća da ona nema smisla i donosi samo nemir u kući, mudar je muškarac kojeg bi svaka žena bila sretna da ima kraj sebe.

10. Ne bježi od problema

Dobar muškarac i partner ne bježi na prvi znak problema, od bolesti do smrtnih slučajeva u obitelji kroz sve što pogađa ljude kroz život. On želi pomoći, a ako ne zna i ne može, potrudit će se biti barem rame za plakanje - to je pravi stup i oslonac u životu koji daje nadu da će biti bolje.

11. Trudit će se da vi budete sretni

Ovo se može primijeniti na gotovo svako životno područje, od seksa do hrane. Muškarac kojem je važno i stalo da je njegova partnerica sretna neće biti sebičan u pružanju njoj užitka u krevetu, već će mu ono biti jednako važno kao njegovo zadovoljstvo. Osim toga, žene vole gentlemansku ideju žrtvovanja za damu - bilo da joj daje posljednji griz sendviča ili pruža svoju jaknu ako joj je hladno.