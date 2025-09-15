Obavijesti

RAZLIKA U VISINI

Žene iskreno: Evo zašto ne izlazimo s niskim muškarcima

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Niži muškarci često se osjećaju marginalizirano u ljubavi i društvu zbog visine, unatoč uspjesima. Žene ih najčešće preferiraju više, a posljedice uključuju niže prihode, teže pronalaženje partnera, a ponekad i operacije

U zapadnim društvima visina muškarca još uvijek snažno utječe na percepciju privlačnosti, uspjeha i muškosti. Niži muškarci – ispod 173 cm – često se suočavaju s predrasudama koje oblikuju njihov društveni život, karijeru i mentalno zdravlje.

Čak i kada uspiju u životu, često se naglašava da su to postigli unatoč svojoj visini. Takvi muškarci ponekad su hvaljeni kao 'kratki kraljevi'. Samopouzdani, uspješni i privlačni, ali visina im nikada ne ide u prilog.

NEUTJEŠNE ŽENE 'Ljudi misle da je moja zaručnica moj sin zbog razlike u visini! Moramo skrivati našu ljubav'
'Ljudi misle da je moja zaručnica moj sin zbog razlike u visini! Moramo skrivati našu ljubav'

Žene često preferiraju više partnere. Gotovo polovica korisnica aplikacija za upoznavanje želi muškarca višeg od 183 cm, a takvi muškarci dobivaju i do 40 posto više 'match-eva'. Evolucijski instinkt, osjećaj sigurnosti i društveni status glavni su razlozi. Uz višeg partnera žene se osjećaju zaštićeno i ženstveno, dok niži muškarci često ne pružaju isti osjećaj.

Stereotipi i pritisak

Postoji uvjerenje o tzv. 'sindromu malog čovjeka'. On često nalaže da niži muškarci nadoknađuju visinu agresivnošću ili pretjeranim ponašanjem. U stvarnosti, mnogi razvijaju upornost i stabilnost u odnosima. Istraživanja pokazuju da niži muškarci često postaju bolji partneri, kasnije se ženidbom i češće održavaju dugotrajne brakove.

Visinski bias se očituje i u karijeri i zaradi. Svaki dodatni centimetar visine povećava plaću za oko 1,8 posto, a veći muškarci češće zauzimaju rukovodeće pozicije. Na aplikacijama za upoznavanje niži muškarci su često isključeni već na temelju visine, bez obzira na osobnost ili uspjeh. Takav pritisak može dovesti do depresije, osjećaja neadekvatnosti, pa čak i suicidalnih misli.

OTKRIO DETALJE OPERACIJE FOTO Odvjetnik platio 70.000 € da mu noge produže 10 cm i želi još: 'Nižim muškarcima je teže!'
FOTO Odvjetnik platio 70.000 € da mu noge produže 10 cm i želi još: 'Nižim muškarcima je teže!'

Neki se odlučuju na ekstremnu mjeru – bolnu i skupu operaciju produljenja nogu. Kosti se lome i polako razdvajaju pomoću šipki i vijaka, postupak traje mjesecima, zahtijeva intenzivnu fizioterapiju, a rizici uključuju infekcije, oštećenje živaca i trajne komplikacije. Cijena se kreće između 20.000 i 80.000 funti.

Ipak, nisu sve priče negativne. Mnoge žene koje su prevladale stereotipe razvile su dugoročne, sretne veze s nižim muškarcima. Ključ je samopouzdanje – muškarac koji prihvaća svoju visinu mnogo je privlačniji od onoga koji je stalno nesiguran. Istraživanja i iskustva pokazuju da je visinski bias stvaran i duboko ukorijenjen, ali društvo može napredovati ako više cijeni karakter i osobnost umjesto centimetara.

