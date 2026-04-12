Žene nakon 30. žele više seksa, ali ga sve manje dobivaju: Evo kako to promijeniti

Žene u tridesetima žele više seksa - ali ga često ne dobivaju onoliko koliko bi htjele. Pokazuje to i istraživanje prema kojem čak 85 posto žena žudi za većim seksualnim zadovoljstvom
Zanimljivo je da žene svoj seksualni vrhunac dosežu između 35. i 44. godine. Iako su ranija istraživanja tvrdila da su najaktivnije oko 28., praksa pokazuje drugačiju sliku - više od trećine žena u toj dobi ima odnose nekoliko puta tjedno, dok ih petina seks prakticira i do šest puta tjedno. Stručnjaci ističu kako mnogim ženama libido s godinama raste, pa se upravo u kasnim tridesetima i ranim četrdesetima osjećaju najopuštenije i najzadovoljnije u vlastitoj koži. Ako želite više seksa nakon 30-e, u nastavku provjerite 30 koraka koji će vam seks učiniti posve novim i puno boljim iskustvom.
1. Recite što želite – partner ne čita misli. Reci što voliš, što te pali i što ti smeta. Seks se neće sam od sebe popraviti, ali otvoren razgovor čini čuda.
2. Prestanite glumiti orgazam – iskreno uživanje bolje je za oboje. Naučite ga što vam odgovara, a ne glumite zadovoljstvo.
3. Ako želite primati, morate i davati -
Sebičnost u krevetu jednostavno ne prolazi. Seks je dvosmjerna ulica i užitak bi trebao biti obostran.
4. To pravilo vrijedi i za njega - Ako samo jedna osoba ulaže trud, nešto nije u redu. Vaše zadovoljstvo mora mu biti jednako važno kao i njegovo vama.
5. Dajte si oduška – i glasno -
Seks u tišini neka bude iznimka. Uzdasi, stenjanje i zvukovi mogu dodatno pojačati uzbuđenje i pomoći partneru da zna što vam godi.
6. Ne otpisujte ga nakon prvog pokušaja - Prvi seks često zna biti nespretan. Ako postoji volja, sve se može naučiti i unaprijediti. Problem je jedino ako nema interesa da se potrudi.
7. Zaslužujete više od minimuma - Ako partner ignorira vaše potrebe i ne želi slušati, to je znak da vam ne daje ono što zaslužujete.
8. Bez pristanka – ništa - Ako partner pokušava nešto poput analnog seksa bez pitanja, to je ozbiljan red flag. Pristanak je osnova svega.
10. Masturbacija nije rezervirana za muškarce -
Žene koje poznaju svoje tijelo i redovito se samozadovoljavaju često imaju kvalitetnije orgazme. Naučite što vam odgovara – i pokažite partneru.
11. Možete to raditi i pred partnerom - Masturbacija u njegovoj prisutnosti može biti jako uzbudljiva i otvoriti vrata novim iskustvima.
12. Budite otvoreni, ali znajte granice - Istraživanje novih stvari može biti zabavno, ali uvijek imate pravo stati ako vam nešto ne odgovara.
13. Čišćenje je zajednički posao -
Nakon seksa, nemojte sve prepustiti jednoj osobi. I to može biti dio bliskosti.
14. Ne morate uvijek pristati na seks - Ako niste raspoloženi, imate pravo to reći. Seks nije obaveza.
15. Ali ni stalno odbijanje nije rješenje -
Ako nikad niste raspoloženi, možda postoji dublji problem. Također, slobodno vi napravite prvi korak kada to želite.
16. Prihvatite svoje tijelo - Partner je već s vama jer mu se sviđate. Nema razloga za sram – samopouzdanje je privlačno.
17. Predigra nije luksuz nego potreba -
Ako netko preskače predigru, preskače i važan dio užitka.
18. Razgovor o kondomima je važan -
Ako razmišljate o seksu bez zaštite, to znači da je vrijeme za ozbiljan razgovor o odnosu.
19. Ne uspoređujte se s drugima -
Tuđi seksualni život nije mjerilo vašeg. Fokusirajte se na vlastito zadovoljstvo.
20. Ako niste sigurni jeste li doživjeli orgazam – vjerojatno niste -
Dobra vijest je da se to može naučiti. Istražite što vam odgovara.
21. Jutarnji zadah nije kraj svijeta -
Strast često pobjeđuje takve sitnice. Ne opterećujte se previše.
22. Seksi rublje je za vas, ne samo za njega -
Odaberite nešto u čemu se osjećate dobro i samopouzdano.
23. Seks zna biti neuredan – i to je u redu -
Opustite se i prihvatite da ne mora sve biti savršeno čisto.
24. Ne zaboravite na ljubljenje - Poljupci su temelj intime i važan dio svakog odnosa.
25. Komunicirajte i tijekom seksa -
Riječi mogu biti jednako uzbudljive kao i dodiri.
26. Ne dijelite sve detalje s prijateljima -
Intimnost je nešto što bi trebalo ostati između vas i partnera.
27. Veza bez seksa može biti problem -
Ako ga nema, možda je vrijeme za iskren razgovor – ili promjenu.
28. Nesavršenosti nisu važne -
Partneru je važnije da uživate nego kako izgledate.
29. Ne mora uvijek on inicirati -
Preuzmite inicijativu s vremena na vrijeme – to može dodatno zapaliti strasti.
30. Najvažnije – opustite se i uživajte -
Prestanite analizirati svaki detalj i dopustite si uživanje bez kočnica.
