Žene poručile muškarcima što žele u seksu, a momci uzvratili istom mjerom: 'Želimo to često'

Gospodo, treba nam više vremena za orgazam nego vama i teže ga postižemo. Zato - ne žurite se i ne petljajte! Djevojke, to što muškarci ne izražavaju svoje emocije ne znači da vas ne vole, oni osjećaje jednostavno češće pokazuju kroz seks. Muškarcima je teško izraziti što osjećaju, ali vam zato to pokazuju time što se u krevetu žele čvrsto priviti uz vas.

Nakon godina i godina istraživanja te pisanja o seksu autorica niza priručnika o seksu Tracey Cox kaže kako je i dalje iznenađuje to što su ljudi često iskreniji u razgovoru o seksu s prijateljima nego s partnerima te da će jedno s drugim rijetko podijeliti ove rečenice.

Žene iskrenije i lakše razgovaraju sa ženama, a muškarci s muškarcima. Sigurno bi bilo korisnije da tajne podijele međusobno kako bi jedni od drugih naučili što žele u seksu.

Tracey Cox je zato godinama bilježila odgovore na pitanje: “Što biste željeli reći partneru o vašem seksualnom životu kada biste bili potpuno iskreni s njim?” te kaže kako je to dobra osnova za uvid u to kako se osjeća osoba s kojom dijelite krevet te savjetuje da to svakako bude i osnova za iskreni razgovor i strastveniji seks.

Ako vas preplave misli da muškarac radi nešto pogrešno, recite mu da vam to ne odgovara. Muškarci ne mogu čitati misli, dodaje Tracey Cox. Kažite mu gdje i kako želite da vas dodiruje. Ako to ne učinite, partner neće imati priliku ispuniti vaše želje.

Što žene poručuju muškarcima

Što muškarci poručuju ženama:

