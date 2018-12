Dužina prsta otkriva je li žena sklona varati supruga ili nije

Žene sa dugačkim kažiprstom na lijevoj ruci i kraćim prstenjakom sklonije su preljubu, tako barem tvrde autori studije sa Sveučilišta Oxford. Kažu da su takve žene bile izložene većoj razini ženskih spolnih hormona estrogena dok su bile u majčinom trbuhu pa ih sada krasi više tipičnih ženskih karakteristika.

Suprotno tome, izloženost većoj razini testosterona, muških spolnih hormona, u maternici rezultira duljim prstenjakom i i kraćim kažiprstom. Na primjer, muškarci s takvim karakteristikama su muževniji i bolji su sportaši.

Istraživanje na ženama provela je Eiluned Pearce sa Oxforda. Ispitivala je duljinu prstiju kod 274 volonterki, a potom je testirala njihovu DNK. Uz to je napravila i psihološke testove o kvaliteti njihovih odnosa. Žene koje su bile izložene većoj koncentraciji estrogena u maternici su impulzivnije i svoje ljubavne odnose su više ocjenjivale nezadovoljavajućima.

Eiluned je kazala kako je to otkriće intrigantno jer se vjerovalo suprotno - da su 'više feminizirane' žene manje impulzivne i više zadovoljne svojim romantičnim odnosima.

Navela je i da su takve žene privlačnije muškarcima upravo jer su vrlo ženstvene, a ako se to spoji s potencijalnim nezadovoljstvom u trenutnoj vezi, put do preljuba postaje vrlo izvjestan. Znanstvenici to, kaže, nazivaju 'impulzivnim sparivanjem s muškarcima koji nisu njihov suprug ili partner', prenosi Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Kako izmjeriti prste?

Izravnajte prste i stavite dlan na papir. Obilježite donje točke prstenjaka i kažiprsta, odmah do dlana, kod prvog nabora. Potom obilježite gornje točke, završetak prstiju i usporedite rezultate ravnalom.

Žene s kraćim prstenjakom češće su odvjetnice

Žene sa prstenjakom lijeve ruke duljim od kažiprsta sklonije su raditi poslove koji se tradicionalno smatraju muškima, na primjer, kao odvjetnice ili menadžerice. One kojima je kažiprst dulji, češće biraju zanimanja tipičnija za žene, poput rada u vrtiću ili školi.

Do tih saznanja došli su istraživači s Nacionalnog istraživačkog sveučilišta u Rusiji nakon analize podataka 1500 muškaraca i žena čiji su prste najprije digitalno izmjerili. Značajne razlike primijetili su na lijevim rukama kod žena.

Foto: Dreamstime

'Po prstima se može prepoznati homoseksualac'

Prošlog mjeseca znanstvenici Sveučilišta Essex objavili su rezultate studije koja povezuje duljinu prstiju sa sklonosti istom spolu.

Pronašli su 18 parova jednojajčanih blizanki od kojih je jedna bila heteroseksualne orijentacije, a druga homoseksualne. Izmjerili su im dužinu prstiju i zaključili da žene sklonije istom spolu češće imaju različite dužine prstenjaka i kažiprsta na lijevoj ruci.

Istraživanje su odlučili proširiti i na muškarce pa su pronašli 14 parova identičnih blizanaca od kojih je jedan volio žene, a drugi muškarce. Međutim, kod njih dužina prstiju nije imala veze sa seksualnom orijentacijom.

- I jednojajčani blizanci koji dijele 100 posto genetskog materijala mogu se razlikovati po seksualnoj orijentaciji, tako da postoje još neki faktori osim genetike koji utječu na to - kazala je voditeljica studije dr. Tuesday Watts.

Stručnjaci vjeruju kako uzrok tome leži u razvoju ploda u maternici, preciznije, njegovoj izloženosti određenim razinama testosterona.

- Istraživanja sugeriraju da se naša seksualnost određuje u maternici i ovisi o količini muškog hormona kojemu smo izloženi ili načinu na koji naša tijela reagiraju na taj hormon. Oni koji su izloženi većoj razini testosterona, vjerojatnije će biti biseksualni ili homoseksualni. Razina hormona i dužina prstiju su povezani pa bi se tako mogla prepoznati nečija seksualna orijentacija - dodala je.

Foto: Dreamstime

Djeca sa kraćim kažiprstom su sebičnija

Austrijski stručnjaci sa Sveučilišta u Beču promatrali su navike dječaka i djevojčica pa su otkrili da oni s višim razinama testosterona nerado dijele svoje stvari s drugom djecom, čak niti sa svojim prijateljima.

Konkretno, tijekom studije nisu željeli dijeliti s drugima naljepnice koje su dobili. Ta djeca imaju kraći kažiprst od prstenjaka, a osim što su sebična, po nekim istraživanjima znaju biti i agresivnija.

Poznato je da djeca izložena većim razinama testosterona u majčinoj utrobi imaju duži prstenjak od kažiprsta. Naime, taj hormon utječe na rast prstiju. Antropolozi tvrde da povišena razina testosterona tijekom trudnoće dovodi do tzv. efekta maskulinizacije i kod dječaka i kod djevojčica. Razine testosterona ostaju visoke tijekom odrastanja.

Istraživanje su napravili s 45 mališana u dobi od šest do devet godina. Neke od njih zamolili su da povedu svoje prijatelje iz razreda kako bi vidjeli hoće li to utjecati na rezultate.

Na početku istraživanja izmjerili su im prste - kažiprst i prstenjak. Na taj način su odredili razine testosterona kojima su bili izloženi u maternici - ta metoda poznata je pod nazivom 2D:4D omjer. Oni koji su se razvijali izloženi većim količinama tog hormona u maternici, imali su manji kažiprst od prstenjaka.

Foto: Dreamstime

Potom su im dali naljepnice i gledali što se događa kada ih trebaju podijeliti s vršnjacima. Iznenadili su se otkrivši da su djeca, koja su tijekom razvoja u maternici bila izložena većim razinama testosterona, manje dijelila naljepnice od ostalih - bez obzira jesu li ih trebala dati prijateljima iz škole ili drugoj djeci.

Dr. Lisa Horn kazala je kako su razlike između njih i ostalih mališana, kada je spremnost na dijeljenje u pitanju, nevjerojatne.

Znanstvenici ne znaju kako bi to objasnili, no pretpostavljaju kako bi se tu moglo raditi o natjecateljskoj strategiji kojoj su skloniji muškarci, a dijeljenje se smatra ženskom vrlinom.

Istraživanja, također, pokazuju da visoke razine testosterona u maternici mogu dovesti do povećanog rizika od razvoja ADHD-a, Touretteovog sindroma i autizma. Niske razine tog hormona povezane su s većim rizikom od razvoja bolesti koje su češće kod žena, kao što su anksioznost i depresija.

Djeca s dužim kažiprstom su tiša

Djeca s kažiprstom na desnoj ruci dužim od prstenjaka sklonija su imati piskutave glasove jer su tijekom razvoja u maternici bila izložena manjoj količini testosterona, tvrde znanstvenici.

Tijekom odrastanja glas im se, naravno, mijenja, no često ostaje tiši nego kod ljudi koji su u majčinoj utrobi bili pod utjecajem veće razine muškog spolnog hormona.