'Žene se ne bi trebale brinuti jesu li dovoljno seksi partneru'

Uvriježeni je mit da se ‘loše’ djevojke bolje zabavljaju, da se više seksaju i bolje su u tome od dosadnih ‘dobrih’ djevojaka koje provode petak navečer na kauču, no to nije istina, tvrdi Sheila Wray Gregoire, autorica knjige 'The Good Girl’s Guide to Great Sex'.

- Ako netko nema stalnog partnera, izlazi i oblači se provokativno, to ne znači da ima ispunjen seksualni život. Naime, istraživanja pokazuju da su žene u braku bolje u seksu jer su kroz godine braka s istim čovjekom otkrile što ih zadovoljava - smatra autorica.

Foto: Dreamstime

Naglašava da seks ne uključuje samo tijelo, nego je puno više od toga. Fizički dio može biti jako zabavan, no ako gledate seks na taj način, ne možete ostvariti njegov puni potencijal. Uz takvo razmišljanje vaš je partner samo seksualna igračka, smatra autorica.

- Naime, jedan citat jasno definira razlike između žena i muškaraca. Da biste impresionirali ženu, dajte joj komplimente, poljubite je, zagrlite, štitite je, izvedite van, trošite novac na nju, budite uvijek uz nju... A da biste zadivili muškarca, pojavite se goli - navodi autorica, no naglašava da nije sve u dobrom tijelu. Naime, muškarci imaju oči i možete ih impresionirati, ali gledaju i srcem.

- Žene se ne bi trebale brinuti jesu li dovoljno seksi svojem partneru. Ako vas voli, bit ćete mu seksi i kad vam treba najveći konfekcijski broj - kaže autorica i naglašava da je seks najbolji s muškarcem s kojim ste ostvarili povezanost.

- Milijarde ljudi se seksaju, no pitanje je koliko njih zapravo vodi ljubav. Puno ljudi zaboravlja da seks, osim za fizičko zadovoljenje potreba, služi i za povezivanje partnera. Seks s partnerom kojeg volite ispunit će vas i na mentalnoj razini - zaključuje Gregoire.