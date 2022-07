Žene otkrile najgora seksualna iskustva: 'Udarao me penisom'

Žene su opisale svoja najgora seksualna iskustva, a prenio ih je portal thoughtcatalog.com. Kako su mogle ostati anonimne, vrlo otvoreno su progovorile o toj temi. Izdvojili smo 15 najbizarnijih slučajeva:

1. Pjevušio je klitorisu

Mislila sam da je dečko, s kojim sam se viđala neko vrijeme, relativno normalan - sve do tog dana. Tijekom seksa odjednom je krenuo prema dolje. Bilo je "Hej, imam gozbu za tebe". Iznenada je počeo zujati kao pčela oko mojeg klitorisa, pjevušiti. Nije ga lickao, niti grickao, niti dodirivao usnama. Samo je zujao. Potom je podigao glavu i rekao: "Ha, sviđa ti se to malena?".

Morala sam staviti jastuk na lice koliko je to bilo smiješno, pokušavala sam zaustaviti smijeh. Bila je to toliko apsurdno smiješna situacija. Nisam se mogla natjerati da ga zaustavim jer je bio toliko užasno nespretan, nisam ni znala kako započeti. Čitavo vrijeme sam mislila: "Tko mu je samo rekao da je to dobar osjećaj?".

Bio je toliko oduševljen sam sa sobom, kao da je to nešto najbolje što sam ikada osjetila. Nisam bila nimalo impresionirana, bio je to zapravo trenutak kad sam odlučila da ga više nikada neću vidjeti. Kasnije mi je nudio besplatne ulaznice za muzičke festivale i planirao zabavne vikende, ali više se nikada ponovo ne bih mogla suočiti s pjevanjem klitorisu.

2. "Zaspao mi je među nogama"

Lice mu je bilo među mojim nogama, stajalo je teško i nepokretno. Najprije sam mislila da je to neka tehnika, a potom sam shvatila da je zaspao. Pomaknula sam mu glavu da ga probudim, a on mi je prigovorio zašto sam to napravila, zašto ga nisam pustila da spava.

3. Uzeo je pun kondom sa sobom

Bio mi je to najgori seks ikad. Bio je moj tip fizički, ali ovako baš i ne. Prije seksa je pitao može li se kod mene istuširati. Seks je trajao svega pet minuta. Skinuo je kondom, a ja sam mu dala ručnik da se obriše.

Uzela sam taj kondom i htjela ga baciti no on me zaustavio. Tražio me da mu ga vratim. Potom ga je zavezao u čvor i stavio u svoj džep. Više ga nikada nisam vidjela.

4. Nije mogao pronaći klitoris

Prije mjesec dana, frajer nije mogao pronaći moj klitoris i onda nikako nije mogao postići da se navlažim. Tada je rekao: "Nemoj me tjerati da ja sve radim". Nisam imala izbora nego preuzeti inicijativu. Samo, bilo je to vrlo bolno jer nije stavio lubrikant na kondom, a ja uopće nisam bila vlažna. I tada me pitao: "Jel' trebaš priručnik s uputama?".

Zamislite, to mi je rekao 46-godišnjak koji ne zna gdje je klitoris. Bilo je to zbilja loše iskustvo. Još mi je rekao da je "moja mačkica" čudna.

5. Sperma mu je bila gorka

Dovela sam tipa kući i seks je bio totalno sranje. Imao je mali. Pokušali smo se seksati, ali jednostavno nije išlo, ili ne bi ulazio ili ne bi ostao u erekciji. Pokušali smo svaki položaj, ali jednostavno nismo imali sreće. Smijala sam se jer je bilo apsurdno.

Odlučila sm ga počastiti oralnim seksom, a kada je konačno svršio, skoro sam se ispovraćala koliko mu je sperma bila gorka. Sve mi se zgadilo.

6. Imao je fetiš na čarape

Sve je skinuo sa sebe, ali ostavio je čarape. Onda je usred seksa počeo pjevati "Samo svrši u svojim čarapama. Samo svrši...". Pjevao je iznova, sve glasnije pa svršio. Pitao me jesam li i ja. Rekla sam "Ne".

7. "Jedva sam čekala da završi"

Stalno je ponavljao "Dobar sam kada sam gore, jesam li? Jako sam dobar, što kažeš?"... Neću lagati, samo sam ležala i jedva čekala da završi. Inače sam živahna i vatrena, ali samo sam ležala, jednostavno nisam znala što da napravim.

Samo sam ga potapšala po leđima. Otišla sam i više nikada se nisam čula s njim.

8. Imao je grdosiju

On je imao ogroman penis, ali nije se pomicao tijekom seksa, samo je proizvodio zvukove. Da sam htjela seks s velikim dildom, ostala bih kod kuće. On je svršio, ali ja nisam.

9. "Bilo je prestrašno"

To je moj jako dobar prijatelj, kojega znam pola života. Zvijezde su nam se konačno posložile i znali smo kuda to vodi. Krenuli smo prema njegovoj sobi, a on se počeo pretvarati da je neka porno zvijezda. Govorio je "To ti se sviđa, znam... Uzmi ga... To, kurvo... Da, da, daaa..."

Divljao je po krevetu, bilo je prestrašno. Mislila sam da ga poznajem. Poznajem njegovu mamu, njegovu baku. Takve stvari ljudi govore u pornićima, ne u stvarnom životu. Završilo je prije nego je i počelo.

10. Kondom se izgubio u vagini

Do tog dana nisam iskusila loš seks. Upoznala sam nekog tipa i super smo se slagali u svemu. Tada smo došli do seksa. Trebalo mu je 30 do 45 sekundi da me skine, a tada je počeo, ne s jednim, već s dva prsta, ali "nije prethodno zagrijao pećnicu". Činilo se kao da pretpostavlja da je to predigra.

Ostao mi je krvavi otisak njegovih prstiju na bedrima. Počeo se ispričavati pa krenuo dalje. Bio je brzo gotov pa krenuo po novi kondom kako bi mogli nastaviti. Nisam uživala, samo sam čekala da završi. Rekla sam mu, da ako je već umoran, da nemam ništa protiv da završimo. Izvadio je spolovilo iz mene, a kondoma nije bilo.

Otišla sam u kupaonicu i pokušala ga izvaditi iz svoje uneređene vagine. Prijateljica mi je kasnije rekla da sam sve trebala prekinuti već nakon onih prstiju.

I dalje se viđam s njim jer se u svemu ostalom super slažemo, imamo puno toga zajedničkog. Jednostavno sam mu objasnila da ću ga morati naučiti neke stvari o seksu.

11. Ponašao se kao pas

Pritisnuo mi je jezikom klitoris pa protresao glavom kao pas. Ne znam što je to bilo, ali djelovalo je bizarno. Nekako sam prešla preko toga i pretvarala sa da je sve u redu dok nije završio.

12. "Bilo je to kao obrnuto rađanje"

Imao je najveći penis koji sam u životu vidjela. Bila sam jako zaljubljena u njega, ali seks je bio kao obrnuto rađanje. Htjela sam voditi ljubav s nim, ali jednostavno nije išlo. Bilo je to tako frustrirajuće.

13. Ispovraćao se

Spetljala sam se s tipom s kojim sam radila jednu večer na nekoj zabavi. Odlučili smo otići do mojeg automobila i "malo se zabaviti". Na pola puta je zaspao. Probudila sam ga, a on se pomaknuo, promrmljao nešto pa pokušao nastaviti.

Uporno mi je spolovilom pokušavao ući u bedro iako sam mu ponavljala da je to noga. Konačno je pogodio pravo mjesto, ali tada je skočio i ispovraćao se po vratima auta.

14. Imao je zbilja mali penis

Penis mu je bio toliko malen da sa imala osjećaj kao da se seksam s tamponom. Osim toga, kondom je djelovao jako veliko na njemu, stalno mu je padao. Bio je toliko mali da nije mogao njime ući u mene, samo se motao oko mojih prepona. Kada je napokon ušao, nisam osjećala ništa.

15. Udarao me penisom

Stavio je kondom dok mu je penis još bio mlohav. Potom je ga je pet očajničkih minuta pokušavao dignuti udarajući me njime, sve dok mu nisam rekla da prestane i ode kući.

