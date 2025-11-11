Žene tek nakon 40. rođendana mogu shvatiti ovih 15 stvari o muškarcima

TREBAJU SVOJ PROSTOR U ovoj životnoj fazi žene uviđaju da muškarcima treba vrijeme samo za sebe. Bilo da se radi o hobiju, druženju s prijateljima ili trenucima mira, taj im prostor pomaže da se opuste. To ne znači da vole manje, nego da im je potrebna ravnoteža između bliskosti i samostalnosti. S godinama žene to sve više poštuju. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA