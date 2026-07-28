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Žene u Crnoj Gori dobile plaćeni dopust zbog menstruacije: Treba li to uvesti i u Hrvatskoj?

Piše 24sata,
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Žene u Crnoj Gori dobile plaćeni dopust zbog menstruacije: Treba li to uvesti i u Hrvatskoj?
Foto: KOSTIANTYN POSTUMITENKO
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Ženama s potvrđenom dijagnozom priznat će se poseban status privremene nesposobnosti za rad, što znači da će moći iskoristiti do dva plaćena slobodna dana svakog mjeseca

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Žene u Crnoj Gori kojima liječnici dijagnosticiraju određene ginekološke bolesti odsad će imati pravo na do dva dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno. Skupština Crne Gore u ponedjeljak je usvojila izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se uvodi ova mogućnost, a cilj je bolje zaštititi zdravlje žena i smanjiti predrasude s kojima se susreću na radnom mjestu.

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specka kauboj u menstrualnom grču VIDEO
specka kauboj u menstrualnom grču | Video: 24sata/Video

Pravo na dopust neće imati sve žene, već samo one kojima je dijagnosticirana sekundarna dismenoreja, odnosno izrazito bolne menstruacije uzrokovane određenim ginekološkim stanjima. Riječ je o bolovima koji nastaju kao posljedica bolesti poput endometrioze, mioma, sindroma policističnih jajnika, upalnih procesa ili polipa.

Treba li i u Hrvatskoj uvesti plaćeni dopust zbog menstruacije?

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Ženama s potvrđenom dijagnozom priznat će se poseban status privremene nesposobnosti za rad, što znači da će moći iskoristiti do dva plaćena slobodna dana svakog mjeseca kada im simptomi onemogućavaju normalno funkcioniranje. Takva stanja često prate jaki grčevi, intenzivna bol, mučnina, iscrpljenost i umor.

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Inicijativu za izmjene zakona još je u ožujku pokrenula nezavisna zastupnica Jevrosima Pejović. Prijedlog je dobio jednoglasnu podršku nadležnih odbora za zdravstvo, rad i socijalnu skrb te Zakonodavnog odbora.

U obrazloženju zakona navodi se kako je cilj osigurati bolju zdravstvenu zaštitu žena, smanjiti stigmu vezanu uz menstrualne tegobe na radnom mjestu te omogućiti bolju ravnotežu između zdravstvenih potreba i poslovnih obveza.

Ovom odlukom Crna Gora pridružila se malom broju europskih država koje su zakonski uredile pravo na menstrualni dopust kao jednu od mjera zaštite zdravlja žena.

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