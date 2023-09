'Ženi je važno da je privlačna partneru, to joj je važnije čak i od samog vođenja ljubavi'

Parovi u dugim vezama sve manje imaju osjećaj za intimnost i seksualnu požudu, kaže seksualni terapeut, doktor Stephen Snyder, autor knjige “Love Worth Making, How to Have Ridiculously Great Sex In A Long-Lasting Relationship”. Bez obzira na to koliko veza traje, svima je važno osjećati se voljeno i privlačno partneru. Neki znaju kako održati iskru, no mnogima to predstavlja problem jednom kad veza postane rutina.

- Ženin osjećaj da je još lijepa i privlačna partneru u dugoj vezi važniji je od samoga seksa - tvrdi autor. Jednom kad muškarac osjeti da je osvojio ženu i da se oko nje više ne mora truditi, dolazi do sve manjeg osjećaja seksualne požude.

Obično žene pokušavaju vratiti iskru s početka veze, ali i muškarac se treba potruditi. Parovi maženje i seks pretvaraju u rutinu te ono gubi svoj smisao i umanjuje seksualnu želju.

- Parovi koji svaku večer zagrljeni gledaju televiziju ubijaju erotiku - kaže autor knjige. Umjesto toga, redovito se uzbuđujte, ali samo na trenutak. Povremeni i kratki dodiri ne trebaju nužno završiti seksom. Ova metoda povećat će seksualnu želju i napetost. Sretni parovi međusobno se zavode i bez namjere da na kraju dođe do seksa.

- Umjesto uobičajenog poljupca prije odlaska na posao, primaknite glavu ženinoj kosi i lagano je milujte licem. Uhvatite je oko struka, a zatim pogledajte na sat i požurite na posao - savjetuje autor.

Podići ćete strast, a iščekivanje do dolaska večeri i zajedničkog druženja trajat će cijeli dan. Nemojte odmah žuriti sa seksom. Prije toga napravite dva ključna koraka koji će rasplamsati strast.

- Legnite zajedno na krevet. Možete biti i goli. Nemojte se maziti ili ljubiti. Razgovarajte o neobaveznim temama, o nečemu što vas čini sretnima. Zatim se približite partneru i počnite s maženjem. Što više odgađate, seks će biti bolji - zaključuje autor.

