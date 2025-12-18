Žgaravica ili nešto još gore? Evo kako prepoznati o čemu se radi

1. ANGINA Angina nastaje kada srce ne dobiva dovoljno krvi i lako se može zamijeniti sa žgaravicom. Dok se žgaravica obično javlja nakon jela ili kada ležite, angina je češća nakon tjelesne aktivnosti. Osjećaj u prsima kod angine više je poput stezanja ili stiskanja nego peckanja. Simptomi angine upozoravaju na rizik od srčanog udara, pa je u slučaju boli ili stezanja u prsima nužno odmah nazvati liječnika. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija