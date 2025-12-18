Žgaravica ili nešto još gore? Evo kako prepoznati o čemu se radi

Žgaravica nastaje kada se želučana kiselina pomakne u jednjak, mišićnu cijev koja hranu prenosi iz usta u želudac. Ako se to događa često, liječnici to nazivaju GERB (gastroezofagealna refluksna bolest). No važno je znati da i drugi zdravstveni problemi mogu imati slične simptome
1. ANGINA
Angina nastaje kada srce ne dobiva dovoljno krvi i lako se može zamijeniti sa žgaravicom. Dok se žgaravica obično javlja nakon jela ili kada ležite, angina je češća nakon tjelesne aktivnosti. Osjećaj u prsima kod angine više je poput stezanja ili stiskanja nego peckanja. Simptomi angine upozoravaju na rizik od srčanog udara, pa je u slučaju boli ili stezanja u prsima nužno odmah nazvati liječnika.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. SRČANI UDAR
Tijekom srčanog udara bol se može širiti u ruke, leđa ili vilicu, dok žgaravica obično ostaje u prsima ili grlu. Uz bol se javljaju i drugi simptomi poput kratkog daha, hladnog znoja i vrtoglavice, a kod žena se često pojavljuju i mučnina ili povraćanje. Ako postoji sumnja na srčani udar, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć.
| Foto: Maruzhenko Yaroslav
3. ŽUČNI KAMENCI
Žučni kamenci su sitne nakupine kolesterola ili žučnih sokova u žučnjaku. Nakon masnog obroka mogu izazvati simptome slične žgaravici i bol u sredini ili desnoj strani trbuha, koja se ponekad širi iza ramena ili rebara. Simptomi mogu trajati nekoliko sati, a u takvim slučajevima važno je obratiti se liječniku jer žučni kamenci često zahtijevaju hitno uklanjanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. ČIR NA ŽELUCU
Čir nastaje kada dio sluznice želuca ili tankog crijeva propada i nastaje otvorena rana. To može uzrokovati peckajuću bol u želucu i žgaravicu, posebno nakon masne hrane. Uz bol, čir često prati podrigivanje i nadutost, a simptomi se mogu pogoršati noću ili između obroka. Liječnik može propisati lijekove koji ublažavaju bol i pomažu zacjeljivanju čira.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. HIATALNA HERNIJA
Hiatalna hernija je stanje u kojem oslabljena ili tanja dijafragma, mišić koji odvaja želudac i jednjak, dopušta da dio želuca gurne prema gore. To omogućuje povratak želučane kiseline, a ponekad i hrane, u jednjak i grlo, čime se povećava rizik od žgaravice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. ANKSIOZNOST
Mozak i želudac su usko povezani. Ako se osjećate pod stresom ili anksiozno, može vam se ubrzati rad srca i disanje. Poplava hormona koja uzrokuje ovu reakciju može također uznemiriti želudac. Osim žgaravice, možete osjećati mučninu, imati proljev ili zatvor. Učenje upravljanja stresom kroz savjetovanje, meditaciju ili hipnozu može pomoći u smanjenju ovih simptoma.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
7. EZOFAGEALNI GRČ
Jednjak prenosi hranu iz grla u želudac pomoću sitnih kontrakcija mišića. Ponekad, iako rijetko, ti se mišići previše stegnu kada ne bi trebali. Ezofagealni grčevi su najčešći kod osoba starijih od 60 godina. Mogu uzrokovati intenzivnu bol u prsima, poteškoće pri gutanju i osjećaj da vam je nešto zapelo u grlu. Ako imate ove simptome, potrebno je posjetiti liječnika. Lijekovi za opuštanje mišića grla mogu pomoći.
| Foto: Liubomyr Vorona
8. EZOFAGITIS
Ako se sluznica jednjaka upali, možete imati problema s gutanjem. Također se može javiti bol iza prsne kosti i osjećaj da vam je nešto „zaglavljeno“ u prsima. Simptomi se najčešće pogoršavaju tijekom jela. Ako imate ezofagitis, liječnik vam može propisati lijek protiv bolova kako bi vam olakšao nelagodu. Liječenje ovisi o uzroku upale, a najčešći je uzrok žgaravica ili GERB.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
9. RAK JEDNJAKA
Dugotrajna žgaravica povećava rizik od razvoja raka jednjaka. Ako žgaravica traje unatoč liječenju, liječnik će htjeti pregledati jednjak, obično postupkom zvanim endoskopija. Drugi simptomi raka jednjaka uključuju poteškoće pri gutanju i gubitak težine. Česta je i pojava kašlja, promuklosti te bol ili pritisak u prsima. Ako imate neki od ovih simptoma, odmah se javite liječniku.
| Foto: Pixabay
10. PLEURITIS
Tkivo koje oblaže prsni koš i okružuje pluća može se upaliti iz različitih razloga. Ovo stanje naziva se pleuritis ili upala plućne maramice. Ovisno o mjestu upale, bol može nalikovati žgaravici, ali pogoršava se pri disanju, kašljanju ili kihanju. Neki ljudi imaju i povišenu temperaturu. Ako imate pleuritis, liječnik će liječiti njegov uzrok i pomoći u upravljanju boli.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA