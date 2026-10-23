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Zig-zag Medveščak 1987. godine 'slomio' dominaciju Slovenaca

Piše Marijana Matković,
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Zig-zag Medveščak 1987. godine 'slomio' dominaciju Slovenaca
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN HK Jesenice bile su tad, s još jednim slovenskim klubom - HK Olimpija - sam vrh jugoslavenskog hokeja, pa je to za 'Medvjede', što je nadimak HK Medveščak, bio izniman poticaj

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Hokejaška utakmica između KHL Medveščaka i HK Jesenica, koja je održana najesen 1987. i završila rezultatom 5 naprema 4, bila je prekretnica u povijesti zagrebačkog hokeja i rađanju modernog Medveščaka. Naime, uoči te utakmice klub je dobio novog jakog sponzora, tad snažnu građevinsku tvrtku "Vladimir Gortan", a to je klubu omogućilo da osigura nova, kvalitetna igračka pojačanja. Tako su u Zagreb došli igrači poput Mikea Didcota i Jima Allisona, iz vrhunskih kanadskih klubova.

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