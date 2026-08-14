Živi flaster: Može li materijal inspiriran popularnim čajem pomoći u liječenju ekcema?

Istraživači financirani sredstvima EU-a, nadahnuti mikroorganizmima koji proizvode kombucha čaj, razvijaju „živi flaster” koji bi mogao otkriti i liječiti razbuktavanje ekcema i ujedno otvoriti vrata novoj generaciji pametnih materijala sa živim stanicama.

Za milijune ljudi koji žive s atopijskim dermatitisom, općenito poznatim kao ekcem, liječenje te bolesti može se činiti kao stalna borba. Razbuktavanja bolesti su nepredvidiva, postojeći tretmani su općeniti, a olakšanje je često privremeno.

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Tijekom razbuktavanja bolesti štetne bakterije brzo se umnožavaju, čime se istiskuju korisni mikrobi koji obično pomažu da koža ostane zdrava, a upala pod kontrolom.

Profesor Tom Ellis, inženjer sintetičkog genoma na sveučilištu Imperial College London, smatra da bi odgovor mogao biti u neobičnom izvoru, nosivom flasteru koji je živ, u punom smislu te riječi.

U suradnji s kolegama iz cijele Europe, Ellis je jedan od vodećih istraživača u okviru projekta NextSkins koji se financira sredstvima EU-a i trajat će do 2027. Istraživački tim istražuje kako bi se inženjerski obrađeni živi materijali (eng. engineered living materials (ELM)) mogli koristiti za stvaranje novih vrsta medicinskih tretmana temeljenih na živim mikroorganizmima, poput bakterija i kvasca.

Živi flaster

Jedan od najperspektivnijih prototipova tima je tanak flaster nalik koži. Njegov donji sloj sadrži inženjerski modificirane proteine koji otkrivaju enzime koje štetne bakterije otpuštaju tijekom razbuktavanja ekcema. Taj signal potiče žive stanice kvasca dublje u flasteru da proizvode i otpuštaju terapijske molekule točno ondje gdje su potrebne.

Foto: 123RF

Flasteri mogu biti promjera desetak centimetara, s terapijskim molekulama koje se otpuštaju po cijeloj površini, a mogu se prilagoditi za rukave, zavoje ili odjevne umetke za veću pokrivenost.

Većina postojećih terapija za ekcem lokalne su masti koje imaju vrlo širok spektar djelovanja. „Dospijevaju do svih stanica i stupaju u interakciju sa svim mikrobima na koži”, rekao je Ellis. „To nije idealno jer na našoj koži živi mnogo različitih bakterija i gljivica, a mnoge od njih su korisne.”

Cilj istraživača u okviru projekta NextSkins je razviti terapiju usmjerenu na štetne mikrobe, pri čemu ostatak osjetljivog mikrobnog ekosustava kože ostaje netaknut, čime se pridonosi ponovnoj uspostavi njezine prirodne ravnoteže, a ne narušavanju.

- Želimo razvijati terapije koje se usredotočuju isključivo i samo na loše čimbenike, rekao je Ellis.

Inspiracija kombuchom

Inspiracija potječe od kombuche, fermentiranog čajnog napitka u kojem se kvasac i bakterije prirodno zajedno razvijaju.

Flaster djeluje tako da zadržava inženjerski modificirane žive stanice kvasca unutar matrice bakterijske celuloze. Umjesto da djeluju neprekidno, inženjerski modificirane stanice dizajnirane su da otkrivaju kemijske signale koji nastaju kada štetne bakterije povezane s ekcemom počnu dominirati mikrobiomom kože.

„Nosivi flaster bi otkrio kemijske signale povezane s razbuktavanjem ekcema, a stanice u flasteru bi se aktivirale i otpuštale terapijske tvari”, objasnila je Marie-Eve Aubin-Tam, profesorica bionanoznanosti na Tehnološkom sveučilištu Delft u Nizozemskoj, koja koordinira rad na projektu NextSkins.

Flaster je dizajniran u tri sloja i oponaša specifičnu strukturu ljudske kože u kojoj različiti slojevi obavljaju različite funkcije, kao što su osjetilna funkcija, zaštita i obnova.

Donji sloj dolazi u kontakt s kožom nositelja, središnji hidratizirani sloj sadrži žive stanice, dok vanjski sloj sprječava isušivanje materijala. Unatoč slojevitom dizajnu, konačni flaster bio bi debljine svega nekoliko milimetara i jednostavan za nošenje.

Tijekom fermentacije kombuche mikroorganizmi prirodno stvaraju želatinozni sloj bakterijske celuloze na površini tekućine.

Foto: 123RF

- Taj sloj proizvođači kombuche obično bacaju, objasnio je Ellis.

- Umjesto toga, mi ga koristimo kao okruženje u kojem može rasti inženjerski modificirani kvasac, nastavlja.

Jedna platforma, dva materijala

Flaster za ekcem samo je jedan primjer šireg potencijala ove tehnologije.

Istraživači razvijaju dva vrlo različita materijala iz iste bakterijske baze celuloze koji se upotrebljavaju u terapijskim flasterima. Promjenom mikroorganizama koji žive unutar te strukture, oni mogu svakom materijalu dati potpuno drugačija svojstva.

- Cilj nam je pokazati kako se ova matrica može koristiti kao platforma za prihvat stanica ili ekosustava stanica koje komuniciraju međusobno, ali i s okolinom, te reagiraju na signale koje primaju, rekla je profesorica Aubin-Tam.

Te sitne mikrobne zajednice zajedno se ponašaju kao minijaturna živa tkiva koja međusobno komuniciraju i zajednički reagiraju na promjene u svojoj okolini.

Osim terapijskog flastera, tim razvija i čvrst kompozit za samoliječenje namijenjen za zaštitnu opremu i svakodnevne predmete koji bi jednog dana mogli zamijeniti keramiku ili plastiku. Predviđeni primjeri primjene uključuju kacige, kofere i maskice za mobitele.

Iako se po izgledu i namjeni znatno razlikuju, oba se materijala oslanjaju na isti temeljni princip: korištenje živih stanica za obavljanje funkcija koje konvencionalni materijali jednostavno ne mogu.

Terapijski flaster osjeća i reagira. Zaštitni kompozitni sloj sam zacjeljuje, baš kao što koža zacjeljuje nakon rezanja. Dok flaster mora ostati vlažan i gibak, zaštitni materijal je suh i krut.

- U svom radu koristimo samo mikrobe, ali mnogih različitih vrsta, rekla je Aubin-Tam. Zaštitni kompozit temelji se na bakterijama roda Bacillus. Te bakterije mogu tvoriti spore, što im omogućuje da prežive teške uvjete. One ostaju neaktivne unutar materijala i mogu se aktivirati kad je to potrebno.

Još uvijek na početku

Tim projekta NextSkins od 2022. proizvodi rane prototipove obaju materijala i inženjerski modificira mikrobne komponente potrebne za njihovu izradu.

Sljedeći je izazov kombinirati te komponente i potaknuti različite mikroorganizme da se organiziraju u višeslojne strukture koje materijalima daju jedinstvena svojstva.

- Mikrobi po svojoj prirodi samo žele rasti i dijeliti se, rekao je Ellis.

- Stoga je veliki izazov natjerati ih da se organiziraju u slojeve, nastavlja

Istraživači su stoga zauzeli pragmatičan pristup, držeći se izvorne ideje o samorastućim i samorganizirajućim materijalima te istovremeno istražujući 3D ispis kako bi preciznije kontrolirali njihov oblik.

- Izvorno smo željeli da sve bude samorastuće, rekla je profesorica Aubin-Tam.

- No to ograničava mogućnosti materijala jer ne možemo stvarati složene 3D oblike, nastavlja.

Foto: 123RF

Ellis je upozorio da, unatoč napretku u području ELM-ova, njihova primjena u stvarnom svijetu još uvijek prilično daleka.

Kada je riječ o primjeni u stvarnom životu, još uvijek smo na samom početku. Sada postavljamo temelje za ovu tehnologiju.

Živa alternativa

Uspjeh na ovom polju mogao bi omogućiti da inženjerski modificirani živi materijali daleko nadmaše potencijal nosivih flastera.

- Ako promatrate žive organizme iz perspektive materijala, oni su izvanredni, rekla je profesorica Aubin-Tam.

- Mogu rasti, prilagođavati se podražajima, sami se iscijeliti, pa čak se i kretati, nastavlja.

I Aubin-Tam i Ellis vjeruju da bi ELM-ovi mogli s vremenom ponuditi održiviju alternativu materijalima na koje se danas oslanjamo.

Foto: 123RF

- Ako malo bolje razmislite, većina naših materijala već su biomaterijali, poput drva ili pamuk, rekao je Ellis. U ovom ih trenutku jednostavno prikupljamo i koristimo.

Prava prekretnica, kazao je Ellis, bilo bi povećanje opsega ovakvog strukturiranog rasta: ne samo masovna proizvodnja mikroba, što je već rutinski postupak, već njihov uzgoj izravno u iskoristive, oblikovane materijale.

- Kada bismo od živih bića mogli napraviti same materijale, mogli bismo prestati sjeći šume i smanjiti ugljični otisak, rekao je.

Za sada istraživači rade na ostvarenju bližeg cilja: provjere koncepta flastera koji se može testirati na modelima kože, što će biti prva stvarna provjera radi li ovaj živi materijal onako kako je zamišljeno.

Ako u tome uspiju, to će biti važan korak prema novoj vrsti lijeka, koji ne samo da liječi kožu, već djeluje zajedno s njom.

Piše: Michaela Nesvarova

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u. Istraživanja navedena u ovom članku djelomično je financiralo Europsko vijeće za inovacije (EIC).

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