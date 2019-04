Živi sa zvijezdom Instagrama i kaže da to je prava noćna mora

Jedan frustrirani suprug progovorio je o tome kako je to biti u braku sa zvijezdom na Instagramu.

Iako svi volimo zaviriti u idealan svijet influencera, gledajući gdje su i što posjetili, što su jeli ili odjenuli, vrlo malo nas upitat će se kakav je to 'posao' i kako stvarno izgleda njihov život, te kako sve to utječe na njihove obitelji i prijatelje.

Čini se, ako je vjerovati intimnoj ispovijesti čovjeka koji živi s instagramskom zvijezdom - život nije baš bajan već prilično frustrirajuć kako za nju tako i za njenu okolinu. Iako nije htio otkriti svoje ime na Redditu objasnio je da život uz nekoga tko po cijele dane gradi image na društvenim mrežama, znači da za njega nikad nema vremena.

Foto: LightFieldStudios

- Prvo mi dopustite da kažem da volim svoju ženu. Postoji razlog zašto sam je oženio, ona je zaista jedna super i nevjerojatna žena. Međutim, nitko nije savršen, uključujući i mene. Moj najveći prigovor je to što je toliko vezana za Instagram. Prošle godine, ona je pretvorila svoj profil na Instagramu u fitness program. I u tome je super uspješna. No ja sam se uznemirio jer ju sve to 'troši' više - kaže suprug, te dodaje da mu je supruga cijelo vrijeme na telefonu.

- Svo svoje vrijeme poslije posla provodi 'sjedeći' na svom telefonu, a kad nije na Instagramu, traži od mene da je fotografiram za Instagram - kaže. Po cijele večeri, nastavlja, stavlja postove, sjedi na kauču i odgovara na komentare i pitanja ili stavlja svoje stvari za vježbanje na svoje Insta priče.

Foto: Thinkstock

- To uvijek potraje i ako ako nešto poput 'dušo možeš li mi pomoć postaviti stol', ona kaže: 'Aha', i nastavi gdje je stala. Ja sam skuhao večeru, dok je ona bila zalijepljena za telefon, a i za vrijeme večere se nije odvajala od njega. Bila je na telefonu i dok smo gledali Sopranos. I kad smo otišli na spavanje, ona je još dodatnih sat vremena izgubila na njemu - jada se suprug, kojeg cijela stvar već poprilično čini užasno bijesnim. Njegova žena povremeno spusti telefon iz ruku, no povremeno se naljuti na njega jer ju želi zaustaviti u tome što radi, a onda mu odgovori: 'Ti me uopće ne podržavaš'.

Svoje je čitatelje pitao što misle o tome i je li on u krivu što je od nje traži da češće odustane. No ljudi na Redditu bili su nevjerojatno suosjećajni prema njemu.

Komentirali su da se žena ponaša 'nerazumno', a drugi su komentirali da joj posao ne može biti njen cijeli život.

- Možda plaća nije poput one na njenom pravom poslu, ali to je ipak posao. Ona treba shvatiti kako mora uravnotežiti te obaveze s brakom i drugim važnim stvarima u životu - napisali su.