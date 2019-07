Živjeti bez plastike: Recite ne slamkama, tanjurima i žlicama

Razmislite o ovoj tvrdnji: Život bez plastike. Što vam pada na pamet? Vjerojatno riječ “Nemoguće”, zar ne? Dakle, je li moguće živjeti bez plastike?

- Ako kažete ‘ne’, na neki način ste, nažalost, u pravu. To trenutačno nije moguće s obzirom na način života na koji smo se naviknuli. Osim ako ste možda dio autohtone zajednice koja živi čistim egzistencijalnim postojanjem u prašumi, ali čak i tad plastika će vas pronaći - kažu Jay Sinha i Chantal Plamondon, osnivači kanadske stranice i zajednice Life Without Plastic i autori knjige “Life Without Plastic: The Practical Step-by-Step Guide to Avoiding Plastic to Keep Your Family and the Planet Healthy”. Plastika se nalazi gotovo svugdje i teško ju je izbjeći. No cilj budućnosti treba biti život bez plastike.

- Treba proizvoditi plastiku koja se reciklira. Materijali za izradu plastike ne bi smjeli biti od fosilnih goriva i sintetičkih kemikalija, nego od onih sigurnih s mogućnošću obnavljanja - napominju.

Globalno rješenje nije ništa bez pojedinca i život bez plastike treba početi usvajati odmah. Kako bi se nešto osvijestilo kao globalni problem, treba početi djelovati iznutra. Pojedinačno, obiteljski i lokalno.

- Uključite se u lokalne zajednice u borbi za zdrav okoliš i promijenite navike. Tržište nudi alternative. Potražite tanjure i pribor za jelo od nehrđajućeg čelika za višekratnu uporabu. Oko 500 milijuna plastičnih slamki se baca svaki dan samo u SAD-u. Mogu se pronaći i četkice za zube i ostali proizvodi za njegu koji u sastavu i ambalaži ne sadrže plastiku. Postoje drvene četkice za zube i spremnik za zubni konac koji se može puniti. Nudi se i toaletni papir od recikliranog papira - ističu autori.