Život nakon razvoda: Briga o djeci ne bi trebala biti prepreka za novu ljubavnu avanturu

Izlasci nakon razvoda mogu biti teški, posebno ako kao samohrani roditelj morate uspostaviti ravnotežu između vremena koje posvećujete odgoju djeteta i onoga u kojem ćete si dopustiti malo ljubavi. U mnogo slučajeva, roditelji odluče da se i neće upuštati u nove veze i izlagati se pritisku dok ne postave djecu na noge, u strahu da bi uvođenjem nove osobe u odnos mogli narušiti njihovu stabilnost. No postoji način da se to izbjegne i da pomirite obje strane svog života, tvrde stručnjakinje za veze Alessandra Conti i Cristina (Conti) Pineda na portalu YourTango.

Kažu kako su tijekom karijere radile s bezbroj samohranih roditelja i uspjele ih uspješno dovesti do toga da pomire ulogu roditelja s izlascima i ulaskom u novu partnersku vezu. One ističu da djeca trebaju vidjeti roditelja koji gradi zdrave odnose s novim ljudima, kako bi imala uzor na temelju kojega će i sama graditi odnose u životu.

Evo njihovih 7 savjeta za to kako ući u novu vezu, a da to ne naruši vaš odnos sa djetetom:

1. Izlazite s ljudima koje vidite kao potencijalne uzore svojoj djeci

Uvijek savjetujem roditeljima da se zabavljaju s nekim s kim žele da njihovo dijete odraste kao odrasla osoba, bez obzira je li već imaju dijete ili će ga tek jednog dana imati. Lako je pasti na šarm plejboja, ili lake djevojke, no budite svjesni toga da vam dosljednost u vezi mora značiti više od bilo kakvog prolaznog osjećaja.

2. Ponašajte se onako kako biste htjeli da se vaše dijete ponaša

Izlasci često izazivaju puno nervoze, uzbuđenog iščekivanja, bolnih pitanja i iskreno želju da zanemarite oprez i potpuno se prepustite. Možda ćete se napokon nakon dugo vremena dobro zabaviti s nekim, ali zadržite samopoštovanje, vrijednosti, disciplinu i mudrost.

3. Odvojite vrijeme za sebe, djeca nisu sve

Ako se u potpunosti posvetite brizi o djeci, zapostavit ćete svoje potrebe i potrebe svoje duše. Zato vikendom nastojte odvojiti vrijeme za njih, ali nađite i vrijeme za sebe. Samohrano roditeljstvo uključuje balans i ravnotežu u rasporedu između vaših i potreba djeteta.

Izađite ponekad na večer, djeca mogu ostati i sa dadiljom. Nastojte povremeno izdvojiti vrijeme za nešto što volite - možda čitanje knjige, ležanje u kadi ili nešto slično. Čak i ako se zbog toga morate ustati ranije, vrijeme koje posvetite sebi uvijek će se isplatiti.

I nastojte ne odgađati planove koje ste zakazali s djecom. To će ih povrijediti, imat će osjećaj da vam nisu važni.

4. Pričekajte s upoznavanjem partnera s djecom

Ne žurite s upoznavanjem novog partnera s djecom dok niste sigurni da je veza ušla u ozbiljne vode, odnosno dok oboje niste spremni na 'službeni' status dečka i cure. Pričekajte barem 3 mjeseca, kako biste što bolje upoznali partnera prije nego se obvežete jedno drugom.

Čak i nakon što ste definirali odnos, možda bi bilo dobro pričekati još 3 mjeseca, da budete sigurni da vaš odnos može izdržati test vremena. Nastojte se družiti u različitim situacijama i okruženju prije nego u sve 'umiješate' djecu.

Djeca se lako vezuju i previše 'novih' partnera roditelja koje upoznaju moglo bi ih dovesti do njihovog razočaranja i ogorčenja te problema u kasnijem uspostavljanju odnosa.

5. Ne izlažite sebe i dijete riziku izlaska s nepoznatom osobom

Možda ćete partnera tražiti preko neke aplikacije, ili servisa za upoznavanje, no ako nemate nekoga iz bliže okoline tko može garantirati za tog partnera, nastojte se što bolje raspitati i istražiti s kim imate posla, svakako prije nego prorade emocije. Dakle, pogledajte profil te osobe na svim društvenim mrežama gdje je dostupna, proguglajte informacije o karijeri, pokušajte saznati sve ono što je važno znati da biste se osjećali sigurno s tom osobom.

Naravno, nije dobro pretjerivati i dovesti nekoga u neugodnu situaciju, no imajte na umu da Facebook i Instagram nisu dovoljni da biste bili sigurni da je riječ o nekome pouzdanom. Jedino vrijeme to može pokazati.

6. Razgovarajte o svemu, ne samo o djeci i bivšima

Često se dogodi da vam se novi partner svidi, ali ne uspijete se otrgnuti od razgovora o bivšem, o tome kako ste mu poklopili slušalicu, ili je preminuo prije nego što ste uspjeli riješiti sve razmirice. Prije nego počnete izlaziti, budite sigurni da ste se pomirili sa smrću bivšeg partnera, odnosno gubitkom zbog razvoda, te da je vaše srce otvoreno za novu osobu.

Nastojte učiniti što možete da taj novi partner uvidi da vam je važan i da pobudite kod njega osjećaj da je jedini muškarac/žena za vas na svijetu. Ostavite prošlost iza sebe i dajte priliku budućnosti.

Često kad su partneri nervozni zbog spoja i upoznavanja nastoje birati najugodnije teme, a za samohrane roditelje to je obično razgovor o djeci. No, lako je pretjerali i udaviti partnera time koliko ih volite i koliko ste im predani. Zato pokušajte napisati popis drugih tema o kojima možete razgovarati i pripremite se malo prije sastanka.

7. Ne postupajte sa svojim djetetom kao s terapeutom

Djeca s godinama mogu steći mudrost, no oni ne mogu i ne smiju biti posrednici u vašim ljubavnim vezama niti im je to uloga. Budući da vas djeca žele usrećiti, ako ih uvalite u tu ulogu, uključit će se, no to će dovesti do toga da prerano odrastu, postanu frustrirani, ljutiti i da vaše probleme s partnerima projiciraju na svoje odnose.

Djeca će na taj način nastojati nadoknaditi slabosti i ranjivosti koje ste kao roditelj pokazali, što ni za vas ni za njih nije dobro. Zato, držite ih podalje od svojih veza i pronađite odgovarajuću podršku - prijatelja, rodbine i slično.