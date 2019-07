Život nakon smrti: Ljudi koji se detaljno sjećaju prošlih života

Profesor Jim Tucker sa Sveučilišta Virginia dugo se bavi ovom tematikom. On tvrdi da je moguće imati prošli život, čak više njih, i sjećati ih se. Ovo su zapanjujuće priče o djeci za koju smatra da su reinkarnacije ljudi iz prošlosti i jasno se sjećaju mnogih detalja.

'Samo sam nestao i ponovno se vratio'

- Kad sam bio tvojih godina, mijenjao sam ti pelene - rekao je tamnokosi dječak Sam ocu Ronu koji je pogledao svog nasmiješenog sina. Nije imao ni dvije godine. Mislio je da je vrlo čudno to što je rekao, ali je ipak zaključio da je pogrešno čuo.

No, Sam je nastavio govoriti slične stvari, pa su njegov otac i mama Cathy počeli misliti da dječak vjeruje kako je on njegov preminuli djed, Ronov pokojni otac te da se sada vratio svojoj obitelji. Više znatiželjni, nego uznemireni pitali su sina kako se vratio.

- Samo sam nestao i ponovno se vratio - odgovorio je Sam.

Iako je Sam bio dijete, pune rečenice govorio je već s 18 mjeseci. Njegovi roditelji su time bili zapanjeni i poticali su ga da govori što više. Pitali su Sama i je li imao brata ili sestru, a on je odgovorio da je imao sestru koja se 'pretvorila u ribu'. Zatim su ga pitali tko je pretvorio u ribu, a on je odgovorio neki loši momci i da je umrla.

To je bilo strašno jer je Samov djed imao sestru koja je ubijena prije 60 godina, a tijelo su joj pronašli kako pluta u zaljevu San Francisca. Ron i Cathy su potom pitali Sama je li zna i kako je umrla. Sam se na to trznuo i udario po glavi. Godinu dana prije nego se rodio, njegov djed je umro od moždanog krvarenja.

Probudio se vrišteći u dva ujutro

Među pričama koje je prikupio tim sa Sveučilišta Virginia je i priča o dječaku Ryanu iz Oklahome. Prije nekoliko godina, četverogodišnji dječak se probudio vrišteći u dva ujutro.

A, tijekom prethodnih mjeseci stalno je molio svoju zbunjenu majku Cyndi da ga odvede u kuću u kojoj je 'živio prije'. U suzama ju je molio da ga vrati njegovom lijepom prijašnjem životu u Hollywoodu u kojem je imao veliku kuću, bazen i brze automobile. Jednom joj je i rekao:' 'Ne mogu živjeti u ovakvim uvjetima. Moj prošli život je bio puno bolji.'

Kad je Cyndi tu noć došla vidjeti zašto Ryan vrišti, Ryan je stalno ponavljao iste riječi: 'Mama, nedostaje mi moj život'.

- Bio je poput malog starca koji se nije mogao sjetiti svih detalja iz svog života. Bio je tako frustriran i tužan - rekla je Cyndi.

Sljedećeg jutra Cyndi je otišla u knjižnicu i posudila hrpu knjiga o starom Hollywoodu. S Ryanom je zajedno gledala te knjige, nadajući se da će ga slike umiriti. Međutim, Rayan je bio sve više uznemiren. Kad su došli do jednog prizora iz filma 'Night After Night', iz 1932. godine, Ryan ju je zaustavio.

- Mama - viknuo je, pokazujući na jednog od likova. 'Taj lik sam ja! Stari ja!'

- Bila sam šokirana. Nikad nisam mislila da ćemo otkriti tko je bio u prošlom životu. Ryan je stalno govorio o svom prošlom životu i bio je nesretan, a sada smo napokon otkrili nešto - rekla je Cyndi.

Iako ni Cyndi ni njezin suprug nisu vjerovali u reinkarnaciju, ona se sutradan vratila u knjižnicu i tražila knjigu o djeci koja su imala sjećanja na prošle živote. Na kraju knjige je pročitala poruku autora, profesora dr. Jim Tuckera, koji je rekao da želi čuti roditelje djece sa sličnim pričama. Cyndi je tako odlučila da mu napiše pismo.

Dječak koji je ispunio svoju sudbinu u prošlom životu

Rođen u Seattleu 1991., dječak Sonam Wangdu je imao samo dvije godine kad je shvatio da je on zapravo četvrta reinkarnacija Dezhunga Rinpochea I. Ta spoznaju je bila vrhunac niza znakova koji su se gomilali još prije nego se dječak rodio. Ti znakovi su uključivali vizije njegove majke kao i riječi Dezhunga nakon njegove treće reinkarnacije, kada je svojim pomoćnicima 1987. godine (godina njegove smrti) rekao: 'Biti ću ponovno rođen u Seattleu.'

Godine 1996. dječak, koji se do tada odazivao samo na ime Trulku-la (što znači reinkarnacija), napustio je svoju obitelj i otišao u Katamanduu, Nepal, gdje su ga odgajali redovnici, dok je on proučavao tibetanski budizam i na kraju je postao glavni u samostanu.

Kada su ga pitali koliko dugo će ostati u Nepalu, dječak je mirno odgovorio dugo vremena. I to se pokazalo kao istina. Dječak sada ima 23 godine.

'Bio sam pilot u ratu'

TV producenti su 2002. godine kontaktirali dr. Tuckera s pitanjem želi li sudjelovati u emisiji o reinkarnacijama (emisija nikad nije bila emitirana) te su mu ispričali za četverogodišnjeg dječaka Jamesa Leiningeru, iz Louisiane, koji je vjerovao da je on bio pilot Drugog svjetskog rata koji je oboren preko Iwo Jime.

Bruce i Andrea Leininger su to shvatili kada se James kao dvogodišnjak probudio iz noćne more, vičući: 'Zrakoplovna nesreća! Zrakoplov u plamenu! Mali čovjek ne može izaći!'

James je također znao i sve pojedinosti o zrakoplovima iz Drugog svjetskog rata, što je bilo nemoguće da djeca znaju. Dječak je rekao da se u prošlom životu zvao James i da je poletio s broda koji se zvao Natoma. Kasnije je otkriveno da je dječak govorio o brodu koji se zvao USS Natoma Bay. U njenoj eskadrili bio je i pilot po imenu James Huston, koji je poginuo u akciji nad Pacifikom.

Profesor French, koji je upoznat s radom dr. Tuckera, kaže da je glavni problem s njegovim istraživanjima, to što istraživanje obično počinje dugo nakon što obitelj i prijatelji djetetov život već prihvate kao reinkarnaciju. Profesor French kaže, da iako njegovi roditelji tvrde da nikad nisu s dječakom gledali dokumentarne filmove o Drugom svjetskom ratu ili mu pričali o tome, kada je imao 18 mjeseci odveli su ga u muzej letenja i tu su dječaka fascinirali avioni Drugog svjetskog rata i tako su dječaku vjerojatno usadili neke dodatne pojedinosti.

Dr. Tucker je na to odgovorio da ima dosta izjava Jamesa koje su napravljene prije nego je itko u obitelji čuo za Jamesa Hustona ili za USS Natoma Bay. Profesor French je na to rekao da dječje izjave često znaju biti dvosmislene i otvorene za tumačenje. Na primjer, možda je James rekao nešto što je zvučalo kao Natoma?

Lovci na duhove

Tim Sveučilišta Virginia prikupio je više od 2.500 slučajeva djece iz cijelog svijeta koja su imala detaljna sjećanja na prošle živote. Tu je bila priča o dječaku iz Kalifornije koji je jako dobro igrao golf i koji je tvrdio da je nekada bio legendarni sportaš Bobby Jones kao i priča o djevojci iz Indije koja se jednog dana probudila i tečno govorila na dijalektu kojeg prije nikada nije čula.

Dr. Tucker je ovo slučajeve opisao u svojoj knjizi 'Return to life: Extraordinary Cases of Children Who Remember Past Lives'. Djeca su obično o svom prošlom životu počela pričati s dvije ili tri godine, a prestala bi u u dobi od šest ili sedam godina.

- To je otprilike doba kada svi gubimo sjećanje na rano djetinjstvo - rekao je dr. Tucker.

Kada prvi put čuje neku priču, dr. Tucker prvo provjerava je li posrijedi prevara, namjerna ili nenamjerna. Ako utvrdi da se ne radi o prevari, on i njegov tim razgovaraju s djetetom i roditeljima kako bi dobili detaljan prikaz o djetetovom prošlom životu. Cilj je otkriti tko su bili u prošlom životu, jer bi bez toga djetetova priča bila samo fantazija.

U gotovo tri četvrtine slučajeva su otkrili tko su djeca bila u prošlom životu. Osim toga, u gotovo 20 posto slučajeva djeca su imala neke prirodne znakove ili ožiljke koji su odgovarali ožiljcima i ozljedama osobe iz prošlog života.

U slučaju Rayana, dječaka koji je čeznuo za svojim holivudskim životom, arhivistica je pregledavala sve knjige u filmskoj knjižnici dok nije otkrila tko je ta osoba za koju je Rayan tvrdio da je to bio on u prošlom životu. Otkrila je da je riječ o glumcu Marty Martynu. Nakon toga su se sastali dr. Tucker, Cyndi, Rayan i Martynina kćer. Ona je potvrdila više od 50 detalja koje je prije toga Rayan pričao svojoj majci. Cyndi je osjetila ogromno olakšanje kad je saznala da se priča njezina sina podudara s Martynovom.

Reinkarnacija Franza Liszta

Vladimir Levinski, koji je rođen kao David Secombe u Engleskoj tridesetih godina prošlog stoljeća, imao je takav urođeni dar za sviranje klavira da je postao koncertni pijanist, bez da ga je netko podučavao sviranju. Toliko je bio nadaren, da je prepoznao sebe kao reinkarnaciju Franza Lizsta, njemačkog skladatelja i pijanista.

Do 21 godine nastupao je po koncertnim dvoranama i bio je poznat kao 'Paganini of the Piano'. Nažalost, njegov interes za Lizstom bio je toliko velik da mu je to postala opsesija do te mjere da je 23. siječnja 1952. prestao svirati na pola koncerta i počeo pričati o Lizstu.

Publika je bila razočarana, ali je Levinski je smatrao da je taj koncert bio 'ogroman uspjeh', djelomično i zato što ga je doživio kao reinkarnaciju poznatog skladatelja i izvođača Lizsta..

Nada umire zadnja

Dr. Tucker zna da će reinkarnacija za većinu znanstvenika i dalje izgledati samo kao jedan fantastičan pojam bez obzira koliko dokaza postojalo. Uspjeh za njega nije uvjeravanje naivaca da prihvate postojanje reinkarnacije, nego poticanje ljudi da razmisle o značenju svijesti i kako ona može preživjeti našu smrt.

- Vjerujem u mogućnost reinkarnacije, što se razlikuje od toga da vjerujem u reinkarnaciju. Mislim da ovi slučajevi zahtijevaju objašnjenje koje je sve samo ne normalno, iako to ne znači da se svi reinkarniramo. Ali, nadam se da postoji neki nastavak nakon smrti i za mene i za sve ostale ljude - rekao je dr. Tucker, a prenosi Reader's Digest.

Je li reinkarnacija moguća?

Dr. Oz je u svojoj televizijskoj emisiji ugostio dr. Tuckera kao i dr. Ebena Alexandera, drugog liječnika koji vjeruje u reinkarnaciju, a postoji i nekoliko televizijskih serija na temu reinkarnacije, koje su se emitirale posljednjih godina.

Ipak, unatoč popularnom interesu, i dalje vrlo malo znanstvenika vjeruje u reinkarnaciju.

- Reinkarnacija je 'intrigantna psihološka pojava'. Ali, ipak mislim da su te prividne uspomene zapravo lažna, a ne točna sjećanja na događaje koji su doživljeni u prošlom životu - rekao je Christopher C. French, profesor psihologije na Goldsmithsu, Sveučilište u Londonu, koji vodi grupu koja proučava tvrdnje o paranormalnim iskustvima.

Više od 45 godina, tim 'Odjela za proučavanje percepcije' na Sveučilištu Virginia, prikuplja priče ljudi koji se mogu sjetiti svojih prošlih života.

- Jedno od najčudnijih i najljepših otkrića o reinkarnaciji je otkrivanje velikog broja poznatih intelektualaca i pisaca u zapadnom svijetu, koji su u svojim spisima izrazili vjeru u reinkarnaciju - rekla je spisateljica Anna Jaffin.

Tako se spominju poznati umovi kao što je izumitelj, Thomas Edison, koji je jednom rekao: 'Jedini opstanak koji mogu zamisliti je ponovno pokretanje novog ciklusa Zemlje', i pionir automobilske industrije, Henry Ford, koji je otkrio zašto je usvojio teoriju reinkarnacije kada je imao 26 godina:

'Rad je uzaludan ako ne možemo iskoristiti iskustvo koje skupljamo u jednom životu, u sljedećem životu. Kada sam otkrio reinkarnaciju, to je bilo kao da sam pronašao univerzalni plan ... Vrijeme više nije bilo ograničeno ... Otkriće reinkarnacije mi je olakšalo um'

