Život s dijabetesom: 'Slušati svoje tijelo - to je pravi izazov'

Dijabetes se često naziva globalnom epidemijom jer broj oboljelih osoba u svijetu neprestano raste, a taj broj će se, prema nekim procjenama, u sljedećih nekoliko godina utrostručiti. Postoji više razloga za porast oboljelih od šećerne bolesti, a najznačajniji su promjena načina života uz veći unos visokokalorične hrane i smanjena tjelesna aktivnost.

Dijabetes podrazumijeva povećavanja razine šećera u krvi žlijezde gušterače (pankreas), koji se zbiva kad gušterača prestane potpuno ili djelomično proizvoditi hormon inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. U tom slučaju stanice ne dobivaju hranu potrebnu za život.

Šećerna se bolest u početku liječi tabletama i dijetom, a kasnije i injekcijama hormona inzulina. Uz procjenu najčešćih simptoma, poput pojačane žeđi i gladi, potrebe za učestalim mokrenjem i gubitka tjelesne težine, prvi korak u otkrivanju dijabetesa je mjerenje koncentracije glukoze u krvnoj plazmi natašte.

Kod dijabetesa tipa 1 ili tzv. mladenačkog dijabetesa, koji se obično javlja u djetinjstvu ili adolescentskoj dobi, bolest se puno lakše otkriva jer su simptomi obično vrlo izraženi, odnosno simptomi se mogu pojaviti naglo i razvijati vrlo dramatično u kratkom razdoblju. S druge strane, kod dijabetesa tipa 2,0, koji pogađa 94 posto oboljelih, bolest se razvija sporo i u pravilu bez ozbiljnijih simptoma na početku.

Procjenjuje se da je oko 57 milijuna ljudi u svijetu u stadiju predijabetesa, dok se u Hrvatskoj pretpostavlja da je to od 20 do 50 posto osoba više u odnosu na broj registriranih dijabetičara, što bi značilo najmanje 60.000, odnosno možda i više od 100.000 osoba.

Ta faza predijabetesa može potrajati i do 10 ili 12 godina, iako istraživanja pokazuju da se u 40 posto slučajeva bolest ipak razvija unutar razdoblja od pet godina. Tako bolest pomalo “tinja” iznutra i s vremenom može dovesti do niza patoloških promjena, a da čovjek toga zapravo i nije svjestan. A poticaj za razvoj dijabetesa tipa 2 dolazi od hrane koju svakodnevno jedemo.

- Neke vrste voća i povrća sadrže veći udio složenih ugljikohidrata, među ostalim i škroba, koji se u probavnom sustavu razgrađuje u glukozu. Kad uđe krvotok, dovodi do povećanja šećera u krvi. Ako takve namirnice jedemo često i u većim količinama, to može biti poticaj za razvoj dijabetesa tipa 2 - pojašnjava nutricionistica Sandra Marić Bulat.

U namirnice bogate škrobom spadaju žitarice, riža, krumpir, slatki krumpir, mrkva te neke vrste povrća (kukuruz, zimska bundeva, grašak i mladi grah). Te namirnice ne bismo trebali kombinirati u istom obroku. Treba ih jesti u manjim porcijama i s namirnicama bogatima vlaknima jer one potiču probavu, pa i metabolizam šećera.

- Općenita je preporuka da polovicu obroka treba činiti zeleno lisnato povrće, primjerice kelj, špinat, blitva ili zelena salata, dok na ostatku tanjura možemo kombinirati ugljikohidrate i proteine - dodaje sugovornica.

Kad je u pitanju voće, prednost treba dati onom koje sadrži više vode, te prirodno kiselijem voću, kao što su jabuke ili borovnice.

- Banane, datulje, smokve, šljive i grožđe treba jesti umjereno jer sadrže veći udio šećera, a posebno oprezni trebamo biti sa sušenim voćem. Zbog izuzimanja vode smanjuje se udio vlakana pa je udio šećera u tom voću još veći - upozorava nutricionistica.

To znači da suho voće treba jesti jako umjereno.

Trpimir Vicković

Poznati radijski voditelj lijekove pije od prvog dana dijagnoze, ali drži se i savjeta o pravilnoj prehrani i redovitoj tjelovježbi. - Slušati svoje tijelo je pravi izazov. Imati red u prehrani. Prilagoditi se svojim potrebama i mogućnostima. Reći ‘ne’ kad je to bitno. A uvijek je bitno. Osobito ako društvo i okolina nisu dovoljno upoznati što je dijabetes te kako on utječe na mene - kaže Vicko te dodaje kako dijabetes i on danas žive u prilično harmoničnim odnosima.

Ideja za dnevni meni

Doručak:

20 g zobenih pahuljica

1/2 šalice light mlijeka

5 komada nasjeckanih lješnjaka

1/2 srednje velike banane

šalica malina

malo cimeta

Međuobrok:

70 grama ananasa s 200 grama posnog sira

Ručak:

90 g pirjane teletine

200 g kuhanoga krumpira

200 g miješanog povrća na lešo

2 žličice maslinova ulja

cijeđeni prirodni voćni sok

Međuobrok:

1 tortilja namazana s 2 žlice maslaca od kikirikija i zamotana s 1 manjom bananom

Večera:

kriška raženoga kruha

60 g nemasne prešane šunke

100 g svježe rajčice

5 komada maslina

Top 10 namirnica

Brokula

Nedavno se pokazalo da konzumiranje ovog povrća kod ljudi koji pate od šećerne bolesti tipa 2 smanjuje oštećenja uzrokovana izraženim oksidativnim stresom. Konzumiranje brokule kod dijabetesa tipa 2 smanjuje oštećenja uzrokovana oksidativnim stresom.

Neoguljene jabuke

Prosječna jabuka ima više od 4 grama vlakana, a dnevno bismo trebali osigurati od 20 do 30 grama. No imajte na umu: jabuke treba jesti s korom, jer ona sadrži gotovo svu količinu vlakana.

Zobena kaša

Možete je spremati svaki dan - ujutro kao kašu kuhanu na mlijeku, s nekoliko sušenih marelica ili šljiva te sjeckanim orasima ili bademima, te kao prilog uz glavno jelo za ručak.

Kiseli kupus

Ima vrlo malo kalorija, a obiluje prehrambenim vlaknima. Takve namirnice korisne su u spoju s ugljikohidratima, koji podižu razinu šećera u krvi jer usporavaju njihovu preradu i otpuštanje šećera u krv.

Borovnica

Znanstveno je potvrđeno da borovnica ima pozitivan učinak na normalizaciju šećera u krvi. Također, ona pozitivno djeluje na imunitet, što je važno oboljelima od šećerne bolesti.

Cimet

Pozitivno utječe na organizam snižavajući razinu triglicerida u krvi, LDL kolesterola i ukupnog kolesterola, čime pridonosi zdravlju srca i žila. Aktivne tvari cimeta pokazuju antioksidativno djelovanje i mogući učinak u reguliranju krvnog tlaka.

Fermentirani mliječni proizvodi

Mlijeko, sir, jogurt, kiselo mlijeko, acidofil i kefir sadrže optimalan omjer masti, bjelančevina i ugljikohidrata. Za doručak narežite u jogurt jabuku i bananu te nasjeckajte tri oraha.

Batat

Sadrži složene ugljikohidrate i vlakna, a to omogućuje postupno i polagano oslobađanje šećera te njegovu apsorpciju u krvotoku. Visok udio vlakana produljuje osjećaj sitosti.

Sardine

Riba poput lososa i sardina koje su bogate omega 3 masnim kiselinama odličan su saveznik zdravlja jer snižavaju krvni tlak te imaju blagotvorne učinke na upalne procese u tijelu kao posljedice dijabetesa.

Đumbir

Studija na osobama s dijabetesom tipa 2 pokazala je da svakodnevno uzimanje četvrtine čajne žličice svježeg korijena đumbira tijekom 12 tjedana poboljšava razine šećera u krvi. Treba imati na umu da đumbir nije dobro uzimati s lijekovima za razrjeđivanje krvi.