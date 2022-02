Ukupno je bilo osmero braće Dalton. Trojica su postala vođe poznate istoimene bande. Bili su to Grat, Bob i Emmett Dalton. Njihov stariji brat Frank je bio na strani zakona, bio je zamjenik šerifa. No, vrlo rano je poginuo. I trojica mlađe braće su krenula njegovim stopama, služili su zakonu, no njihov put je ipak bio nešto drugačiji. Jednom nisu bili plaćeni za posao koji su odradili i u njima je proradio prkos i inat prema sustavu. Odmetnuli su se u razbojnike.