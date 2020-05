Zlostavljanje online: 500 djece iz Hrvatske bilo je meta nasilja

Zbog epidemije korona virusa u protekla dva mjeseca, djeca i mladi na internetu provodili su puno više vremena nego inače i potencijalno su više bili izloženi elektroničkom nasilju.

I to je jedan od razloga zašto se nastavio uspješan projekt UHO (Utočište Hrabrih Online) - prve digitalne platforme u Hrvatskoj za borbu protiv cyberbullyinga, gdje djeca kao u #nohate zoni mogu prijaviti problem i odabrati stručnjaka ili youtubera čiji savjet žele čuti. U prvoj fazi kampanje, koja je trajala dva mjeseca (od prosinca 2019.), nije prošao ni jedan dan bez zaprimljenog upita djece i mladih, kojih je na kraju bilo petstotinjak. Rezultati su tad pokazali kako su najčešći oblici nasilja kod mlađih isključivanje iz grupa za dopisivanje te vrijeđanje, dok se starije generacije najčešće suočavaju sa sekstingom i posljedicama slanja intimnih fotografija suprotnom spolu. Najviše je upita pristiglo od djece od 12 do 14 godina, a 75 posto poruka poslale su djevojčice. Ovoga puta tako se djeca mogu obratiti našim poznatim youtuberima i influencerima - Emi Luketin, Magic Leonu, Niki Turković i PvtMoleu (Neno), koji će im odgovarati uz pomoć stručnjaka.

- Roditelji moraju nadzirati što njihova djeca, osobito ona mlađa, rade u virtualnom svijetu. To bi prije svega trebali činiti tako da s djecom redovito pregledavaju sadržaje koje djeca objavljuju, stranice koje pretražuju, ali i osobe s kojima se dopisuju. Ako je riječ o njima poznatim osobama s kojim se dijete druži i u stvarnom svijetu, nije potrebno da roditelj čita poruke jer i djeca imaju pravo na privatnost. No, uoče li u mobitelu dopisivanja s njima nepoznatim osobama, takve bi poruke s djetetom trebali pregledati i prije svega razgovarati s djetetom o tome tko je ona i gdje ju je upoznao. Najvažnije je da roditelji razvijaju odnos povjerenja s djetetom tako da ono zna da se u slučaju bilo kakvih problema može obratiti roditeljima - kaže nam doc. dr. sc. Lana Ciboci iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), koje je, uz Hrabri telefon, stručna podrška u sklopu projekta.

Ema Luketin i Magic Leon

Ema Luketin kampanju smatra jako korisnom jer se cyberbullyingu premalo priča.



- Vidim ga kao veliki problem koji je prisutan kod mladih ljudi. Dodatan razlog jest činjenica da sam i sama nekoliko godina bila žrtva cyberbullyinga te sudjelovanjem u projektu želim pomoći mladima da osvijeste ovaj problem te ih potaknuti da budu najbolja verzija sebe - kaže.

Magic Leon kaže da se kao influencer često susrećem s negativnom stranom interneta koja ga često iznenadi svojom brutalnošću.

- Zato mi je drago što imam priliku biti dio ovog projekta jer ako pomognemo makar jednoj osobi, znači da smo napravili dobar posao - zaključio je.

Tražio je da se slikam gola, a onda mi i prijetio

Jedan lik mi se javio na Instagram i napisao da me voli i da želi da se slikam gola; ja sam rekla ne i blokirala ga. No, nekako se opet javio te sam ga prijavila. To ništa nije značilo jer mi je počeo prijetiti i rekao da zna gdje živim i da će mi doći kući i ubiti me - povjerila se je jedna anonimna djevojčica na stranicama UHO. Ovo je samo jedno od 500-njak potresnih iskustava koje su djeca i mladi, od studenog do prosinca 2019. godine, prijavili na stranici projekta UHO u sklopu prve faze kampanje za borbu protiv cyberbullyinga.

