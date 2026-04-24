Znakovi da je dijete darovito

Jeste li se ikada zapitali koji znakovi otkrivaju da je dijete doista darovito? Radi se o kombinaciji ponašanja, interesa, osobina i kvocijenta inteligencije. Provjerite u galeriji o kojim znakovima se radi, možda upravo vi odgajate malog genija
NIJE SAMO STVAR U KVOCIJENTU INTELIGENCIJE (IQ). Darovito dijete ne definira se samo time da ima iznimno visok IQ. Taj se pojam može primijeniti i na djecu koja brzo uče, motivirana su, imaju liderske vještine, vrlo su kreativna ili se lako prilagođavaju.
SPOSOBNOST PAMĆENJA INFORMACIJA. Procjenjuje se da prosječno dijete mora nešto čuti osam do 15 puta kako bi to zapamtilo, dok darovito dijete možda treba čuti istu stvar samo jednom ili dvaput.
UOČLJIVE RAZLIKE U NEKIM OSOBINAMA, ALI NE U SVIMA. Da bi dijete bilo darovito, ne mora biti izvrsno u svim ovim područjima,” kaže dr. Kahina Louis. “Ali trebale bi postojati izražene razlike u barem nekim od tih osobina u usporedbi s vršnjacima.
BRZINA UČENJA. Jedan od jasnih znakova darovitog djeteta je velika brzina kojom uči nove stvari, posebno u usporedbi s drugom djecom njihove dobi.
SKLONOST JEZIKU. Znak da je dijete darovito može biti njegova sposobnost da brzo uči i pravilno piše riječi u usporedbi s drugom djecom njihove dobi, kao i prirodna sklonost da te riječi koristi u svom govornom i pisanom vokabularu.
IZNIMNO ZNATIŽELJAN UM. Još jedan znak darovitog djeteta je izražena, gotovo pojačana znatiželja.
PROPITIVANJE SVIJETA OKO SEBE. Darovito dijete može na neuobičajen način propitivati svijet oko sebe u usporedbi s drugom djecom njihove dobi. Primjer toga je kada je blogerica Becky Beach ispričala da ju je njezin 11-mjesečni sin pitao može li promijeniti svoje ime.
ŽELJA ZA UČENJEM. Vođena svojom znatiželjom, darovita djeca često imaju snažnu želju za stalnim učenjem i usvajanjem novih znanja.
RANO ČITANJE. Jedan je od najizraženijih znakova darovitog djeteta, posebno onog koje je darovito u području jezika. Takva djeca prepoznaju slova, obrasce, fraze i zvukove na višoj razini od svojih vršnjaka.
SIN BECKY BEACH. Beckyin sin, primjerice, čitao je cijele knjige s poglavljima već s tri godine.
OBRASCI I SLAGALICE. Prepoznavanje obrazaca i iznimna vještina rješavanja slagalica još su jedan znak da je dijete darovito.
KĆI ALEXANDRE FUNG. Izvršna direktorica tvrtke Upparent, Alexandra Fung, bila je iznenađena sklonošću svog drugog djeteta prema brojevima. Njezina je kći već sa tri ili četiri godine znala očitavati vrijeme na analognom satu, računati i nabrajati višekratnike.
IZNIMNO KREATIVNI. Još jedna česta osobina darovitog djeteta je iznimna kreativnost. Sposobnost da se informacije konceptualiziraju i primijene u naizgled nepovezanim situacijama jasan je znak inteligencije.
STVARANJE PRIČA I POISTOVJEĆIVANJE S LIKOVIMA. To se ne odnosi samo na slikanje, crtanje ili druge umjetničke oblike. Mnoga darovita djeca također imaju življu maštu od svojih vršnjaka, stvaraju vlastite priče ili se poistovjećuju s likovima iz knjiga ili filmova.
VJEŠTINE ZAKLJUČIVANJA. Napredne vještine zaključivanja (koje se mogu očitovati kroz raspravljanje ili debatu) znak su darovitog djeteta. Još jedan pokazatelj je da dijete često ima vrlo “dobre razloge” zašto ne želi učiniti ono što roditelj traži.
KOMIČNO, NEOBIČNO I APSURDNO. Još jedna osobina darovitog djeteta je iznimno izražen osjećaj za komično, neobično ili apsurdno.
OŠTRO IZRAŽENA OSJETLJIVOST. Darovita djeca mogu biti neuobičajeno svjesna ili osjetljiva na doživljaje i osjećaje, kako vlastite tako i tuđe.
RADITI STVARI NA SVOJ NAČIN. Darovita djeca često imaju vlastiti pristup i način rješavanja školskih zadataka ili izazova izvan škole.
GUBLJENJE TIJEKA MISLI. U školskom eseju mogu samo djelomično odgovoriti na pitanje, skrenuti s teme ili pokušati riješiti matematički zadatak na svoj način.
KRITIČKO RAZMIŠLJANJE I RACIONALIZIRANJE. Sposobnost kritičkog razmišljanja u usporedbi s drugom djecom njihove dobi znak je da je dijete darovito. Takva djeca mogu navoditi razloge za svoj stav u raspravi i lako pobijati tuđe argumente.
'INTEZIVNE' PRIRODE. Louis kaže da se djeca u čijem se mozgu odvija toliko aktivnosti često mogu opisati kao “intenzivna”. Općenito, ljudi ne očekuju takvu razinu razmišljanja ili inteligencije od djeteta, a druga djeca možda ne razumiju njihovu razinu energije i entuzijazma prema određenim temama.
NEZAUZETO DAROVITO DIJETE. Darovito dijete osjeća se opušteno kada je zaokupljeno aktivnostima. Kao rezultat toga, darovita djeca mogu postati zahtjevna ili izazovna za roditelje kada nemaju način da usmjere svoju energiju.
SPOSOBNOST KONCENTRACIJE. Još jedan znak darovitog djeteta je njihova sposobnost da se dulje vrijeme usmjere na jedan zadatak. Primjer je malo dijete koje može graditi kulu od kocaka 30 minuta, dok bi se druga djeca njihove dobi već nakon 10 minuta dosadila i prešla na drugu aktivnost.
IDEALIZAM. Nadalje, darovito dijete često je idealistično i već u ranoj dobi razvija osjećaj za pravdu.
DAROVITA DJECA IMAJU VEĆA OČEKIVANJA. Dijete može imati visoka očekivanja od sebe i drugih, što može dovesti do frustracije sa sobom, drugima i određenim situacijama.
'AKADEMSKI USPJEH NE MORA UKAZIVATI NA DAROVITOST DJETETA.' Postoje mnogi slučajevi u kojima je dijete darovito, ali akademski postiže slabije rezultate. Roditeljima može biti iznenađujuće saznanje da se školski uspjeh i darovitost ne poklapaju uvijek.
'POTEŠKOĆE U UČENJU I DAROVITA DJECA.' Poteškoća u učenju može zasjeniti darovitost. Školski uspjeh možda nije dobar pokazatelj kognitivnih sposobnosti djeteta s ADHD-om, na primjer. Simptomi poteškoće u učenju mogu se zamijeniti za nemogućnost koncentracije.
'PREPOZNAVANJE DAROVITOG DJETETA.' Roditelji obično nisu prvi koji primijete da je dijete darovito. Te osobine češće uoče druge osobe, poput članova obitelji, liječnika i učitelja.
PROCJENE MOGU BITI KORISNE. Neki testovi mogu pomoći roditeljima da utvrde je li dijete darovito ili nije. I učitelji mogu procjenjivati djecu. Svrha tih testova ili procjena je odrediti njihove sposobnosti u područjima kao što su matematika, prostorno razmišljanje, motoričke vještine, jezik ili pamćenje.
