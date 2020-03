'Znamo kako je kad zafrkavaju invalide, želimo im pomoći...'

I sam sam osjetio kako je to kad ti djeca u razredu rade spačke. Recimo sjećam se kako su me vodili da se zabijem u zid pa im je to bilo smiješno, prisjeća se Pavao Antić (22) iz Siska. Pavao se rodio u šestom mjesecu trudnoće. Kaže kako su mu u inkubatoru oštetili mozak kisikom, a kao posljedica ostao mu je trajan gubitak vida.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

– Vidim sjene, svjetla i neke obrise, no kao da ne vidim ništa. Ne tražim sažaljenje i to mi je zadnje na pameti. Sretan sam da nemam drugih oštećenja, odlučan je on. Stoga je, čuvši da djecu s invaliditetom vršnjaci zadirkuju do te mjere da se djeca ispisuju iz škole, poželio nešto poduzeti.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

– Zapravo, iza ovog projekta ima nas tridesetak. Naime, u stanu na neformalnom druženju mladih s invaliditetom susrećemo se vrlo često i slušamo priče o tome što se zbiva drugima. Osobno sam uvijek bila dobro prihvaćena gdje god da sam došla, no bilo mi je teško slušati o djeci koju maltretiraju zbog invaliditeta. Ima nas u ovom projektu oko 30, ali nitko osim nas troje ne želi pred kameru. Razlog je jer su i sami prolazili kroz te sve probleme i nemaju hrabrosti, srame se, ne žele se eksponirati - nadovezala se Marija Gagula (19). Glasovanjem njih 30 odabralo je da će ona stati pred kameru, a Pavao i Sven su joj se pridružili.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

– Moj invaliditet nije vidljiv kao njihov. Imam Loeys Dietz sindrom. U Hrvatskoj nas je samo dvoje s tom dijagnozom. To je bolest vezivnog tkiva. Kako je vezivno tkivo loše, ne daje čvrstoću krvnim žilama. Zato imam problema s kostima, srcem, imam proširenje aorte, prošla sam operaciju na srcu i još 17 različitih operacija. Uvijek postoji mogućnost proširenja bilo koje krvne žile, pa tako imam proširenje u vratu s desne strane u velikoj krvnoj žili. Može puknuti, a onda postaje životno ugrožavajuće - opisala je ona probleme s kojima se nosi.

Društvu je rekla da ne želi sama voditi pred kamerom takav veliki projekt, pa su pitali tko joj se želi pridružiti. Javili su se Pavao i Sven Šimunović (20). Sven od rođenja ima cerebralnu paralizu i kreće se uz pomoć invalidskih kolica.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

– Želimo promijeniti sliku o invaliditetu među osobama sa invaliditetom, pogotovo mladima, a općenito i sliku o invaliditetu u okolini. Cilj nam je dokazati da mi možemo živjeti normalno s drugima ako se i jedni i drugi prilagodimo situaciji. Osobno smatram da je najveći problem invaliditeta to što okolina često sažalijeva čovjeka s invaliditetom. Stalno se javlja ta neka patetika, ne tretiraju ljude s invaliditetom kao normalne nego kao neku posebnu kategoriju ponekad, ne iz loših namjera, nego jednostavno se ne znaju drukčije postaviti - nastavio je Sven.

Slažu se kako njihova ideja ima više ciljeva, a u svakom slučaju zajednički nazivnik im je težnja da osnaže djecu i mlade s invaliditetom te sruše predrasude. U kratkom filmiću kojeg su snimili i objavili prije mjesec dana predstavili su se i objasnili što planiraju.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

– Nakon toga bilo je jako puno pozitivnih reakcija i javilo nam se puno ljudi. Željeli su znati više o mojem stanju, pa sam snimila novi film gdje sam konkretnije predstavila svoj sindrom. Vjerujem da ćemo to objaviti ovih dana - istaknula je Marija koja uskoro završava srednju školu.

Pavao i Sven su kolege na Filozofskom fakultetu, na prvoj godini studija pedagogije. Marija još ne zna hoće li im se pridružiti i kaže kako će promisliti koji fakultet upisati nakon mature. Za sad će se usredotočiti na školu. U snimanju videa pomaže joj prijateljica, no i ona želi biti anonimna u ovoj priči.

- Imamo dosta ideja. Dovodili bismo poznanike s invaliditetom koji se uspješno nose s problemima i iz tog nekog njihovog kuta bismo htjeli predstaviti sliku o invaliditetu. Isto nam je plan možda raditi nekakva istraživanja među građanima o njihovoj predodžbi invaliditeta. Vidjet ćemo. Za sad nam još nitko ne pomaže financijski ni podrškom u nekom drugom obliku, ali vjerujemo da će netko prepoznati naš trud i da će se priča malo više razviti. Ovo je bio tek uvodni video. Plan je dva videa mjesečno, no vidjet ćemo hoće li se tu što mijenjati - objasnio je Sven.

Pavao i on rado se druže i mimo fakultetskih obveza jer Sven svira bubnjeve, a Pavao svira harmoniku i pjeva sevdah. Njega je hrvatska javnost upravo kroz sevdah i harmoniku mogla upoznati 2017. godine kada je nastupio na Supertalentu. To mu je iskustvo, kaže, bilo fantastično, a i omogućilo mu je da ga ljudi u Hrvatskoj bolje upoznaju. No nakon što je upisao studij preselio se iz Siska u Zagreb i posvetio se učenju.

- Živim u studentskom domu na Cvjetnom naselju, sam, bez asistenta. Ide dobro, dobro se snalazim, znam sa štapom sam doći do menze, tako da gladan ne ostajem. Doma me podržavaju i eto, to je to - zaključio je Pavao.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: